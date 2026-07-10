Shakira denuncia imágenes creadas con IA y advierte que defenderá su imagen pública

Shakira denuncia imágenes con IA

Actúa contra publicaciones

Critica uso de IA

Shakira rompió el silencio sobre un problema que afecta cada vez a más figuras públicas: la difusión de imágenes falsas creadas con inteligencia artificial y compartidas en internet sin autorización.

La cantante colombiana utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre el uso de contenido manipulado que, según explicó, ha sido empleado para difundir rumores y asociarla con situaciones que nunca ocurrieron.

Su mensaje llega en medio del creciente debate sobre los riesgos que representa la inteligencia artificial para la privacidad, la reputación y los derechos de imagen de artistas y personalidades públicas.

La intérprete dejó claro que, aunque reconoce el avance de estas tecnologías, considera indispensable establecer límites cuando se utilizan para engañar al público o afectar la credibilidad de una persona.

Shakira denuncia el uso indebido de su imagen

A través de su cuenta oficial de Instagram, la artista expresó su preocupación por la circulación de fotografías alteradas mediante herramientas de inteligencia artificial.

En su publicación explicó que durante las últimas semanas han aparecido imágenes que la muestran en escenas que nunca ocurrieron.

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«En las últimas semanas se han generado artificialmente algunas imágenes mías, colocándome en situaciones que no han ocurrido o con personas con las que no he estado», escribió.

La cantante aseguró que estas publicaciones han sido ampliamente difundidas en distintas plataformas digitales, lo que ha contribuido a la propagación de información falsa entre sus seguidores.