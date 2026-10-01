Manuel Masalva revela que perdió los dedos de los pies tras grave infección: “Vi mis pies casi negros”
Publicado el01/10/2026 a las 17:42
- Manuel Masalva sufrió amputación de dedos
- Una bacteria afectó gravemente su circulación.
- Ahora utiliza prótesis para volver caminar.
Manuel Masalva perdió dedos. Manuel Masalva reveló una de las consecuencias más difíciles que enfrenta tras la grave infección bacteriana que puso en riesgo su vida: los médicos tuvieron que amputarle los dedos de los pies después de que desarrollara necrosis o gangrena.
A través de Instagram, el actor compartió detalles de su estado de salud y del proceso de recuperación que atraviesa. Según Mezcalent, Masalva explicó que desde hace un par de meses utiliza prótesis para caminar y recuperar progresivamente su movilidad.
Manuel Masalva perdió dedos: revela la amputación que sufrió[caption id="attachment_1695170" align="alignnone" width="1200"] Manuel Masalva reveló las graves secuelas que sufrió después de una infección bacteriana. Foto: Mezcalent.[/caption]
“La bacteria estuvo en muchos órganos y principalmente en mi sangre, lo cual afectó mi circulación enormemente”, explicó el actor en el video publicado en sus redes sociales.
Masalva recordó el impacto que experimentó cuando despertó del coma y comenzó a observar las consecuencias que la infección había dejado en su cuerpo.
“Al despertar del coma, vi por varias semanas mis pies casi negros, como quemados, tuve una necrosis o gangrena”, relató.
El actor aseguró que los médicos le comunicaron que era necesario realizar la amputación. “Los doctores me informaron que había que amputar mis dedos y yo lo acepté”, expresó.
Manuel Masalva perdió dedos: Las prótesis le ayudan a recuperar movilidad[caption id="attachment_1695171" align="alignnone" width="1200"] Manuel Masalva contó que desarrolló necrosis o gangrena tras sufrir problemas de circulación. Foto: Mezcalent.[/caption]
El proceso no terminó con la intervención quirúrgica. Masalva ha tenido que trabajar para recuperar su capacidad de caminar y adaptarse a las consecuencias físicas que dejó la enfermedad.
“Tengo un par de meses usando prótesis para caminar y recuperar mi movilidad, eso me ha devuelto mucha vida”, declaró el actor, de acuerdo con Mezcalent.
Infobae reportó que Masalva permaneció más de 100 días en coma inducido y perdió 28 kilogramos durante la crisis de salud. Posteriormente enfrentó un prolongado proceso de rehabilitación.
¿Qué le ocurrió a Manuel Masalva?
💪❤️ El joven actor Manuel Masalva reveló que, luego de pasar 105 días hospitalizado y permanecer en coma inducido a causa de una infección bacteriana, sufrió la amputación de dos dedos de los pies debido a problemas de circulación. 🏥
A un año de aquella complicada experiencia,… pic.twitter.com/nfBtdCb3jc
— Raul Gutierrez🇲🇽 (@Raulgutierrez) October 1, 2026
De acuerdo con las fuentes proporcionadas, la emergencia comenzó durante un viaje internacional. Mezcalent señala que Masalva contrajo una bacteria durante un viaje a Dubái, mientras Infobae reporta que fue hospitalizado de emergencia en esa ciudad después de contraer una bacteria en Filipinas.
El propio actor explicó que la infección alcanzó diferentes órganos y llegó a su sangre, provocando graves problemas de circulación que posteriormente derivaron en necrosis o gangrena en sus pies.
Masalva también compartió un mensaje sobre la forma en que enfrentó el proceso. “Quiero decirles que no hay nada ni nadie, solamente Dios, que pueda limitarnos, que pueda hacernos sentir menos”, expresó, según Infobae.
Compañeros reaccionan a su testimonio
🔹 MANUEL MASALVA REVELA QUE LE AMPUTARON PARTE DE LOS PIES TRAS SU LUCHA CONTRA UNA BACTERIA
🦠 El actor contó que la infección afectó su circulación y provocó gangrena en sus pies mientras permanecía hospitalizado.
🦿 Tras meses de recuperación, Masalva aseguró que ya… pic.twitter.com/TPFBd4AVYU
— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 1, 2026
La revelación generó numerosas muestras de apoyo. Mezcalent reportó que la publicación recibió mensajes positivos tanto de seguidores como de integrantes del medio artístico.
Entre quienes reaccionaron se encuentran los actores Fernanda Castillo y Emmanuel Palomares, quienes se sumaron a las muestras de respaldo tras conocerse los detalles de su recuperación.Masalva es conocido internacionalmente por interpretar a Ramón Arellano Félix en Narcos: México. También formó parte de producciones como La Guzmán, El secreto de la familia Greco, Mi corazón es tuyo y La rosa de Guadalupe, según Infobae.
Ahora, tras sobrevivir a la grave infección y comenzar a utilizar prótesis, el actor continúa concentrado en su rehabilitación y en recuperar su movilidad.
Fuentes: Mezcalent e Infobae.