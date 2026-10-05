Ana Patricia Gámez rompe en llanto al hablar de la custodia compartida de sus hijos: “Uno no se acostumbra”
Publicado el 05/10/2026 a las 13:42
- Ana Patricia habló entre lágrimas
- Comparte la custodia de sus hijos
- Seguidores le enviaron mensajes de apoyo.
Hijos Ana Patricia Gámez. Separada del padre de sus hijos desde el año pasado, Ana Patricia Gámez abrió su corazón al hablar de una de las situaciones más difíciles que enfrenta actualmente: compartir el tiempo con sus hijos y aceptar que hay días en los que no estarán con ella.
La conductora mexicana se mostró al borde de las lágrimas durante una conversación en La mesa caliente, de Telemundo, mientras explicaba cómo ha intentado adaptarse a la custodia compartida y a la preocupación que siente cuando sus hijos están lejos.
Ana Patricia revela cómo comparte la custodia
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La conversación surgió mientras las presentadoras hablaban del caso de la actriz Ingrid Martz, quien explicó que tiene a su hija una semana y posteriormente pasa otra semana con su padre.
Ana Patricia contó que su dinámica es diferente, ya que sus hijos pasan dos días con cada progenitor. Para ella, esta modalidad resulta más llevadera porque reduce el tiempo que permanece sin verlos.
“Prefiero esa manera porque obviamente paso menos tiempo sin verlos y, aunque no estén conmigo, yo puedo ir a la escuela”, explicó la presentadora, según publicó People en Español.
Sin embargo, las vacaciones representan un desafío distinto. “Cuando llega el verano y sí hay 15 días que ellos tienen que viajar… La primera vez yo no sabía qué hacer”, confesó.
“Es difícil. Uno no se acostumbra”[caption id="attachment_1695622" align="alignnone" width="1200"] Ana Patricia se mostró conmovida al revelar cómo enfrenta la custodia compartida de sus hijos. (Foto Mezcalent)[/caption]
Ana Patricia reconoció que saber que llegará a casa y sus hijos no estarán ahí continúa siendo doloroso para ella.
“Este fin de semana yo no tengo a los niños… es difícil. Uno no se acostumbra”, expresó visiblemente conmovida durante el programa de Telemundo.
También reconoció que esta nueva dinámica le ha permitido valorar todavía más los días que pasa con ellos. Cuando están juntos, intenta dejar el teléfono y reducir sus compromisos laborales para aprovechar ese tiempo.
“Le das mucho más valor [al tiempo], tratas de dejar el celular, tratas de no trabajar los días que los tienes… pero nunca se está listo”, señaló.
Hijos Ana Patricia Gámez: Esto es lo que más “mortifica” a Ana Patricia[caption id="attachment_1695621" align="alignnone" width="1200"] La presentadora confesó que todavía le resulta difícil pasar días sin ver a sus hijos. (Foto Mezcalent)[/caption]
La ganadora de Nuestra Belleza Latina explicó que una de sus mayores dificultades es aceptar que ya no puede controlar completamente lo que sucede cuando sus hijos están con su padre.
“Aunque sé que están bien cuidados con la otra parte, no dejas de preocuparte si les vaya a pasar algo, si hay amistades, si salen…”, compartió.
La presentadora reconoció que perder ese “control 100%” sobre el cuidado de sus hijos cuando no están con ella “es una de las cosas que más mortifica”.
Revela qué hace para encontrar tranquilidad
Ana Patricia Gámez contó que ha encontrado en la oración una manera de manejar los momentos de preocupación y tristeza.
“Últimamente lo que yo he hecho es orar, escuchar salmos, que es lo único que me ha tranquilizado”, reveló.
Además de su fe, habló de otras herramientas para enfrentar el proceso. “Muchas veces estar cerca de Dios es lo que puede sanar y dar un poco de tranquilidad; del resto: terapia, paciencia y aceptar lo que uno no puede cambiar”.
Hijos Ana Patricia Gámez: Seguidores se identifican con su experiencia
Las palabras de Ana Patricia provocaron numerosas muestras de apoyo en redes sociales. Varias madres aseguraron haber vivido situaciones similares y reconocieron lo complicado que resulta acostumbrarse a estar lejos de sus hijos.
“Al principio es duro, durísimo, pero poco a poco te vas acostumbrando”, escribió una seguidora. Otra comentó: “Lo vi en vivo. Porque la entiendo. Y hasta lloré con ella”.
Otros mensajes destacaron la decisión de Ana Patricia de apoyarse en su fe, mientras varias mujeres divorciadas señalaron que con el paso del tiempo aprenden a sobrellevar la separación, aunque la preocupación por sus hijos permanece.