Asesinan a dos integrantes de Alto Exceso y un tercer músico queda herido en Guanajuato

Murieron vocalista y bajista de Alto Exceso

Otro integrante resultó gravemente herido

La banda publicó una emotiva despedida

La música regional mexicana está de luto tras el asesinato de dos integrantes de Alto Exceso durante un ataque armado ocurrido en Chichimequillas, comunidad del municipio de Silao, Guanajuato en México.

Las víctimas fueron identificadas como Diego Israel Rodríguez González, vocalista de 20 años, y Juan Carlos Muñoz Gómez, bajista de la agrupación. Un tercer músico, identificado como Jonathan “Johnny”, resultó herido y fue trasladado a un hospital.

Así ocurrió el ataque contra Alto Exceso

#PORTADA📰‼️ Matan a dos músicos de la agrupación “Alto Exceso” en ataque armado en Silaohttps://t.co/PY1iXWxvuo pic.twitter.com/LMQi1iLoCH — Zona Franca Noticias (@ZonaFrancaMX) September 12, 2026

De acuerdo con Univision y People en Español, el ataque ocurrió el 11 de septiembre, cuando integrantes de Alto Exceso se encontraban en una reunión relacionada con sus presentaciones por las celebraciones patrias.

Los reportes señalan que hombres armados que viajaban en un automóvil blanco pasaron frente al lugar y comenzaron a disparar. Paramédicos acudieron después de que testigos alertaran a los servicios de emergencia.

Diego Israel y Juan Carlos ya no presentaban signos vitales cuando llegó la ayuda. Jonathan Pérez fue trasladado para recibir atención médica en condición delicada, según People en Español.