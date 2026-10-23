Muere Tom Skerritt a los 93 años: Hollywood despide a una leyenda de ‘Alien’ y ‘Top Gun’

El actor estadounidense Tom Skerritt, recordado por sus actuaciones en Alien, Top Gun y MASH*, murió a los 93 años.

Su familia confirmó que el intérprete falleció el miércoles 21 de octubre por causas naturales, según informó este jueves la revista People.

La noticia provocó una nueva mirada a la trayectoria de uno de los rostros más reconocibles del cine y la televisión estadounidense.

Skerritt construyó una carrera de más de seis décadas, marcada por personajes militares, dramas familiares y producciones que conquistaron distintas generaciones.

¿De qué murió Tom Skerritt, el actor de 'Alien' y 'Top Gun'?

Tom Skerritt, who starred in the TV series “Picket Fences” and appeared in movies ranging from “MASH” to “Alien,” “Top Gun,” “A River Runs Through It” and “Ted,” has died of natural causes at 93. https://t.co/13H8QfVBlc https://t.co/dLtAOQ0A7g — Variety (@Variety) October 22, 2026

La familia del artista informó que su muerte ocurrió por causas naturales, sin proporcionar detalles adicionales sobre sus últimos días.

En un comunicado difundido por People, sus familiares destacaron que detrás de su trayectoria existía un hombre cercano, generoso y profundamente interesado en los demás.

Para sus seres queridos, el legado del actor no se limitaba a sus películas, sino también al cariño y las enseñanzas compartidas.

Su fallecimiento representa una pérdida para Hollywood, donde logró mantenerse vigente gracias a su versatilidad y presencia frente a las cámaras.