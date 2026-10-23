Muere Tom Skerritt a los 93 años: Hollywood despide a una leyenda de ‘Alien’ y ‘Top Gun’
Publicado el 22/10/2026 a las 22:08
El actor estadounidense Tom Skerritt, recordado por sus actuaciones en Alien, Top Gun y MASH*, murió a los 93 años.
Su familia confirmó que el intérprete falleció el miércoles 21 de octubre por causas naturales, según informó este jueves la revista People.
La noticia provocó una nueva mirada a la trayectoria de uno de los rostros más reconocibles del cine y la televisión estadounidense.
Skerritt construyó una carrera de más de seis décadas, marcada por personajes militares, dramas familiares y producciones que conquistaron distintas generaciones.
¿De qué murió Tom Skerritt, el actor de 'Alien' y 'Top Gun'?
Tom Skerritt, who starred in the TV series “Picket Fences” and appeared in movies ranging from “MASH” to “Alien,” “Top Gun,” “A River Runs Through It” and “Ted,” has died of natural causes at 93.
https://t.co/13H8QfVBlc https://t.co/dLtAOQ0A7g
— Variety (@Variety) October 22, 2026
La familia del artista informó que su muerte ocurrió por causas naturales, sin proporcionar detalles adicionales sobre sus últimos días.
En un comunicado difundido por People, sus familiares destacaron que detrás de su trayectoria existía un hombre cercano, generoso y profundamente interesado en los demás.
Para sus seres queridos, el legado del actor no se limitaba a sus películas, sino también al cariño y las enseñanzas compartidas.
Su fallecimiento representa una pérdida para Hollywood, donde logró mantenerse vigente gracias a su versatilidad y presencia frente a las cámaras.
De 'MAS*H' a 'Alien': las películas que marcaron su carrera
RIP Tom Skerritt. Viper, you are cleared to climb unrestricted. 🫡🇺🇸⚓️ https://t.co/pVxthv1ZcS
— Viking Sea Dub ™ (@VikingSeaDub) October 22, 2026
Nacido el 25 de agosto de 1933 en Detroit, Michigan, Skerritt ingresó a la Fuerza Aérea estadounidense en 1951, antes de dedicarse a actuar.
Posteriormente se trasladó a Los Ángeles, donde estudió literatura inglesa y comenzó a desarrollar sus habilidades interpretativas mediante pequeñas producciones teatrales.
TE PUEDE INTERESAR: Muere la exnovia de Justin Bieber a los 34 años: deja una bebé de apenas meses
Su debut cinematográfico llegó en 1962 con War Hunt, una película bélica en la que compartió créditos con Robert Redford y Sydney Pollack.
Sin embargo, su gran oportunidad apareció en 1970, cuando interpretó al cirujano Duke Forrest en *M*A*S*H*, la célebre sátira dirigida por Robert Altman.
Tom Skerritt dejó huella en Hollywood junto a Tom Cruise
Tom Skerritt was a great actor.
Rip viper
Top Gun was a fantastic movie. https://t.co/BM3LbkuXqD
— QueenAuracle..Designs ✨ (@gr8tful88) October 22, 2026
En 1979 interpretó al capitán Dallas en Alien, una producción que se convirtió en referencia del cine de terror y ciencia ficción.
Años después participó en Top Gun, donde dio vida al comandante Mike «Viper» Metcalf, instructor del personaje interpretado por Tom Cruise.
Su carrera también alcanzó reconocimiento televisivo gracias a Picket Fences, serie en la que encarnó al sheriff Jimmy Brock durante la década de 1990.
Ese trabajo le permitió ganar en 1993 el premio Emmy al mejor actor principal de una serie dramática, consolidando su prestigio profesional.
¿Quiénes son los familiares que sobreviven a Tom Skerritt?
El actor estuvo casado en tres ocasiones y, según la información difundida por su familia, le sobreviven su esposa Julie Tokashiki y cinco hijos.
Andy, Erin, Matt, Colin y Emiko forman parte de la familia que ahora enfrenta la despedida del intérprete estadounidense.
Su trayectoria demuestra cómo un actor de reparto puede convertirse en una figura indispensable de producciones que permanecen en la memoria colectiva.
Desde los escenarios teatrales hasta los grandes estudios, Skerritt deja una filmografía que continuará acercando su talento a nuevas generaciones de espectadores.
Fuentes: Efe, TMZ