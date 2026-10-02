Asesinan a cantante de cumbia Andy Torres durante un show; su animador resultó herido
Publicado el02/10/2026 a las 15:41
- Asesinan a cantante Andy Torres recibió siete disparos
- Su animador también resultó herido
- Policía investiga móvil del asesinato
Asesinan a cantante. El cantante peruano Cristian Anderson Torres Zamora, conocido artísticamente como Andy Torres, fue asesinado a los 30 años mientras realizaba una presentación en una fiesta en Huaycán, distrito de Ate, en Perú.
De acuerdo con Perú21 y La República, el ataque ocurrió la noche del jueves 1 de octubre. El artista había sido contratado para amenizar una celebración cuando fue atacado a balazos en plena actuación.
Asesinan a cantante de cumbia. Andy Torres fue atacado durante su presentación
#Internacionales | 🇵🇪 Anoche, se reportó el asesinato de un cantante de cumbia en Perú, con arma de fuego. 🚨
Se trata de Andy Torres, quien fue blanco del ataque durante una presentación en una fiesta en Ate. pic.twitter.com/gqum1tUIc9
— #ÚltimaHora (@ultimahsv) October 2, 2026
Según Perú21, Torres había sido contratado para ofrecer un espectáculo de aproximadamente dos horas y llevaba cerca de una hora sobre el escenario cuando ocurrió el ataque.
La información publicada señala que dos sujetos que se encontraban entre los asistentes sacaron armas y dispararon contra el cantante hasta en siete ocasiones. Andy Torres murió en el lugar a consecuencia de las heridas.
Durante el ataque también resultó herido Edison Daniel Peseros Gago, integrante del equipo del artista y señalado en otros reportes como su animador. La República informó que sufrió una herida de bala en la mano derecha y fue trasladado al Hospital de Huaycán.
Cámaras captaron la huida de un sospechoso
Las matanzas continúan y ahora con la complicidad de López Chau (Ahora Nación) y Belmont (Obras). En plena presentación cantante popular de cumbia Andy Torres es asesinado de 7 balas, mientras animador se encuentra herido, en Huaycan #Ate. La PNP ocupada en sus propios crímenes pic.twitter.com/InyloSpRVI
— Mireya CH (@mirecarhuas) October 2, 2026
Después de los disparos, los responsables abandonaron el lugar. Cámaras de videovigilancia registraron parte de la huida de uno de los sospechosos por la avenida Andrés Avelino Cáceres, según Perú21.
Ese medio informó que la Policía intervino posteriormente a tres personas cuya posible vinculación con el crimen se encuentra bajo investigación. Las autoridades también analizan videos y recaban testimonios para determinar cómo se produjo el ataque.
La República reportó que las primeras informaciones policiales apuntan a un posible caso de sicariato y ajuste de cuentas, aunque subrayó que el móvil y las circunstancias todavía son materia de investigación.
Dejó la Policía para dedicarse a la música
⚠️ Sicarios irrumpen en fiesta y asesinan a cantante de cumbia en Huaycán.
Cristian Anderson Torres Zamora, conocido como Andy Torres, recibió siete disparos durante una presentación en Ate. Su animador también resultó herido al intentar protegerlo.https://t.co/mJJHRgHCz1
— Perú21 (@peru21noticias) October 2, 2026
Antes de desarrollar su carrera artística, Andy Torres estuvo vinculado a la Policía Nacional del Perú. Perú21 señaló que hasta aproximadamente un año y medio atrás se desempeñaba como suboficial de tercera y perito de criminalística.
Posteriormente solicitó su baja para dedicarse exclusivamente a la música. Al momento de su muerte atravesaba una etapa de crecimiento profesional, según relató uno de sus hermanos a Latina Noticias.
“En estos últimos días lo he visto algo bajoneado”, declaró su hermano, quien planteó la posibilidad de que la envidia estuviera detrás de lo sucedido, aunque se trata únicamente de una hipótesis familiar y no de una conclusión policial.
“Mi hermano estaba en un momento que estaba creciendo en esto de la música, le estaba yendo muy bien”, agregó, al pedir que las autoridades investiguen el asesinato a profundidad.
Asesinan a cantante: Policía busca esclarecer el crimen
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La Policía Nacional del Perú mantiene abiertas las diligencias para identificar a los responsables, establecer el móvil y determinar si otras personas participaron en la planificación o ejecución del ataque.
Hasta el momento, las versiones sobre una posible rivalidad, sicariato o ajuste de cuentas no han sido confirmadas como causa definitiva del asesinato. La investigación policial será la que determine qué motivó el ataque contra el cantante.