Muere Jorge Kahwagi a los 58 años: la versión sobre su causa de muerte y las despedidas que conmueven a México

[caption id="attachment_1695041" align="alignnone" width="1200"]Jorge Kahwagi murió a los 58 años tras una trayectoria que incluyó política, boxeo, negocios y televisión. Crédito: Mezcalent.[/caption] Jorge Kahwagi nació el 28 de mayo de 1968 en Ciudad de México. Su vida pública resultó particularmente llamativa porque combinó actividades que pocas veces convergen en una misma figura. Fue diputado federal y militó en el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, formación política de la que llegó a ocupar cargos de dirección. Paralelamente desarrolló una carrera como boxeador profesional. Disputó 11 combates y consiguió notoriedad dentro y fuera del cuadrilátero, aunque algunas de sus peleas también estuvieron acompañadas de cuestionamientos. La televisión amplió todavía más su exposición. Kahwagi participó en Big Brother VIP y consiguió el tercer lugar del popular reality.

Los problemas de salud que enfrentó Jorge Kahwagi

[caption id="attachment_1695042" align="alignnone" width="1200"]Jorge Kahwagi alcanzó gran notoriedad pública durante los años 2000 y posteriormente participó en Big Brother VIP. Crédito: Mezcalent.[/caption] Kahwagi había mantenido un perfil considerablemente más bajo durante los últimos años. Uno de sus problemas de salud conocidos públicamente ocurrió en 2019. En aquella ocasión reveló que había sufrido una úlcera gástrica perforada y una infección bacteriana que requirieron atención médica. “Se me reventó una úlcera, pero gracias a Dios que me permitió seguir dando lata aquí con ustedes”, escribió entonces en sus redes sociales. No existe información confirmada que permita relacionar aquel padecimiento con el derrame cerebral mencionado por Gustavo Adolfo Infante. La familia tampoco había confirmado oficialmente esa causa de muerte al momento de los reportes proporcionados. El fallecimiento ocurre además apenas seis meses después de la muerte de su padre, el empresario Jorge Kahwagi Gastine, quien encabezó Grupo Crónica.