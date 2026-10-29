Muere Patrick Stewart, actor de los X-Men a los 86 años
Publicado el 29/10/2026 a las 19:17
El actor británico Patrick Stewart, reconocido mundialmente por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y al Profesor X en X-Men, murió a los 86 años en Los Ángeles.
Según la información difundida por su portavoz, Kelly Bush Novak, Stewart falleció el miércoles por la noche en su residencia, después de enfrentar complicaciones relacionadas con el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.
Por qué importa: Su muerte representa una pérdida para la ciencia ficción y el teatro británico, donde desarrolló una trayectoria de más de seis décadas.
¿De qué murió Patrick Stewart, protagonista de Star Trek?
Patrick Stewart, an actor known for his roles in "Star Trek" and the "X-Men" film franchise, has died at the age of 86, his family announced Thursday.
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— ABC News (@ABC) October 29, 2026
La familia explicó mediante un comunicado que el actor atravesó un breve periodo de enfermedad. El mensaje destacó la serenidad con la que afrontó sus últimos momentos.
Stewart padecía Alzheimer, una enfermedad que deteriora progresivamente la memoria, y demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno que puede afectar el pensamiento, el movimiento y el comportamiento.
Su fallecimiento provocó mensajes de reconocimiento en la industria del entretenimiento. Marvel expresó sus condolencias y destacó su profesionalismo, generosidad y contribución al cine.
El actor tenía previsto aparecer en Avengers: Doomsday, retomando su interpretación del Profesor Charles Xavier, uno de los personajes más reconocidos de la franquicia X-Men.
Patrick Stewart: de Star Trek al universo de X-Men
El último papel de sir Patrick Stewart fue dandole la mano a sir Ian McKellen en “AVENGERS DOOMSDAY”
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Nacido en Yorkshire, Inglaterra, en 1940, Stewart comenzó su carrera en el teatro. Su incorporación a la Royal Shakespeare Company en 1966 consolidó su prestigio como intérprete clásico.
Su reconocimiento internacional llegó en 1987, cuando asumió el mando de la nave Enterprise en Star Trek: The Next Generation, serie que permaneció siete temporadas en televisión.
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El personaje de Jean-Luc Picard destacó por su inteligencia, capacidad diplomática y liderazgo. Stewart volvió a interpretarlo décadas después en Star Trek: Picard, emitida entre 2020 y 2023.
En 2000 amplió su popularidad al convertirse en el Profesor X de X-Men. Allí compartió pantalla con Ian McKellen, quien interpretó a Magneto y se convirtió en uno de sus amigos más cercanos.
El legado de Patrick Stewart más allá de Hollywood
Patrick Stewart has sadly passed away at the age of 86. https://t.co/DxgjmsN2On
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En 2010, la reina Isabel II lo nombró caballero por sus contribuciones al arte dramático, reconocimiento que consolidó su posición entre los intérpretes británicos más destacados.
También obtuvo tres premios Laurence Olivier y participó durante más de dos décadas en la serie animada American Dad!, demostrando su versatilidad para la comedia.
Fuera de las cámaras, habló públicamente sobre la violencia doméstica que presenció durante su infancia y explicó cómo encontró en la actuación una forma de refugio personal.
Lo que sigue: Su legado permanecerá en las producciones que protagonizó y en generaciones de actores que encontraron inspiración en su carrera teatral y cinematográfica.
Fuente: CNN