Asesinan a cantante Andy Torres recibió siete disparos

Su animador también resultó herido

Policía investiga móvil del asesinato

Asesinan a cantante. El cantante peruano Cristian Anderson Torres Zamora, conocido artísticamente como Andy Torres, fue asesinado a los 30 años mientras realizaba una presentación en una fiesta en Huaycán, distrito de Ate, en Perú.

De acuerdo con Perú21 y La República, el ataque ocurrió la noche del jueves 1 de octubre. El artista había sido contratado para amenizar una celebración cuando fue atacado a balazos en plena actuación.

Asesinan a cantante de cumbia. Andy Torres fue atacado durante su presentación

#Internacionales | 🇵🇪 Anoche, se reportó el asesinato de un cantante de cumbia en Perú, con arma de fuego. 🚨 Se trata de Andy Torres, quien fue blanco del ataque durante una presentación en una fiesta en Ate. pic.twitter.com/gqum1tUIc9 — #ÚltimaHora (@ultimahsv) October 2, 2026

Según Perú21, Torres había sido contratado para ofrecer un espectáculo de aproximadamente dos horas y llevaba cerca de una hora sobre el escenario cuando ocurrió el ataque.

La información publicada señala que dos sujetos que se encontraban entre los asistentes sacaron armas y dispararon contra el cantante hasta en siete ocasiones. Andy Torres murió en el lugar a consecuencia de las heridas.

Durante el ataque también resultó herido Edison Daniel Peseros Gago, integrante del equipo del artista y señalado en otros reportes como su animador. La República informó que sufrió una herida de bala en la mano derecha y fue trasladado al Hospital de Huaycán.