«Lloro contigo»: Maribel Guardia conmueve con emotivo mensaje tras la muerte del hijo de Aylín Mujica

Maribel Guardia está de luto

Recuerda a Julián Figueroa

Acompaña a Aylín Mujica

Maribel Guardia expresó públicamente su solidaridad con Aylín Mujica tras conocerse la muerte de Mauro Menéndez, hijo de la actriz cubana y de Osamu Menéndez.

La actriz costarricense utilizó sus redes sociales para dedicar un mensaje cargado de empatía, recordando el profundo dolor que implica despedir a un hijo.

Sus palabras generaron numerosas reacciones entre seguidores y figuras del espectáculo, quienes destacaron la sensibilidad del mensaje compartido.

La publicación llegó días después del fallecimiento de Mauro Menéndez, ocurrido durante un viaje a Barbados, donde había acudido para asistir a un partido de béisbol.

Maribel Guardia recordó el vacío que deja la pérdida de un hijo

A través de su cuenta de Instagram, Maribel Guardia abrió su corazón al dirigirse directamente a Aylín Mujica en uno de los momentos más difíciles de su vida.

«Hoy lloro contigo, querida Aylín Mujica. Ninguna madre debería despedir a un hijo», escribió la actriz al acompañar su publicación con una fotografía de Aylín junto a Mauro.

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El mensaje continuó con una reflexión sobre el vínculo entre madres e hijos, incluso después de la muerte, compartiendo palabras de esperanza en medio del duelo.

«Sé que el amor no termina cuando la vida cambia de forma porque los hijos viven para siempre en la mitad del corazón que nos dejan cuando se van. Que Dios te abrace, sostenga y te dé la fortaleza necesaria para atravesar este inmenso dolor».