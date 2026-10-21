Sandra Itzel revela a quién teme en Juego de Villanos y lanza advertencia: “No voy a cambiar mi personalidad ni por 200,000 dólares”

Sandra Itzel promete mantener su personalidad.

Advierte sobre Sergio Mayer y Zerboni.

Deseaba una revancha entre antiguos compañeros

Sandra Itzel está dispuesta a competir por los 200,000 dólares de Juego de Villanos, pero asegura que no traicionará sus principios para conseguirlos. La actriz y cantante mexicana habló en exclusiva con Alonso Bañuelas sobre sus rivales, posibles alianzas y los participantes que más le preocupan.

“Yo no me considero villana”, afirmó. Sin embargo, dejó claro que no piensa guardar silencio: “Si por alzar la voz y por no quedarme callada me consideran mala, pues entonces sí soy la más villana de todas”.

Sergio Mayer y Salvador Zerboni, entre sus rivales de cuidado

Sandra reconoció que Sergio Mayer podría convertirse en uno de los competidores más difíciles por su experiencia construyendo estrategias.

“El señor Sergio Mayer es un gran estratega, es una mente maestra”, aseguró. Incluso comparó su habilidad con una partida de ajedrez en la que sabe mover sus fichas.

Sobre Salvador Zerboni, admitió que nunca ha trabajado con él y que prefiere conocerlo antes de sacar conclusiones definitivas.

“Espero que me deje otra impresión de lo que se dice de él, aunque yo pienso que, híjole, la gente no cambia, así que voy a tener cuidado”, expresó.