Muere Otto Sirgo a los 79 años: su hija revela la causa de muerte y su última voluntad
Publicado el30/09/2026 a las 15:10
- Otto Sirgo murió a los 79 años
- Su hija reveló la causa
- Sus cenizas serán llevadas al Popocatépetl.
Muere Otto Sirgo y revelan de qué murió. El actor y director Otto Sirgo murió este martes 29 de septiembre de 2026 a los 79 años, dejando una trayectoria de más de cinco décadas en el teatro, el cine y la televisión mexicana.
La noticia fue confirmada inicialmente por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que destacó su trabajo en melodramas como Lazos de amor, Niña amada mía y Por un beso. En un primer momento no se había informado la causa del fallecimiento.
Posteriormente, su hija Valerie se reunió con medios de comunicación y reveló detalles sobre los últimos momentos de vida del intérprete, quien, de acuerdo con sus palabras, estuvo acompañado por sus seres queridos hasta el final.
“Su corazoncito, fue su corazoncito. Pero se fue en paz y se fue muy tranquilo, muy tranquilo; prácticamente dormido”, explicó Valerie al hablar sobre la muerte de su padre.
La hija del actor agregó: “Estuvimos ahí con él, lo estuvimos acompañando hasta el último momento”, al compartir cómo fueron las últimas horas del primer actor.
Esta será la última voluntad de Otto Sirgo
Además de revelar la causa de muerte, Valerie dio a conocer cuál era la última voluntad de Otto Sirgo respecto a sus cenizas. El actor había expresado su deseo de que fueran llevadas al Popocatépetl.
“Que lanzáramos sus cenizas en el Popocatépetl subidos en un helicóptero. Obviamente dijimos que sí con mucho gusto, pero trataremos de llegar lo más cerca posible a pie”, relató su hija.
Valerie explicó que la elección del volcán no fue casual. Según contó, a Otto le gustaban mucho los volcanes y disfrutaba especialmente contemplar el Popocatépetl.
“Le gustaba mucho la vista del Popocatépetl siempre. Cuando viajaba algunos vuelos pasan por encima, tomaba fotos y compartía las vistas que había visto desde allá arriba”, recordó.
Muere Otto Sirgo: Una trayectoria de más de cinco décadas
Según El País, Otto Sirgo nació el 19 de diciembre de 1946 en La Habana y llegó a México en 1968. Debutó en la telenovela Honor y orgullo y posteriormente se convirtió en uno de los rostros reconocidos de los melodramas mexicanos.
Entre sus trabajos más recordados se encuentran Los ricos también lloran, Rosa Salvaje, Alcanzar una estrella, Lazos de amor, Niña amada mía, Un gancho al corazón, Por ella soy Eva, Lo que la vida me robó y Sortilegio. También participó en Doménica Montero y en El precio de la fama, estrenada en 2026.
Su carrera incluyó más de 50 telenovelas y más de 30 obras de teatro. Además, trabajó como director de escena y permaneció vinculado durante décadas con Televisa.
Su historia de amor con Maleni Morales
En el ámbito personal, Otto Sirgo compartió gran parte de su vida con la actriz Maleni Morales, con quien tuvo dos hijas. La pareja se conoció mientras ambos desarrollaban sus carreras artísticas y atravesó distintas etapas durante su relación.
Maleni murió en noviembre de 2020 a consecuencia de una trombosis pulmonar relacionada con un cáncer de pulmón. Tras su fallecimiento, Sirgo habló en varias ocasiones sobre el profundo impacto que tuvo perder a su compañera de vida.
“Fueron 47 años de un matrimonio feliz, fue mi compañera de vida y me dolió mucho perderla”, dijo el actor posteriormente a TVNotas.
Muere Otto Sirgo: Famosos despiden al primer actor
Tras confirmarse su muerte, compañeros como Sebastián Rulli, Kuno Becker, Alejandro Tomassi y Ana Martín compartieron mensajes de despedida. Rulli recordó a Sirgo como “amigo, maestro y un gran actor”.
Por su parte, Ana Martín recordó que conocía al intérprete desde que ambos tenían 17 años y aseguró que siempre lo llevaría en su corazón.
La despedida de Otto Sirgo se realizará en Casa Coyoacán García López, en la Ciudad de México, de acuerdo con información difundida por Prensa Danna. La ceremonia está prevista en la Sala 3 a partir de las 21:00 horas.
Fuentes: Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), El País, People en Español, TVNotas, Unicable y Prensa Danna.