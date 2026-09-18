Cantante hispano Franco ‘El Gorila’ denuncia xenofobia tras recibir un “devuélvete a tu país” (VIDEO)
Publicado el18/09/2026 a las 14:09
- Mujer le pidió regresar a Puerto Rico
- Franco grabó el momento en supermercado
- Fans chilenos rechazaron el comentario
Franco “El Gorila” denunció haber sido víctima de un episodio de xenofobia mientras se encontraba en un supermercado en Chile. El cantante puertorriqueño documentó con su celular el intercambio con una mujer que, de acuerdo con el video compartido por el propio artista, le dijo directamente: “Devuélvete a tu país”.
El incidente fue reportado por El Nuevo Día y Telemundo Puerto Rico, que señalaron que el intérprete decidió hacer público el momento para visibilizar el trato que recibió y cuestionar expresiones discriminatorias relacionadas con la nacionalidad.
¿Qué pasó con Franco ‘El Gorila’ en Chile?
Cantante puertorriqueño sufre discriminación en Chile.
A través de sus redes sociales, el cantante boricua Franco El Gorila denunció haber sido víctima de un acto de xenofobia durante una visita a un supermercado en Santiago de Chile.
El artista grabó el momento en… pic.twitter.com/SfDfGhjsEO
— KleiverArcaya (@KleiverArcaya) September 17, 2026
En las imágenes difundidas en redes sociales, Franco sigue a la mujer por varios pasillos del supermercado mientras intenta entender el motivo de sus palabras. El cantante le pregunta: “¿Usted es chilena, orgullosamente chilena?”, a lo que ella responde: “Obvio”.
Franco entonces insiste: “¿Qué tengo que hacer, devolverme a mi país?”. La mujer responde afirmativamente, confirmando frente a la cámara el mensaje que había pronunciado anteriormente.
El artista reaccionó visiblemente molesto y le respondió: “Por gente como usted, este mundo está como está. Basura”, según recoge El Nuevo Día en su cobertura del episodio.
Franco publicó el video y respondió con ironía
¡UNA RACISTA MÁS!
Lo ocurrido con Franco, “El Gorila”, en @Unimarc es vergonzoso e inaceptable. Humillar y discriminar por el origen de una persona no es una opinión: es xenofobia.
Y mientras uno agrede, otros miran y callan.
No normalicemos el racismo ni el odio. Cuando la… pic.twitter.com/dEOZsbbSvE
— ROBIN HOOD (@CarlosAmpuero) September 17, 2026
Después del encuentro, el reguetonero compartió el material en sus redes sociales acompañado de un mensaje en el que combinó indignación, ironía y una crítica directa a los prejuicios contra los extranjeros.
“Les comparto esto por aquí también por si alguien conoce a mi nueva amiga Doña Vianda”, comenzó el cantante, antes de asegurar que no era “esclavo” y bromear con que estaba dispuesto a ayudarla si necesitaba compañía.
Franco agregó: “MI GENTE 2026 y auuuunnn siguen pensando así”, cuestionando que este tipo de actitudes continúen ocurriendo en la actualidad.
Telemundo Puerto Rico también destacó que el intérprete utilizó su publicación para denunciar que los comentarios discriminatorios contra inmigrantes siguen presentes en distintos países.
Seguidores chilenos salen en defensa del cantante
Franco el Gorila narra el lamentable suceso que vivió en Chile, con una ‘Karen’, que fue xenófoba y racista con él, frente a los hijos de Franco. Afortunadamente, ya el está en una etapa donde lo pudo manejar bien. ¿Qué pasó? Cuenta la historia completa en El Refugio de MoluscoTV pic.twitter.com/wKrXEWRyd4
— Molusco (@Moluskein) September 18, 2026
La publicación generó miles de reacciones, y numerosos usuarios chilenos se apresuraron a aclarar que las palabras de la mujer no representaban al país ni a sus seguidores.
“Perdón Franquito, ella no me representa. Te amo mucho. Chile te ama”, escribió una seguidora, comentario citado por El Nuevo Día entre las muestras de apoyo que recibió el cantante.
El episodio llamó especialmente la atención debido a la relación que Franco “El Gorila” mantiene desde hace años con Chile. El artista llegó a residir temporalmente en ese país y ha recibido respaldo de seguidores chilenos durante distintas etapas de su carrera.
Franco El Gorila mantiene una estrecha relación con Chile
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Durante las últimas semanas, el cantante volvió a presentarse ante el público chileno como invitado de Arcángel en conciertos realizados en Santiago, donde destacó públicamente el cariño recibido de sus fanáticos.
El Nuevo Día recordó además que Franco ha desarrollado una conexión importante con el público chileno, al igual que otros representantes puertorriqueños del género urbano.
La Organización Internacional para las Migraciones define la xenofobia como actitudes, prejuicios y comportamientos que rechazan o excluyen a personas percibidas como extranjeras. En este caso, Franco decidió exponer públicamente el episodio y convertirlo en una denuncia contra ese tipo de expresiones.