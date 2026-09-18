Christian Nodal niega querer frenar la ‘Ley Cazzu’, pero un expediente judicial contradice parte de su versión

Nodal Vs Cazzu el cantante desmiente frenar ley y ella le responde. su equipo niega intentar frenar la iniciativa

Nodal niega intentar frenar la iniciativ

Expediente judicial contradice parte del comunicado

El amparo fue desechado por improcedente Christian Nodal negó que haya intentado frenar la llamada “Ley Cazzu”, pero un expediente judicial difundido por la abogada Marcela Torres abrió una nueva controversia al mostrar que el cantante sí promovió un amparo relacionado con la presentación y promoción de la iniciativa bajo esa denominación. El caso tiene dos versiones que conviene separar. El equipo de Nodal sostiene que su recurso no busca detener el contenido de la propuesta, sino cuestionar el uso del nombre “Ley Cazzu” y una narrativa que considera falsa sobre su hija Inti. El expediente, en cambio, describe como acto reclamado “la presentación y promoción de la iniciativa a nivel federal bajo la denominación ‘Ley Cazzu’”. El equipo de Nodal niega querer frenar la ‘Ley Cazzu’ ¡Christian Nodal ACLARA su postura sobre la “Ley Cazzu” y NIEGA querer FRENARLA! El equipo legal de Christian Nodal emitió un comunicado.#SaleElSol🌞: https://t.co/cW9Y0Cw4Ha #SaleElSolTV pic.twitter.com/hJcggDAZV1 — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) September 18, 2026 La representación del cantante difundió un comunicado la noche del 17 de septiembre en el que afirmó: “Es falso que Christian Nodal haya promovido un amparo para frenar la llamada ‘Ley Cazzu’”. Según Star Media Consulting, Nodal está “a favor de cualquier iniciativa que proteja a las niñas y los niños” y el recurso pretende combatir lo que califican como una “historia falsa” relacionada con su hija. El comunicado también sostiene que no existe una resolución judicial que determine que Nodal sea deudor alimentario o que haya incumplido sus obligaciones como padre. Además, su representación negó que el cantante haya impedido permisos de viaje para su hija o que haya obstaculizado el trabajo de Cazzu.

Un expediente judicial contradice parte de esa explicación Christian Nodal decidió dar la cara y compartió un comunicado oficial para pronunciarse sobre todo lo que envuelve a la llamada «Ley Cazzu».#ChristianNodal #LeyCazzu #Cazzu #Famosos #JavierCeriani pic.twitter.com/y0eunPBr3Q — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) September 18, 2026 Sin embargo, la abogada Marcela Torres difundió el expediente 1284/2026, correspondiente al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. El documento señala expresamente que el acto reclamado fue “la presentación y promoción de la iniciativa a nivel federal bajo la denominación ‘Ley Cazzu’”. Torres cuestionó el comunicado de Nodal y afirmó: “Eso no es lo que dice la resolución del juez”. De acuerdo con el expediente, la demanda fue presentada por Christian Jesús González Nodal por derecho propio y en representación de su hija menor.

¿El juez determinó que Nodal tenía razón? Christian Nodal sobre la “Ley Cazzu” vía Instagram. Nodal no cuestiona la ley sino el uso de una historia falsa sobre su pequeña hija. No existe ninguna resolución judicial ni prueba que determine que Christian sea deudor alimentario o que haya incumplido sus obligaciones.… pic.twitter.com/kboWzeDKJF — Karli | Nodal (@speedynodal) September 18, 2026 No. El juzgado no entró a analizar el fondo del conflicto ni decidió si la denominación “Ley Cazzu” era correcta o incorrecta. La demanda fue desechada porque la iniciativa todavía no era una ley aprobada ni generaba una afectación directa que pudiera combatirse mediante un amparo. El 18 de agosto, el equipo legal de Nodal presentó un recurso de queja contra ese desechamiento, que fue remitido a un Tribunal Colegiado para su resolución.

¿Qué busca la llamada ‘Ley Cazzu’? Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por cazzu (@cazzu) La denominación surgió después de declaraciones de Cazzu sobre las dificultades que, según su versión, enfrentó para obtener autorización para viajar al extranjero con su hija. La iniciativa propone facilitar determinados trámites para menores cuando exista abandono legalmente comprobado de uno de los progenitores. Su discusión ha sido retomada en distintos congresos estatales y todavía forma parte de un proceso legislativo. Por ahora, lo comprobable es que Nodal sí promovió un amparo relacionado con la presentación y promoción de la iniciativa bajo el nombre “Ley Cazzu”, mientras su equipo insiste en que el objetivo no era frenar sus medidas de protección infantil, sino combatir la denominación y la narrativa asociada a su hija.