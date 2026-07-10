Shakira denuncia imágenes creadas con IA y advierte que defenderá su imagen pública
Publicado el10/07/2026 a las 12:40
- Shakira denuncia imágenes con IA
- Actúa contra publicaciones
- Critica uso de IA
Shakira rompió el silencio sobre un problema que afecta cada vez a más figuras públicas: la difusión de imágenes falsas creadas con inteligencia artificial y compartidas en internet sin autorización.
La cantante colombiana utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre el uso de contenido manipulado que, según explicó, ha sido empleado para difundir rumores y asociarla con situaciones que nunca ocurrieron.
Su mensaje llega en medio del creciente debate sobre los riesgos que representa la inteligencia artificial para la privacidad, la reputación y los derechos de imagen de artistas y personalidades públicas.
La intérprete dejó claro que, aunque reconoce el avance de estas tecnologías, considera indispensable establecer límites cuando se utilizan para engañar al público o afectar la credibilidad de una persona.
Shakira denuncia el uso indebido de su imagen
A través de su cuenta oficial de Instagram, la artista expresó su preocupación por la circulación de fotografías alteradas mediante herramientas de inteligencia artificial.
En su publicación explicó que durante las últimas semanas han aparecido imágenes que la muestran en escenas que nunca ocurrieron.
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«En las últimas semanas se han generado artificialmente algunas imágenes mías, colocándome en situaciones que no han ocurrido o con personas con las que no he estado», escribió.
La cantante aseguró que estas publicaciones han sido ampliamente difundidas en distintas plataformas digitales, lo que ha contribuido a la propagación de información falsa entre sus seguidores.
Asegura que las imágenes alimentan rumores y publicidad engañosa
En el mismo mensaje, Shakira afirmó que algunas de esas imágenes también han sido utilizadas con fines comerciales sin contar con su autorización.
La colombiana señaló que ese contenido ha servido para promocionar productos y marcas con las que asegura no mantiene ninguna relación contractual.
«Muchas se utilizan para publicidad de marcas con las que no tengo contratos o para alimentar rumores falsos», expresó la cantante.
Con estas declaraciones, la artista puso el foco en una práctica que preocupa cada vez más dentro de la industria del entretenimiento, donde la inteligencia artificial permite crear imágenes con un alto nivel de realismo.
La cantante reconoce el avance tecnológico, pero fija límites
Shakira aclaró que no se opone al desarrollo de las nuevas tecnologías y reconoció que la inteligencia artificial forma parte del presente.
Sin embargo, subrayó que ese avance no debe convertirse en una herramienta para vulnerar los derechos de las personas ni afectar su imagen pública.
La intérprete manifestó que no permitirá que este tipo de contenidos comprometan su reputación ni la tranquilidad de quienes forman parte de su entorno más cercano.
Su postura se suma a la de otros artistas internacionales que en los últimos meses han expresado inquietud por el uso no autorizado de contenido generado mediante inteligencia artificial.
Su equipo ya trabaja para eliminar el contenido falso
Además de denunciar públicamente la situación, Shakira informó que ya inició acciones para intentar frenar la difusión de ese material.
«Actualmente mi equipo se encuentra trabajando activamente para desmontar dichas imágenes», señaló la cantante al finalizar su comunicado.
Aunque no precisó cuántas publicaciones han sido detectadas ni las plataformas donde circulan, dejó claro que buscará impedir que continúen compartiéndose.
El pronunciamiento de la artista vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre el uso responsable de la inteligencia artificial, especialmente cuando se emplea para generar contenido falso.