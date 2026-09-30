Muere Jorge Kahwagi a los 58 años: la versión sobre su causa de muerte y las despedidas que conmueven a México

- - Jorge Kahwagi murió a los 58.
- Reportan posible derrame cerebral.
- Palazuelos publicó emotiva despedida.
¿De qué murió Jorge Kahwagi? Jorge Kahwagi Macari murió este miércoles 30 de septiembre de 2026 a los 58 años, dejando atrás una trayectoria que pasó por la política, el boxeo, los negocios y la televisión mexicana.
La noticia provocó numerosas reacciones entre figuras que compartieron con el empresario durante sus años de mayor exposición pública.
Hasta el momento, la familia de Kahwagi no ha informado oficialmente la causa de su fallecimiento. Sin embargo, surgió una versión sobre lo ocurrido durante las últimas horas de su vida.
El periodista Gustavo Adolfo Infante
aseguró durante el programa Sale el Sol, de Imagen Televisión, que Kahwagi habría fallecido debido a un derrame cerebral en Ciudad de México.
“Desafortunadamente, Jorge Kahwagi acaba de fallecer a los 58 años de edad de un derrame cerebral aquí en la Ciudad de México. Descanse en paz, Jorge Kahwagi”, declaró Infante.
¿De qué murió Jorge Kahwagi?: Roberto Palazuelos se despide de Jorge Kahwagi
Roberto Palazuelos
fue una de las figuras del espectáculo que reaccionaron a la noticia. El actor y empresario compartió una fotografía para recordar a quien fue su amigo durante décadas.
“Vuela alto querido Jorge, así como viviste. Dios te bendiga siempre, mi hermano querido”, escribió el llamado “Diamante Negro” en sus redes sociales.
Palazuelos también expresó sus condolencias a la madre y las hermanas de Kahwagi durante este momento familiar. Su mensaje terminó con una breve despedida: “Jorge Kahwagi Macari, buen viaje”.
La relación entre ambos se remontaba a la década de los noventa. Años después coincidieron frente a las cámaras durante la participación de Kahwagi en Big Brother VIP.
Su amistad atravesó diferencias y momentos complicados, pero posteriormente hicieron las paces y continuaron por caminos profesionales distintos.
¿De qué murió Jorge Kahwagi?: Política, boxeo y televisión marcaron su carrera
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Jorge Kahwagi murió a los 58 años tras una trayectoria que incluyó política, boxeo, negocios y televisión. Crédito: Mezcalent.[/caption]
Jorge Kahwagi nació el 28 de mayo de 1968 en Ciudad de México. Su vida pública resultó particularmente llamativa porque combinó actividades que pocas veces convergen en una misma figura.
Fue diputado federal y militó en el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, formación política de la que llegó a ocupar cargos de dirección.
Paralelamente desarrolló una carrera como boxeador profesional. Disputó 11 combates y consiguió notoriedad dentro y fuera del cuadrilátero, aunque algunas de sus peleas también estuvieron acompañadas de cuestionamientos.
La televisión amplió todavía más su exposición. Kahwagi participó en Big Brother VIP y consiguió el tercer lugar del popular reality.
Los problemas de salud que enfrentó Jorge Kahwagi
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Jorge Kahwagi alcanzó gran notoriedad pública durante los años 2000 y posteriormente participó en Big Brother VIP. Crédito: Mezcalent.[/caption]
Kahwagi había mantenido un perfil considerablemente más bajo durante los últimos años. Uno de sus problemas de salud conocidos públicamente ocurrió en 2019.
En aquella ocasión reveló que había sufrido una úlcera gástrica perforada y una infección bacteriana que requirieron atención médica.
“Se me reventó una úlcera, pero gracias a Dios que me permitió seguir dando lata aquí con ustedes”, escribió entonces en sus redes sociales.
No existe información confirmada que permita relacionar aquel padecimiento con el derrame cerebral mencionado por Gustavo Adolfo Infante. La familia tampoco había confirmado oficialmente esa causa de muerte al momento de los reportes proporcionados.
El fallecimiento ocurre además apenas seis meses después de la muerte de su padre, el empresario Jorge Kahwagi Gastine, quien encabezó Grupo Crónica.