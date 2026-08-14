Cazzu confirma que tiene novio y una pregunta queda en el aire: ¿es Ignacio Colombara?

Cazzu confirma que tiene novio

Colombara enfrenta nuevos rumores

Cantante mantiene identidad privada

Cazzu volvió a poner su vida sentimental bajo los reflectores al confirmar, casi de manera accidental, que actualmente tiene novio.

La revelación llega después de meses de especulaciones sobre posibles romances tras su separación de Christian Nodal, anunciada a finales de mayo de 2024.

La cantante argentina había evitado confirmar públicamente una nueva relación y mantenía los detalles de su vida amorosa lejos de declaraciones directas.

Ahora, una sencilla conversación sobre libros terminó ofreciendo la confirmación que sus seguidores esperaban, aunque todavía queda una incógnita importante: la identidad de su pareja.

Cazzu confirma que tiene novio durante una entrevista

La artista hizo la revelación durante una entrevista con el portal Cenital, realizada por la periodista Malena Rey en la casa donde vive con Inti, su hija con Nodal.

Mientras conversaban sobre las diferentes ediciones que conserva de “La Divina Comedia”, Cazzu explicó el origen de uno de los ejemplares y mencionó directamente a su pareja.

TE PUEDE INTERESAR: Conductoras de ‘Desiguales’ chocan por Galilea Montijo: el debate sobre su rostro divide opiniones

“Tengo dos porque una es muy vieja, era de una abuelita de mi novio, y la trajo para que la podamos comparar con la otra, con la mía, que la compré y está comentada”, afirmó.

Aunque la frase confirmó que existe una nueva relación, Cazzu no reveló el nombre del hombre, cuánto tiempo llevan juntos ni ofreció otros detalles sobre el romance.