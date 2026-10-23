Los Tigres del Norte rompen el silencio tras polémica por censura de mensaje sobre migrantes en Tiny Desk
Publicado el 23/10/2026 a las 13:09
- Los Tigres del Norte denuncian censura.
- NPR retiró temporalmente discurso sobre migrantes.
- Agrupación agradece apoyo y recupera mensaje.
Los Tigres del Norte rompieron el silencio tras la polémica por la eliminación temporal de un discurso sobre los migrantes durante su presentación en Tiny Desk, el reconocido formato musical de NPR en Estados Unidos.
La agrupación mexicana compartió en Instagram el video del mensaje pronunciado por el periodista y productor Félix Contreras, acompañado de una declaración en la que defendió el derecho de su comunidad a ser escuchada.
"Porque cada voz cuenta y cada espacio importa, porque creemos que lo que tenemos para contar merece ser escuchado, no censurado", expresaron los llamados Jefes de Jefes.
¿Qué dijeron Los Tigres del Norte sobre la censura?
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A través de sus redes sociales, los músicos agradecieron a quienes cuestionaron la eliminación del discurso y respaldaron su restitución en la presentación.
"A lo largo de nuestra historia, las vivencias y los sentimientos de nuestra gente han sido la inspiración para nuestra música", señalaron.
Los integrantes explicaron que hicieron todo lo posible para que el mensaje volviera a estar disponible, debido a su importancia para la agrupación y su público.
"Su apoyo nos recuerda que la música puede unirnos más allá de cualquier frontera", añadieron en el comunicado difundido en Instagram.
¿Qué mensaje sobre los migrantes fue eliminado?
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La controversia comenzó cuando usuarios descubrieron que la introducción de Félix Contreras había desaparecido de la versión del concierto publicada en YouTube.
El productor de NPR y conductor de Alt.Latino había pronunciado un discurso sobre la situación de la comunidad latina en Estados Unidos antes de presentar a los músicos.
"Nuestra comunidad está bajo ataque y no es la primera vez. Nos quitan nuestra humanidad", expresó Contreras.
El periodista destacó la importancia de Los Tigres del Norte para las familias migrantes y reconoció su trayectoria como representantes de las experiencias de esa comunidad.
"Desde que tenemos memoria, estos caballeros nos han devuelto esa humanidad. Así que es un gran honor tenerlos aquí", agregó.
¿Por qué NPR retiró el discurso de Tiny Desk?
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La eliminación provocó críticas en redes sociales, donde usuarios acusaron a NPR Music de censurar un mensaje relacionado con la situación migratoria estadounidense.
Según la información publicada por el periodista Ray Macías el 22 de octubre, NPR explicó que normalmente no incluye las intervenciones de sus presentadores en las grabaciones de Tiny Desk.
La emisora indicó que el material fue retirado temporalmente para una revisión editorial y reconoció que abordaba un tema "emotivo y complejo".
Posteriormente, anunció que restituiría el contenido completo. Félix Contreras confirmó que la versión íntegra había sido restaurada en el sitio web de NPR y regresaría a YouTube.
¿Qué canciones interpretaron Los Tigres del Norte?
La presentación formó parte de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana y destacó el vínculo de la agrupación con la comunidad mexicana.
Los músicos abrieron el concierto con "Somos más americanos", una canción que aborda la identidad mexicana y las fronteras entre México y Estados Unidos.
También interpretaron "Golpes en el corazón", "Quiero volar contigo", "Ni parientes somos" y "La puerta negra".
Las revistas Rolling Stone en Español y el periódico EL PAÍS destacaron el significado cultural y migratorio de esta presentación.
La controversia volvió a colocar en el centro del debate el papel de Los Tigres del Norte como representantes de las historias de millones de latinoamericanos.