Lili Estefan y Raúl de Molina rompen el silencio tras su tenso desencuentro en vivo

Lili y Raúl aclararon su desencuentro.

Los conductores bromearon sobre la polémica.

Un abrazo selló el momento televisivo

Lili Estefan y Raúl de Molina volvieron a compartir el estudio de El Gordo y la Flaca de Univisión este jueves 2 de octubre, dos días después del tenso intercambio que protagonizaron en vivo y que rápidamente generó comentarios entre los televidentes y en redes sociales.

Lejos de ignorar lo sucedido, los conductores abordaron directamente la polémica, recurrieron al humor y terminaron protagonizando un abrazo con el que dejaron claro el cariño que existe entre ellos después de 28 años trabajando juntos.

Lili Estefan y Raúl de Molina hablan tras su discusión

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La conversación comenzó entre bromas. Lili incluso preguntó si el boxeador Canelo Álvarez podría prestarles un cuadrilátero para una próxima “pelea”, en referencia al revuelo provocado por su anterior desacuerdo.

Raúl aseguró que no pretende volver a pelear y aprovechó para bromear sobre su vida matrimonial: “Me peleo menos con Lili que con mi esposa, porque llevo con Lili 28 años, con Mili 32”.

Lili respondió entre risas, mientras el presentador insistía en que las diferencias entre ambos forman parte de expresar opiniones distintas frente a las cámaras.

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