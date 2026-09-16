Asesinan a dos integrantes de Alto Exceso y un tercer músico queda herido en Guanajuato
Publicado el16/09/2026 a las 08:04
- Murieron vocalista y bajista de Alto Exceso
- Otro integrante resultó gravemente herido
- La banda publicó una emotiva despedida
La música regional mexicana está de luto tras el asesinato de dos integrantes de Alto Exceso durante un ataque armado ocurrido en Chichimequillas, comunidad del municipio de Silao, Guanajuato en México.
Las víctimas fueron identificadas como Diego Israel Rodríguez González, vocalista de 20 años, y Juan Carlos Muñoz Gómez, bajista de la agrupación. Un tercer músico, identificado como Jonathan “Johnny”, resultó herido y fue trasladado a un hospital.
Así ocurrió el ataque contra Alto Exceso
#PORTADA📰‼️ Matan a dos músicos de la agrupación “Alto Exceso” en ataque armado en Silaohttps://t.co/PY1iXWxvuo pic.twitter.com/LMQi1iLoCH
— Zona Franca Noticias (@ZonaFrancaMX) September 12, 2026
De acuerdo con Univision y People en Español, el ataque ocurrió el 11 de septiembre, cuando integrantes de Alto Exceso se encontraban en una reunión relacionada con sus presentaciones por las celebraciones patrias.
Los reportes señalan que hombres armados que viajaban en un automóvil blanco pasaron frente al lugar y comenzaron a disparar. Paramédicos acudieron después de que testigos alertaran a los servicios de emergencia.
Diego Israel y Juan Carlos ya no presentaban signos vitales cuando llegó la ayuda. Jonathan Pérez fue trasladado para recibir atención médica en condición delicada, según People en Español.
Fiscalía de Guanajuato abrió una investigación
ASESIN4N a INTEGRANTES de popular banda de REGI0NAL MEXICAN0; así los ATACAR0N a BALAZ0S🇲🇽🚨⚠️https://t.co/An2zNFT0QP
— TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) September 16, 2026
Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizaron el levantamiento de indicios y comenzaron las investigaciones correspondientes.
Hasta el 15 de septiembre, Univision informó que no había personas detenidas ni una línea de investigación concluyente sobre el ataque. El Heraldo de México también señaló que la Fiscalía inició una investigación para esclarecer el doble homicidio.
La agresión ocurrió en Chichimequillas, municipio de Silao, y dejó como saldo confirmado dos integrantes de la agrupación muertos y otro músico herido.
“Nos arrebataron un pedazo de nuestro corazón”
🎶💔 La música regional mexicana de luto
Días antes del tradicional Grito de Independencia, la banda Alto Exceso sufrió una tragedia en la comunidad de Chichimequillas, Silao, Guanajuato.https://t.co/xFfIDV9J48#AltoExceso #MúsicaRegional #Guanajuato #Luto #Noticias pic.twitter.com/D88NrF06ya
— El Heraldo de México (@heraldodemexico) September 15, 2026
Alto Exceso confirmó las muertes a través de sus redes sociales y publicó un mensaje de despedida para sus compañeros.
“No tenemos palabras para describir esta situación… Nos arrebataron un pedazo de nuestro corazón”, escribió la agrupación, según People en Español y Univision.
El grupo también agradeció a quienes conocieron a Diego y Juan Carlos y aseguró que ambos “viven en nuestro corazón y perdurarán en nuestra alma por toda la eternidad”.
Asesinan integrantes Alto Exceso : Los sobrevivientes rompieron el silencio
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Los integrantes sobrevivientes de Alto Exceso volvieron a utilizar Facebook para compartir información sobre los funerales de Diego Israel y Juan Carlos, así como un mensaje dedicado a sus compañeros.
“La vida nos hizo coincidir primero como amigos y ahora incluso más que eso, somos y seremos una familia”, escribieron en su despedida. Además, dijeron que mantendrán presentes a sus compañeros en cada presentación.
Asesinan integrantes Alto Exceso: ¿Quiénes eran Diego Israel y Juan Carlos?
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Alto Exceso es una agrupación originaria de Silao, Guanajuato, dedicada al regional mexicano y a presentaciones en eventos privados y públicos.
El Diario de Yucatán señala que la banda había celebrado cuatro años de trayectoria en agosto. Diego Israel era el vocalista, mientras que Juan Carlos se desempeñaba como bajista.
La agrupación tenía además otros integrantes y mantenía actividad constante en Facebook e Instagram antes del ataque.