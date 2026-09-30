Muere Otto Sirgo a los 79 años: su hija revela la causa de muerte y su última voluntad

Otto Sirgo murió a los 79 años

Su hija reveló la causa

Sus cenizas serán llevadas al Popocatépetl.

Muere Otto Sirgo y revelan de qué murió. El actor y director Otto Sirgo murió este martes 29 de septiembre de 2026 a los 79 años, dejando una trayectoria de más de cinco décadas en el teatro, el cine y la televisión mexicana.

La noticia fue confirmada inicialmente por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que destacó su trabajo en melodramas como Lazos de amor, Niña amada mía y Por un beso. En un primer momento no se había informado la causa del fallecimiento.

Posteriormente, su hija Valerie se reunió con medios de comunicación y reveló detalles sobre los últimos momentos de vida del intérprete, quien, de acuerdo con sus palabras, estuvo acompañado por sus seres queridos hasta el final.

“Su corazoncito, fue su corazoncito. Pero se fue en paz y se fue muy tranquilo, muy tranquilo; prácticamente dormido”, explicó Valerie al hablar sobre la muerte de su padre.

La hija del actor agregó: “Estuvimos ahí con él, lo estuvimos acompañando hasta el último momento”, al compartir cómo fueron las últimas horas del primer actor.

Esta será la última voluntad de Otto Sirgo

Además de revelar la causa de muerte, Valerie dio a conocer cuál era la última voluntad de Otto Sirgo respecto a sus cenizas. El actor había expresado su deseo de que fueran llevadas al Popocatépetl.

“Que lanzáramos sus cenizas en el Popocatépetl subidos en un helicóptero. Obviamente dijimos que sí con mucho gusto, pero trataremos de llegar lo más cerca posible a pie”, relató su hija.

Valerie explicó que la elección del volcán no fue casual. Según contó, a Otto le gustaban mucho los volcanes y disfrutaba especialmente contemplar el Popocatépetl.

“Le gustaba mucho la vista del Popocatépetl siempre. Cuando viajaba algunos vuelos pasan por encima, tomaba fotos y compartía las vistas que había visto desde allá arriba”, recordó.