¡Inesperado! Sergio Mayer defiende a Alejandra Jaramillo y hace petición a Univisión (VIDEO)

Respaldo absoluto al profesionalismo.

Libertad para vivir el fútbol.

Error por invadir privacidad

Sergio Mayer Alejandra Jaramillo. La controversial salida de la presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo del programa ¡Siéntese quien pueda! de Univision continúa generando intensas reacciones en el mundo del espectáculo.

En esta ocasión, fue el reconocido actor y político mexicano Sergio Mayer quien alzó la voz de manera contundente para brindarle su apoyo absoluto, destacando el profesionalismo de la conductora y criticando severamente las medidas tomadas por la producción tras la polémica por sus reacciones futbolísticas en el Mundial 2026.

Peor muchos se preguntan: ¿Le harán caso a Mayer? Y es que el actor pidió a Univision y a la gente de ¡Siéntese quien pueda! que recapaciten y ojalá la regresen al espacio que se merece dentro de la pantalla chica.

El derecho a la pasión y la libertad de expresión: Sergio Mayer Alejandra Jaramillo.

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Mayer enfatizó de forma clara que celebrar la derrota o salida de cualquier selección en un evento deportivo forma parte natural de la pasión y la libertad de expresión, por lo que no debe transformarse en un motivo de ofensa ni en una falta de respeto hacia una nación.

Con total madurez y apertura, el exlegislador invitó a las audiencias y a los ejecutivos a entender la naturaleza del deporte sin mezclarla con el entorno laboral.

«Alejandra Jaramillo es la que festejó porque salió México del mundial, no? Yo estuve con ella cuando estuve ahí en el programa. Alejandra… me cae muy bien y ella es de… no recuerdo de qué país, perdón, pero tiene todo el derecho de expresar y más que todo en un tema de pasión de partidos. Y si festejó porque sacaron a México, ¿por qué nos vamos a ofender?, ¿por qué nos vamos a molestar? Hay gente que apoya a México, hay gente que no, y me parece muy delicado que la hayan sacado del programa porque expresó que salió México», dijo.

Y agregó: «Pues a mi me parece que no está padre, que no está correcto, porque ella no tiene por qué irle a México y no tenemos que criticarla porque festejó; ese es mi punto de vista y vaya que yo amo a México, pero hay que ser tolerantes y respetuosos», declaró puntualmente el actor.