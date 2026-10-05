Ana Patricia Gámez rompe en llanto al hablar de la custodia compartida de sus hijos: “Uno no se acostumbra”

Ana Patricia habló entre lágrimas

Comparte la custodia de sus hijos

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Hijos Ana Patricia Gámez. Separada del padre de sus hijos desde el año pasado, Ana Patricia Gámez abrió su corazón al hablar de una de las situaciones más difíciles que enfrenta actualmente: compartir el tiempo con sus hijos y aceptar que hay días en los que no estarán con ella.

La conductora mexicana se mostró al borde de las lágrimas durante una conversación en La mesa caliente, de Telemundo, mientras explicaba cómo ha intentado adaptarse a la custodia compartida y a la preocupación que siente cuando sus hijos están lejos.

Ana Patricia revela cómo comparte la custodia

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La conversación surgió mientras las presentadoras hablaban del caso de la actriz Ingrid Martz, quien explicó que tiene a su hija una semana y posteriormente pasa otra semana con su padre.

Ana Patricia contó que su dinámica es diferente, ya que sus hijos pasan dos días con cada progenitor. Para ella, esta modalidad resulta más llevadera porque reduce el tiempo que permanece sin verlos.

“Prefiero esa manera porque obviamente paso menos tiempo sin verlos y, aunque no estén conmigo, yo puedo ir a la escuela”, explicó la presentadora, según publicó People en Español.

Sin embargo, las vacaciones representan un desafío distinto. “Cuando llega el verano y sí hay 15 días que ellos tienen que viajar… La primera vez yo no sabía qué hacer”, confesó.