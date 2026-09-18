Pedro Sola “saca del clóset” a David Zepeda y aseguran que el actor piensa demandarlo
Publicado el18/09/2026 a las 09:44
- Pedro Sola afirmó que Zepeda es gay
- Gabo Cuevas habla de posible demanda
- David reapareció sin responder la polémica
Pedro Sola David Zepeda. Pedro Sola desató una controversia al asegurar públicamente que David Zepeda es gay durante una conversación en La Granja VIP, revelación sobre la vida privada del actor que llegó hasta una referencia a un supuesto romance con un periodista. Ahora, el asunto podría escalar al terreno legal, según información difundida por Gabo Cuevas.
TVNotas reportó que Cuevas dijo haber hablado con una persona que trabaja con Zepeda y que, de acuerdo con esa fuente, el actor estaría molesto y contemplaría proceder legalmente contra el conductor de Ventaneando. La versión, sin embargo, no ha sido confirmada directamente por Zepeda ni por sus representantes.
Pedro Sola asegura que David Zepeda “también es gay”
🚨😳 ¡PEDRO SOLA “VENTANEA” A DAVID ZEPEDA! Durante una charla con #Kunno en #LaGranjaVIP, Sola aseguró que el actor sonorense “también es #gay” y mencionó una supuesta relación con un periodista. Después, la producción cambió la cámara. 👀 #PedroSola pic.twitter.com/VDjJtsKfGj
— PUNTO. (@PUNTOSON) September 17, 2026
Todo comenzó cuando Kunno habló con Sola sobre su orientación sexual y reveló: “A mí, mi despertar gay, fue David Zepeda”. Pedro respondió haciendo referencia a un conocido video del actor y posteriormente lanzó la declaración que encendió la polémica.
“Él trabajó en Azteca, tipazo, y también es gay, porque él anduvo, hubo un hombre ahí que, un periodista”, expresó Sola. Poco después, la transmisión cambió de toma y no se escuchó cómo continuó la conversación.
Pedro no identificó al supuesto periodista. Sin embargo, en redes y publicaciones de espectáculos comenzó a relacionarse su comentario con Daniel Urquiza, estilista fallecido en 2020 que años atrás fue vinculado sentimentalmente con Zepeda.
El propio actor negó esa versión y declaró sobre Urquiza: “No lo conocí, no existe una sola imagen con esa persona”.
Gabo Cuevas: David Zepeda estaría pensando demandar
Ver este video en su propia página →
La polémica tomó otra dimensión cuando Gabo Cuevas aseguró en su programa de YouTube haber recibido información desde el entorno del actor.
“Aquí entre nos, David quiere proceder legalmente por esta situación”, habría dicho la fuente consultada por Cuevas. El periodista añadió que, según esa versión, el equipo legal de Zepeda estaría evaluando qué hacer.
Cuevas también aseguró que su fuente sostiene que las palabras de Pedro son falsas y que Zepeda estaría “muy molesto”. TVNotas enfatiza que hasta el momento esa información no ha sido corroborada, por lo que no existe confirmación de que una demanda haya sido presentada.
Pedro Sola David Zepeda: reaparece tras las declaraciones
&
Pedrito Sola menciona que David Zepeda es Gay. #LaGranjaVIPMx pic.twitter.com/p1lTvOOj1H
— La Comadrita (@lacomadritaof_) September 16, 2026
En medio del escándalo, Zepeda reapareció en Instagram. De acuerdo con El Heraldo de México, publicó una selfie desde el interior de su vehículo, luciendo gafas y camisa de vestir, acompañada por “Lithium”, de Nirvana.
El actor no escribió ningún mensaje sobre Pedro Sola ni respondió a sus declaraciones. La publicación tenía limitados los comentarios, aunque algunos seguidores alcanzaron a dejarle mensajes de apoyo y elogios.
Pedro Sola David Zepeda: ya había desmentido estos rumores
😳🔥 David Zepeda deja clara su postura ante las especulaciones sobre su orientación sexual#ElGordoyLaFlaca, de lunes a viernes 4P/3C por @univision pic.twitter.com/Q0o4iIzP7P
— elgordoylaflaca (@ElGordoyLaFlaca) August 30, 2026
Esta no es la primera ocasión en que Zepeda enfrenta cuestionamientos públicos sobre su orientación sexual. El actor ha respondido directamente al tema y su versión contradice lo declarado por Pedro Sola.
Recientemente explicó ante las cámaras de Telemundo: “Me encantan las mujeres y no he tenido hijos porque así lo he decidido”, y agregó que le causa risa leer comentarios de personas que creen conocer todos los detalles de su vida.
Por ahora, entonces, existen dos elementos distintos: la afirmación hecha por Pedro Sola y la postura pública de David Zepeda negando esos rumores. La posible demanda continúa siendo únicamente una versión atribuida por Gabo Cuevas a una fuente del entorno del actor.