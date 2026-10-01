Imelda Tuñón responde a nueva denuncia y advierte que Maribel Guardia podría no volver a ver a su nieto
Publicado el01/10/2026 a las 16:50
- Imelda responde a la nueva denuncia
- Marcelia la señala y ella contesta
- Maribel podría alejarse de su nieto.
Imelda Tuñón respondió a la nueva denuncia presentada por Maribel Guardia y aseguró que las acciones legales podrían tener consecuencias en la relación de la actriz con su nieto, José Julián, hijo del fallecido Julián Figueroa.
En entrevista con el programa En Shock, retomada por Agencia México y ABC Noticias, Tuñón responsabilizó al abogado Alonso Beceiro de haber cerrado una posibilidad de acercamiento entre abuela y nieto. “Acaba de dictar la sentencia de que no vuelva a ver Maribel a su nieto jamás”, declaró.
¿Por qué Maribel Guardia denunció a Imelda Tuñón?
La controversia surgió después de que Imelda revelara en el pódcast Mesa Cero que había mentido sobre sus síntomas ante una psiquiatra para obtener medicamentos controlados que posteriormente entregaba a Julián.
“Le mentí todo el tiempo a la psiquiatra”, reconoció Imelda, según Milenio. “Julián tenía muchos problemas para dormir y le decía los síntomas (…) y me daba las pastillas, entonces se las tomaba Julián”.
Tras esas declaraciones, Alonso Beceiro, abogado de Maribel Guardia, confirmó una denuncia de hechos ante la Fiscalía de la Ciudad de México contra Imelda “y quien resulte responsable”.
De acuerdo con Milenio, se busca que las autoridades investiguen posibles delitos relacionados con la obtención y suministro de medicamentos controlados, además de determinar si pudiera existir alguna responsabilidad vinculada con la muerte de Julián.
Marcelia Figueroa llama “culpable” a Imelda
La polémica aumentó cuando Marcelia Figueroa, hermana de Julián, reaccionó en Threads a versiones de que Imelda habría abandonado México después de conocerse la denuncia.
“Nada grita ‘CULPABLE’ como huir del país cuando te demandan”, escribió Marcelia. Imelda respondió con un insulto y cuestionó que su excuñada no hubiera investigado antes de hacer esa afirmación.
Posteriormente, Imelda negó que estuviera huyendo. De acuerdo con la información recogida por Vive USA, explicó que una publicación sobre su viaje a Estados Unidos no revelaba cuándo había ocurrido.
“Yo regresé aquí, cero temor por esa denuncia”, afirmó. También sostuvo que considera que el procedimiento podría darle “un revés bastante favorable”.
Imelda habla de la habitación donde murió Julián
La viuda también fue cuestionada sobre lo ocurrido en la habitación donde Julián fue encontrado sin vida el 9 de abril de 2023. Imelda sostuvo que ella no fue la única persona que participó en la limpieza del lugar.
“No fui la única persona que limpió, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso también se va a investigar dentro de la carpeta”, declaró, según Vive USA.
Imelda agregó que dentro de la familia conocían la compleja situación que atravesaba Julián. “Todos en la familia dijimos muchas mentiras, la verdad, para cubrir esto, para mantener a flote la familia, para mantenernos unidos”, señaló.
También aseguró que no estuvo encargada de los trámites relacionados con el acta de defunción y atribuyó a Maribel Guardia la decisión de proceder con la cremación.
Imelda Tuñón Maribel Guardia: La causa oficial de muerte de Julián Figueroa
Julián Figueroa murió a los 27 años. La causa de muerte informada públicamente en 2023 fue infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.
La existencia de la nueva denuncia no modifica por sí misma esa causa ni establece responsabilidad penal de Imelda. De acuerdo con las fuentes proporcionadas, corresponderá a las autoridades determinar si los hechos denunciados tienen alguna relación con el fallecimiento.
Fuentes: Milenio, Agencia México/ABC Noticias y Vive USA.
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