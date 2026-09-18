Cantante hispano Franco ‘El Gorila’ denuncia xenofobia tras recibir un “devuélvete a tu país” (VIDEO)

Mujer le pidió regresar a Puerto Rico

Franco grabó el momento en supermercado

Fans chilenos rechazaron el comentario

Franco “El Gorila” denunció haber sido víctima de un episodio de xenofobia mientras se encontraba en un supermercado en Chile. El cantante puertorriqueño documentó con su celular el intercambio con una mujer que, de acuerdo con el video compartido por el propio artista, le dijo directamente: “Devuélvete a tu país”.

El incidente fue reportado por El Nuevo Día y Telemundo Puerto Rico, que señalaron que el intérprete decidió hacer público el momento para visibilizar el trato que recibió y cuestionar expresiones discriminatorias relacionadas con la nacionalidad.

¿Qué pasó con Franco ‘El Gorila’ en Chile?

#ÚltimaHora Cantante puertorriqueño sufre discriminación en Chile. A través de sus redes sociales, el cantante boricua Franco El Gorila denunció haber sido víctima de un acto de xenofobia durante una visita a un supermercado en Santiago de Chile. El artista grabó el momento en… pic.twitter.com/SfDfGhjsEO — KleiverArcaya (@KleiverArcaya) September 17, 2026

En las imágenes difundidas en redes sociales, Franco sigue a la mujer por varios pasillos del supermercado mientras intenta entender el motivo de sus palabras. El cantante le pregunta: “¿Usted es chilena, orgullosamente chilena?”, a lo que ella responde: “Obvio”.

Franco entonces insiste: “¿Qué tengo que hacer, devolverme a mi país?”. La mujer responde afirmativamente, confirmando frente a la cámara el mensaje que había pronunciado anteriormente.

El artista reaccionó visiblemente molesto y le respondió: “Por gente como usted, este mundo está como está. Basura”, según recoge El Nuevo Día en su cobertura del episodio.