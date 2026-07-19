«Lloro contigo»: Maribel Guardia conmueve con emotivo mensaje tras la muerte del hijo de Aylín Mujica
Publicado el19/07/2026 a las 08:26
- Maribel Guardia está de luto
- Recuerda a Julián Figueroa
- Acompaña a Aylín Mujica
Maribel Guardia expresó públicamente su solidaridad con Aylín Mujica tras conocerse la muerte de Mauro Menéndez, hijo de la actriz cubana y de Osamu Menéndez.
La actriz costarricense utilizó sus redes sociales para dedicar un mensaje cargado de empatía, recordando el profundo dolor que implica despedir a un hijo.
Sus palabras generaron numerosas reacciones entre seguidores y figuras del espectáculo, quienes destacaron la sensibilidad del mensaje compartido.
La publicación llegó días después del fallecimiento de Mauro Menéndez, ocurrido durante un viaje a Barbados, donde había acudido para asistir a un partido de béisbol.
Maribel Guardia recordó el vacío que deja la pérdida de un hijo
A través de su cuenta de Instagram, Maribel Guardia abrió su corazón al dirigirse directamente a Aylín Mujica en uno de los momentos más difíciles de su vida.
«Hoy lloro contigo, querida Aylín Mujica. Ninguna madre debería despedir a un hijo», escribió la actriz al acompañar su publicación con una fotografía de Aylín junto a Mauro.
TE PUEDE INTERESAR: Alicia Machado rompe en llanto y responde a las críticas: “¿Por qué contra mí? ¿Qué les hice?”
El mensaje continuó con una reflexión sobre el vínculo entre madres e hijos, incluso después de la muerte, compartiendo palabras de esperanza en medio del duelo.
«Sé que el amor no termina cuando la vida cambia de forma porque los hijos viven para siempre en la mitad del corazón que nos dejan cuando se van. Que Dios te abrace, sostenga y te dé la fortaleza necesaria para atravesar este inmenso dolor».
La tragedia de Mauro Menéndez conmocionó al medio artístico
La muerte de Mauro Menéndez ocurrió el jueves 16 de julio en Barbados, destino al que había viajado para presenciar un encuentro de béisbol.
De acuerdo con la información difundida previamente, el joven presentaba un cuadro de neumonía antes de emprender el viaje.
Tras su fallecimiento comenzaron a circular versiones que apuntan a que esa condición médica habría derivado en un infarto, aunque esa información permanece como parte de las especulaciones mencionadas en los reportes.
La noticia provocó una ola de mensajes de condolencias hacia Aylín Mujica y su familia, quienes han recibido el respaldo de amigos, colegas y seguidores.
Ver esta publicación en Instagram
Su propia historia dio un significado especial a sus palabras
El mensaje de Maribel Guardia tuvo un impacto especial porque ella también conoce de cerca el dolor que provoca la muerte de un hijo.
La actriz perdió a Julián Figueroa el 9 de abril de 2023, cuando el joven de 27 años falleció mientras dormía, hecho que marcó profundamente su vida.
Esa experiencia personal dio un peso distinto a las palabras con las que quiso acompañar a Aylín Mujica en medio de su duelo y ofrecerle consuelo.
«Estoy contigo y sé que todas las madres que hemos perdido un hijo te abrazamos y bendecimos en la distancia. Y ten por seguro que tu amado niño está en la luz, en la presencia del amor infinito de Dios», concluyó Maribel Guardia en su publicación.