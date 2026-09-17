Encuentran sin vida en un lago a Ben Saunders, primer ganador de ‘The Voice’
Publicado el17/09/2026 a las 14:44
- Ben Saunders murió a los 43 años
- Su cuerpo apareció en un lago
- Autoridades descartan intervención de terceros
Ben Saunders The Voice. La muerte de Ben Saunders, primer ganador en la historia del formato internacional de “The Voice”, causó conmoción después de que el cantante de 43 años fuera encontrado sin vida en un lago de Países Bajos.
Saunders había sido reportado como desaparecido el martes 15 de septiembre de 2026. Ese mismo día comenzó un operativo en los alrededores de Rijkerswoerdse Plassen, un lago recreativo cercano a Arnhem, de acuerdo con información recopilada por El Financiero.
¿Qué se sabe de la muerte de Ben Saunders?
The first-ever winner of ‘The Voice’, Ben Saunders has passed away today at just 43 🎙️🕊️
In 2011, Saunders won the inaugural season of the competition after a four-chair-turn audition with Use Somebody. That victory came before The Voice became the massive global franchise… pic.twitter.com/gw7ayBEits
— Onii Chan (@oniichanph) September 17, 2026
El cuerpo del artista fue localizado en Rijkerswoerdse Plassen. Hasta ahora, las autoridades neerlandesas no han informado oficialmente cuál fue la causa de su fallecimiento y las investigaciones continúan para determinar qué ocurrió.
La policía descartó preliminarmente la participación de terceras personas, por lo que el caso no está siendo investigado como un crimen. El hallazgo habría ocurrido alrededor de las 13:20 horas, tiempo local, según los reportes citados por El Financiero.
La noticia fue confirmada por Dean Saunders, hermano del cantante, quien publicó un doloroso mensaje en redes sociales: “Mi querido hermano se nos fue hoy, nunca he experimentado un dolor como el que estoy sintiendo ahora, es un día terrible”.
Ben Saunders The Voice: Su última publicación mostraba un momento feliz
Ben Saunders, the first-ever winner of “The Voice” has died at 43. His 9-year-old son’s heartbreaking words, his brother’s devastating tribute and his partner’s plea for privacy reveal the unimaginable family tragedy behind the television legend. pic.twitter.com/0xSn4nBKpq
— MEAWW Entertainment (@meawwofficial) September 17, 2026
La muerte del cantante también provocó que sus seguidores volvieran a una de sus últimas publicaciones. TV Azteca reportó que, días antes del hallazgo, Saunders había asistido junto con su pareja, identificada en redes como Gipsy J’s, a una boda donde incluso participó musicalmente.
El mensaje que acompañaba aquellas imágenes estaba dedicado precisamente al amor y a disfrutar el momento. “Qué día tan hermoso con mi amor”, escribió el artista antes de contar que había tenido el honor de cantar durante la celebración.
Saunders cerró aquella publicación con una frase que ahora ha cobrado especial significado entre sus seguidores: “Que el amor reine por siempre”.
Ben Saunders hizo historia en ‘The Voice’
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Ben Saunders alcanzó fama internacional en 2011 al ganar la primera temporada de “The Voice of Holland”, el programa neerlandés que dio origen al exitoso formato posteriormente adaptado en numerosos países.
Durante las audiciones a ciegas interpretó “Use Somebody”, de Kings of Leon. Su participación terminó llevándolo hasta la victoria y convirtiéndolo en el primer ganador en la historia de “The Voice”.
El cantante había nacido en Londres y creció en Países Bajos. Antes de su gran oportunidad ya había participado en proyectos musicales y televisivos, incluido el programa de talentos “Alles voor de band: Follow that dream”.
Después de ganar “The Voice of Holland”, publicó los álbumes “You Thought You Knew Me By Now”, en 2011, y “Heart & Soul”, en 2012. En años posteriores también continuó ligado a la televisión y se dedicó al tatuaje en Arnhem.
Por ahora, la causa de la muerte de Ben Saunders permanece sin determinar oficialmente. Las autoridades continúan con las investigaciones mientras familiares y seguidores despiden al artista que quedó ligado para siempre al nacimiento de uno de los realities musicales más exitosos del mundo.
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