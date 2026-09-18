Pedro Sola “saca del clóset” a David Zepeda y aseguran que el actor piensa demandarlo

Pedro Sola afirmó que Zepeda es gay

Gabo Cuevas habla de posible demanda

David reapareció sin responder la polémica

Pedro Sola David Zepeda. Pedro Sola desató una controversia al asegurar públicamente que David Zepeda es gay durante una conversación en La Granja VIP, revelación sobre la vida privada del actor que llegó hasta una referencia a un supuesto romance con un periodista. Ahora, el asunto podría escalar al terreno legal, según información difundida por Gabo Cuevas.

TVNotas reportó que Cuevas dijo haber hablado con una persona que trabaja con Zepeda y que, de acuerdo con esa fuente, el actor estaría molesto y contemplaría proceder legalmente contra el conductor de Ventaneando. La versión, sin embargo, no ha sido confirmada directamente por Zepeda ni por sus representantes.

Pedro Sola asegura que David Zepeda “también es gay”

🚨😳 ¡PEDRO SOLA “VENTANEA” A DAVID ZEPEDA! Durante una charla con #Kunno en #LaGranjaVIP, Sola aseguró que el actor sonorense “también es #gay” y mencionó una supuesta relación con un periodista. Después, la producción cambió la cámara. 👀 #PedroSola pic.twitter.com/VDjJtsKfGj — PUNTO. (@PUNTOSON) September 17, 2026

Todo comenzó cuando Kunno habló con Sola sobre su orientación sexual y reveló: “A mí, mi despertar gay, fue David Zepeda”. Pedro respondió haciendo referencia a un conocido video del actor y posteriormente lanzó la declaración que encendió la polémica.

“Él trabajó en Azteca, tipazo, y también es gay, porque él anduvo, hubo un hombre ahí que, un periodista”, expresó Sola. Poco después, la transmisión cambió de toma y no se escuchó cómo continuó la conversación.

Pedro no identificó al supuesto periodista. Sin embargo, en redes y publicaciones de espectáculos comenzó a relacionarse su comentario con Daniel Urquiza, estilista fallecido en 2020 que años atrás fue vinculado sentimentalmente con Zepeda.

El propio actor negó esa versión y declaró sobre Urquiza: “No lo conocí, no existe una sola imagen con esa persona”.