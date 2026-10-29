Muere Patrick Stewart, actor de los X-Men a los 86 años

El actor británico Patrick Stewart, reconocido mundialmente por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y al Profesor X en X-Men, murió a los 86 años en Los Ángeles.

Según la información difundida por su portavoz, Kelly Bush Novak, Stewart falleció el miércoles por la noche en su residencia, después de enfrentar complicaciones relacionadas con el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

Por qué importa: Su muerte representa una pérdida para la ciencia ficción y el teatro británico, donde desarrolló una trayectoria de más de seis décadas.

¿De qué murió Patrick Stewart, protagonista de Star Trek?

Patrick Stewart, an actor known for his roles in "Star Trek" and the "X-Men" film franchise, has died at the age of 86, his family announced Thursday. https://t.co/6WzUdZbFvh https://t.co/qMQlBoxkHC — ABC News (@ABC) October 29, 2026

La familia explicó mediante un comunicado que el actor atravesó un breve periodo de enfermedad. El mensaje destacó la serenidad con la que afrontó sus últimos momentos.

Stewart padecía Alzheimer, una enfermedad que deteriora progresivamente la memoria, y demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno que puede afectar el pensamiento, el movimiento y el comportamiento.

Su fallecimiento provocó mensajes de reconocimiento en la industria del entretenimiento. Marvel expresó sus condolencias y destacó su profesionalismo, generosidad y contribución al cine.

El actor tenía previsto aparecer en Avengers: Doomsday, retomando su interpretación del Profesor Charles Xavier, uno de los personajes más reconocidos de la franquicia X-Men.