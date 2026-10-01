Manuel Masalva revela que perdió los dedos de los pies tras grave infección: “Vi mis pies casi negros”

Manuel Masalva sufrió amputación de dedos

Una bacteria afectó gravemente su circulación.

Ahora utiliza prótesis para volver caminar.

Manuel Masalva perdió dedos. Manuel Masalva reveló una de las consecuencias más difíciles que enfrenta tras la grave infección bacteriana que puso en riesgo su vida: los médicos tuvieron que amputarle los dedos de los pies después de que desarrollara necrosis o gangrena.

A través de Instagram, el actor compartió detalles de su estado de salud y del proceso de recuperación que atraviesa. Según Mezcalent, Masalva explicó que desde hace un par de meses utiliza prótesis para caminar y recuperar progresivamente su movilidad.

Manuel Masalva perdió dedos: revela la amputación que sufrió

[caption id="attachment_1695170" align="alignnone" width="1200"]Manuel Masalva reveló las graves secuelas que sufrió después de una infección bacteriana. Foto: Mezcalent.[/caption]

“La bacteria estuvo en muchos órganos y principalmente en mi sangre, lo cual afectó mi circulación enormemente”, explicó el actor en el video publicado en sus redes sociales.

Masalva recordó el impacto que experimentó cuando despertó del coma y comenzó a observar las consecuencias que la infección había dejado en su cuerpo.

“Al despertar del coma, vi por varias semanas mis pies casi negros, como quemados, tuve una necrosis o gangrena”, relató.

El actor aseguró que los médicos le comunicaron que era necesario realizar la amputación. “Los doctores me informaron que había que amputar mis dedos y yo lo acepté”, expresó.