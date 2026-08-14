Cazzu confirma que tiene novio y una pregunta queda en el aire: ¿es Ignacio Colombara?
Publicado el14/08/2026 a las 15:10
- Cazzu confirma que tiene novio
- Colombara enfrenta nuevos rumores
- Cantante mantiene identidad privada
Cazzu volvió a poner su vida sentimental bajo los reflectores al confirmar, casi de manera accidental, que actualmente tiene novio.
La revelación llega después de meses de especulaciones sobre posibles romances tras su separación de Christian Nodal, anunciada a finales de mayo de 2024.
La cantante argentina había evitado confirmar públicamente una nueva relación y mantenía los detalles de su vida amorosa lejos de declaraciones directas.
Ahora, una sencilla conversación sobre libros terminó ofreciendo la confirmación que sus seguidores esperaban, aunque todavía queda una incógnita importante: la identidad de su pareja.
Cazzu confirma que tiene novio durante una entrevista
La artista hizo la revelación durante una entrevista con el portal Cenital, realizada por la periodista Malena Rey en la casa donde vive con Inti, su hija con Nodal.
Mientras conversaban sobre las diferentes ediciones que conserva de “La Divina Comedia”, Cazzu explicó el origen de uno de los ejemplares y mencionó directamente a su pareja.
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“Tengo dos porque una es muy vieja, era de una abuelita de mi novio, y la trajo para que la podamos comparar con la otra, con la mía, que la compré y está comentada”, afirmó.
Aunque la frase confirmó que existe una nueva relación, Cazzu no reveló el nombre del hombre, cuánto tiempo llevan juntos ni ofreció otros detalles sobre el romance.
¿Ignacio Colombara es el nuevo novio de Cazzu?
Las miradas apuntan nuevamente hacia Ignacio Colombara, bailarín de la artista, quien desde meses atrás ha sido relacionado sentimentalmente con la intérprete argentina.
En mayo, la periodista Mandy Fridmann aseguró en “¡Tal cual! Sin Filtro” que Cazzu mantenía una relación con Colombara y afirmó que él “va con ella para todos lados”.
Fridmann también sostuvo que el bailarín ya convivía con Inti: “Inti lo quiere mucho, él quiere mucho a Inti y pues todos conviven”.
Sin embargo, Cazzu no ha identificado públicamente a Colombara como su novio, por lo que su reciente declaración confirma una relación sentimental, pero no confirma quién es su pareja.
Ignacio Colombara ya había evitado hablar sobre los rumores
Las especulaciones aumentaron después de que Cazzu dijera “Él es mío” durante un concierto, comentario que fue interpretado como una posible señal sobre su cercanía con Colombara.
Posteriormente, Kerly Ruiz, de “¡Siéntese Quien Pueda!”, contó que buscó al también actor de doblaje para conocer directamente su versión sobre los rumores.
“Me pone: ‘Mira, no estoy dando entrevistas, perdóname. Es que estoy en una situación que prefiero mantenerme alejado de los medios, espero que me entiendas’”, relató Ruiz.
“‘Quizá más adelante podríamos hacer una, pero en este momento prefiero mantenerme en silencio’”, agregó la presentadora sobre la respuesta que aseguró haber recibido de Colombara.
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La cantante deja atrás los rumores
La vida sentimental de Cazzu ha despertado interés desde que terminó su relación con Christian Nodal, con quien comparte la crianza de su hija Inti.
Durante ese periodo surgieron otras versiones sobre posibles parejas, incluyendo especulaciones que vinculaban sentimentalmente a la cantante con su entrenador Axel Napp.
En 2025, la propia artista negó que existiera un romance con Napp después de que ambos fueran vistos juntos, descartando públicamente aquella versión.
Esta vez hay una diferencia clave: Cazzu sí reconoce que tiene novio. Lo que todavía mantiene en privado es su identidad y, por ahora, Colombara continúa siendo solo el nombre señalado por versiones periodísticas.