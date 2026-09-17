Encuentran sin vida en un lago a Ben Saunders, primer ganador de ‘The Voice’

Ben Saunders murió a los 43 años

Su cuerpo apareció en un lago

Autoridades descartan intervención de terceros

Ben Saunders The Voice. La muerte de Ben Saunders, primer ganador en la historia del formato internacional de “The Voice”, causó conmoción después de que el cantante de 43 años fuera encontrado sin vida en un lago de Países Bajos.

Saunders había sido reportado como desaparecido el martes 15 de septiembre de 2026. Ese mismo día comenzó un operativo en los alrededores de Rijkerswoerdse Plassen, un lago recreativo cercano a Arnhem, de acuerdo con información recopilada por El Financiero.

¿Qué se sabe de la muerte de Ben Saunders?

The first-ever winner of ‘The Voice’, Ben Saunders has passed away today at just 43 🎙️🕊️ In 2011, Saunders won the inaugural season of the competition after a four-chair-turn audition with Use Somebody. That victory came before The Voice became the massive global franchise… pic.twitter.com/gw7ayBEits — Onii Chan (@oniichanph) September 17, 2026

El cuerpo del artista fue localizado en Rijkerswoerdse Plassen. Hasta ahora, las autoridades neerlandesas no han informado oficialmente cuál fue la causa de su fallecimiento y las investigaciones continúan para determinar qué ocurrió.

La policía descartó preliminarmente la participación de terceras personas, por lo que el caso no está siendo investigado como un crimen. El hallazgo habría ocurrido alrededor de las 13:20 horas, tiempo local, según los reportes citados por El Financiero.

La noticia fue confirmada por Dean Saunders, hermano del cantante, quien publicó un doloroso mensaje en redes sociales: “Mi querido hermano se nos fue hoy, nunca he experimentado un dolor como el que estoy sintiendo ahora, es un día terrible”.