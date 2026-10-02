Lili Estefan y Raúl de Molina rompen el silencio tras su tenso desencuentro en vivo
Publicado el 02/10/2026 a las 19:31
- Lili y Raúl aclararon su desencuentro.
- Los conductores bromearon sobre la polémica.
- Un abrazo selló el momento televisivo
Lili Estefan y Raúl de Molina volvieron a compartir el estudio de El Gordo y la Flaca de Univisión este jueves 2 de octubre, dos días después del tenso intercambio que protagonizaron en vivo y que rápidamente generó comentarios entre los televidentes y en redes sociales.
Lejos de ignorar lo sucedido, los conductores abordaron directamente la polémica, recurrieron al humor y terminaron protagonizando un abrazo con el que dejaron claro el cariño que existe entre ellos después de 28 años trabajando juntos.
Lili Estefan y Raúl de Molina hablan tras su discusión
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La conversación comenzó entre bromas. Lili incluso preguntó si el boxeador Canelo Álvarez podría prestarles un cuadrilátero para una próxima “pelea”, en referencia al revuelo provocado por su anterior desacuerdo.
Raúl aseguró que no pretende volver a pelear y aprovechó para bromear sobre su vida matrimonial: “Me peleo menos con Lili que con mi esposa, porque llevo con Lili 28 años, con Mili 32”.
Lili respondió entre risas, mientras el presentador insistía en que las diferencias entre ambos forman parte de expresar opiniones distintas frente a las cámaras.
Raúl de Molina defiende su derecho a opinar[caption id="attachment_1695334" align="alignnone" width="1200"] Lili Estefan y Raúl de Molina volvieron a compartir el estudio de El Gordo y la Flaca después del tenso desencuentro que protagonizaron en vivo. Crédito: Mezcalent.[/caption]
El conductor también explicó que respeta la postura de su compañera, aunque dejó claro que continuará diciendo lo que piensa. “Yo, de verdad que respeto el punto de vista de Lili, pero yo no me quedo callado tampoco”, expresó, según recoge ¡HOLA! USA.
Raúl trató además de poner en contexto la discusión al señalar: “Es un show de televisión y nos tenemos que divertir”.
El momento más emotivo llegó poco después. “Quiero decir que quiero a Lili como a una hermana porque llevo con ella 28 años”, afirmó el presentador. Lili respondió con humor: “Él no me quiere, me adora. Él no puede vivir sin mí”.
Ambos terminaron abrazándose frente a las cámaras.
¿Qué provocó el desencuentro entre Lili y Raúl?[caption id="attachment_1695335" align="alignnone" width="1200"] Lili Estefan abordó junto a Raúl de Molina la polémica generada por su discusión sobre los concursos de belleza. Crédito: Mezcalent.[/caption]
La polémica comenzó durante una conversación sobre los concursos de belleza. Raúl cuestionó la vigencia y percepción de estos certámenes, mientras Lili defendió las oportunidades que han representado para numerosas mujeres.
En medio del intercambio, Estefan comentó: “Ok, qué difícil hacer este show últimamente con mi querido Raúl”, frase que aumentó la tensión del momento.
La situación escaló cuando De Molina se quejó de la manera en que, según él, estaba siendo tratado durante la transmisión. “Me parece una falta de respeto cómo me tratan aquí en el programa, porque a mí me están gritando que me calle y a Lili no le dicen que se calle”, expresó.
El Diario NY también recogió que el presentador reclamó que se le permitiera expresar su opinión, mientras Estefan intentaba continuar con la conversación.
Dos días después, ambos decidieron abordar públicamente el episodio y mostrarse juntos nuevamente. Entre bromas, explicaciones y un abrazo, Lili y Raúl buscaron dejar atrás las especulaciones sobre una posible ruptura entre una de las duplas más reconocibles de la televisión hispana en Estados Unidos.
Fuentes: People en Español, ¡HOLA! USA y El Diario NY.
https://youtube.com/shorts/CKKseCcFD7U?si=NC7rifX_1WTNduAJ