Sandra Itzel revela a quién teme en Juego de Villanos y lanza advertencia: “No voy a cambiar mi personalidad ni por 200,000 dólares”
Publicado el 21/10/2026 a las 17:20
- Sandra Itzel promete mantener su personalidad.
- Advierte sobre Sergio Mayer y Zerboni.
- Deseaba una revancha entre antiguos compañeros
Sandra Itzel está dispuesta a competir por los 200,000 dólares de Juego de Villanos, pero asegura que no traicionará sus principios para conseguirlos. La actriz y cantante mexicana habló en exclusiva con Alonso Bañuelas sobre sus rivales, posibles alianzas y los participantes que más le preocupan.
“Yo no me considero villana”, afirmó. Sin embargo, dejó claro que no piensa guardar silencio: “Si por alzar la voz y por no quedarme callada me consideran mala, pues entonces sí soy la más villana de todas”.
Sergio Mayer y Salvador Zerboni, entre sus rivales de cuidado
Sandra reconoció que Sergio Mayer podría convertirse en uno de los competidores más difíciles por su experiencia construyendo estrategias.
“El señor Sergio Mayer es un gran estratega, es una mente maestra”, aseguró. Incluso comparó su habilidad con una partida de ajedrez en la que sabe mover sus fichas.
Sobre Salvador Zerboni, admitió que nunca ha trabajado con él y que prefiere conocerlo antes de sacar conclusiones definitivas.
“Espero que me deje otra impresión de lo que se dice de él, aunque yo pienso que, híjole, la gente no cambia, así que voy a tener cuidado”, expresó.
Juego de Villanos ¿Hará alianza con Aleska Génesis?[caption id="attachment_1697725" align="alignnone" width="1200"] Sandra Itzel no descartó formar una alianza con Aleska Génesis, con quien ha intercambiado mensajes de apoyo en redes sociales. Crédito: Telemundo / Imagen promocional,[/caption]
La también exparticipante de La Casa de los Famosos reveló que mantiene una relación cordial con Aleska Génesis, aunque todavía no se conocen personalmente.
“Compartimos historias de vida muy similares”, comentó. Ambas han intercambiado mensajes de apoyo en redes sociales, por lo que Sandra no descartó una posible alianza.
También habló de Alicia Machado, Yina Calderón, Arleth Terán y Luca Onestini, figuras con personalidades fuertes que podrían complicar la convivencia.
Al preguntarle sobre supuestos favoritismos de producción hacia Alicia Machado, respondió: “Yo no he notado en lo absoluto que hayan preferencias”.
Sandra Itzel quiere una revancha entre Fabio y Celinee Santos[caption id="attachment_1697724" align="alignnone" width="1200"] Dieciocho participantes compiten por 200,000 dólares y el título de Villano Máximo en el reality de Telemundo. Crédito: Telemundo / Imagen promocional[/caption]
Uno de los momentos más reveladores de la entrevista llegó cuando Sandra confesó a quiénes habría querido encontrar nuevamente en un reality.
“A mí me hubiera gustado ver el mundo arder y me hubiera encantado ver a Fabio y a Celinee Santos ”, declaró.
La mexicana explicó que habría disfrutado presenciar una especie de revancha entre sus antiguos compañeros, a quienes considera competidores destacados.
¿Cómo funciona Juego de Villanos?[caption id="attachment_1697723" align="alignnone" width="1200"] Sandra Itzel considera que Sergio Mayer es uno de los participantes más estratégicos de Juego de Villanos. Crédito: Telemundo / Imagen promocional,[/caption]
De acuerdo con un comunicado oficial de Telemundo, Juego de Villanos se estrenó el martes 20 de octubre de 2026, a las 7 p. m. del Este y 6 p. m. del Centro.
El programa reúne a 18 celebridades en Villa Villana, bajo la conducción de Facundo. Cada semana, dos participantes serán eliminados mediante los votos de sus compañeros.
Sandra reconoció que esta dinámica representa un desafío porque el público no decide quién permanece en la competencia.
“No voy a cambiar mi personalidad ni por 200,000 dólares ni por avanzar”, aseguró.
La actriz destacó que sus experiencias anteriores le enseñaron a enfrentar los conflictos sin recurrir a insultos y que espera mantener esa postura.
“Una cosa es ser villano por circunstancias de la vida y otra cosa es ser una mala persona”, concluyó sobre su participación.