Los Tigres del Norte rompen el silencio tras polémica por censura de mensaje sobre migrantes en Tiny Desk

Los Tigres del Norte denuncian censura.

NPR retiró temporalmente discurso sobre migrantes.

Agrupación agradece apoyo y recupera mensaje.

Los Tigres del Norte rompieron el silencio tras la polémica por la eliminación temporal de un discurso sobre los migrantes durante su presentación en Tiny Desk, el reconocido formato musical de NPR en Estados Unidos.

La agrupación mexicana compartió en Instagram el video del mensaje pronunciado por el periodista y productor Félix Contreras, acompañado de una declaración en la que defendió el derecho de su comunidad a ser escuchada.

"Porque cada voz cuenta y cada espacio importa, porque creemos que lo que tenemos para contar merece ser escuchado, no censurado", expresaron los llamados Jefes de Jefes.

¿Qué dijeron Los Tigres del Norte sobre la censura?

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A través de sus redes sociales, los músicos agradecieron a quienes cuestionaron la eliminación del discurso y respaldaron su restitución en la presentación.

"A lo largo de nuestra historia, las vivencias y los sentimientos de nuestra gente han sido la inspiración para nuestra música", señalaron.

Los integrantes explicaron que hicieron todo lo posible para que el mensaje volviera a estar disponible, debido a su importancia para la agrupación y su público.

"Su apoyo nos recuerda que la música puede unirnos más allá de cualquier frontera", añadieron en el comunicado difundido en Instagram.