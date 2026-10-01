Imelda Tuñón responde a nueva denuncia y advierte que Maribel Guardia podría no volver a ver a su nieto

Imelda responde a la nueva denuncia

Marcelia la señala y ella contesta

Maribel podría alejarse de su nieto.

Imelda Tuñón respondió a la nueva denuncia presentada por Maribel Guardia y aseguró que las acciones legales podrían tener consecuencias en la relación de la actriz con su nieto, José Julián, hijo del fallecido Julián Figueroa.

En entrevista con el programa En Shock, retomada por Agencia México y ABC Noticias, Tuñón responsabilizó al abogado Alonso Beceiro de haber cerrado una posibilidad de acercamiento entre abuela y nieto. “Acaba de dictar la sentencia de que no vuelva a ver Maribel a su nieto jamás”, declaró.

¿Por qué Maribel Guardia denunció a Imelda Tuñón?

La controversia surgió después de que Imelda revelara en el pódcast Mesa Cero que había mentido sobre sus síntomas ante una psiquiatra para obtener medicamentos controlados que posteriormente entregaba a Julián.

“Le mentí todo el tiempo a la psiquiatra”, reconoció Imelda, según Milenio. “Julián tenía muchos problemas para dormir y le decía los síntomas (…) y me daba las pastillas, entonces se las tomaba Julián”.

Tras esas declaraciones, Alonso Beceiro, abogado de Maribel Guardia, confirmó una denuncia de hechos ante la Fiscalía de la Ciudad de México contra Imelda “y quien resulte responsable”.

De acuerdo con Milenio, se busca que las autoridades investiguen posibles delitos relacionados con la obtención y suministro de medicamentos controlados, además de determinar si pudiera existir alguna responsabilidad vinculada con la muerte de Julián.