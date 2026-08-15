Karol G convierte su Tropitour en Los Ángeles en una causa por Colombia y Venezuela
Publicado el15/08/2026 a las 08:35
- Karol G por Colombia y Venezuela
- Con Cora recauda fondos
- Tropitour llegó a Los Ángeles
Karol G inició este viernes la primera de tres noches en el SoFi Stadium de Los Ángeles con una versión renovada de su gira “Viajando por el mundo Tropitour” y una iniciativa que llevó el espectáculo más allá de la música.
- El dato: La colombiana abrió un fondo para apoyar la reconstrucción de viviendas afectadas por los terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio y en Colombia el 10 de agosto.
A través de su fundación Con Cora, la artista invitó al público a realizar aportes mediante códigos QR distribuidos en el recinto y asumió un compromiso adicional durante sus conciertos del fin de semana.
Karol G anunció que duplicará cada dólar aportado por sus seguidores: “En mi caso se siente egoísta acostarse a dormir, se siente una culpa increíble seguir la vida sabiendo simplemente que hay gente que no la está pasando bien”, expresó.
Karol G duplicará las donaciones para Colombia y Venezuela
- Por qué importa: La cantante aprovechó uno de los escenarios más importantes de su gira para movilizar a miles de seguidores y convertir las tres presentaciones en Los Ángeles en una oportunidad de recaudar recursos.
“Por favor no nos abandonemos, acompañémonos, nos necesitamos, esta vez es Colombia, mi casa, esta vez es Venezuela también, y en el futuro estaremos ahí todos para todos”, dijo la artista nacida en Medellín.
TE PUEDE INTERESAR: Conductoras de ‘Desiguales’ chocan por Galilea Montijo: el debate sobre su rostro divide opiniones
- El proceso: Las personas que asistan a los conciertos pueden acceder a los códigos QR disponibles en el estadio y realizar sus donaciones, mientras Con Cora se encargará de duplicar lo reunido durante estas presentaciones.
La iniciativa acompañó un espectáculo de más de dos horas que conservó la estética presentada por Karol G en Coachella, con un escenario inspirado en las cavernas y una apertura encabezada por “Latina Foreva”.
Tropitour recupera los grandes éxitos de Karol G en Los Ángeles
Vestida inicialmente de dorado, la cantante continuó con canciones como “Un gatito me llamó” y otros temas de “Tropicoqueta”, mientras el actor mexicoestadounidense Edward James Olmos apareció en un video para presentar ese segmento.
“Espero que hayan dejado sus preocupaciones en la puerta, que esta noche se viene a gozar”, expresó Olmos, antes de añadir: “Aquí la vida es buena, la música sabrosa, la banda está que arde y nuestra estrella es tropical”.
- Puntos clave: El repertorio también recuperó éxitos como “Tusa”, “Provenza”, “Amargura”, “MAMIII” y “S91”, combinándolos con canciones de su material más reciente.
La noche dejó además el estreno en vivo de “Ahí”, su colaboración con Drake, y una aparición de Greg Gonzalez, vocalista y guitarrista de Cigarettes After Sex, para interpretar “Después de Ti”.
Ver esta publicación en Instagram
Qué sigue para la cantante después de sus conciertos
- Qué pueden hacer: Los asistentes a las presentaciones del fin de semana podrán participar en la recaudación mediante los códigos QR disponibles en el SoFi Stadium y sumar su aporte a la iniciativa de Con Cora.
- El límite: La información disponible no especifica una meta total de recaudación ni cuánto dinero se había conseguido durante la primera presentación de Karol G en Los Ángeles.
La parada angelina consta de tres conciertos y forma parte de una gira que comenzó el 24 de julio en Chicago, llevando nuevamente a la cantante ante algunas de sus audiencias más importantes en Estados Unidos.
Después de Los Ángeles, el Tropitour continuará por ciudades como Santa Clara, California; Seattle, Washington; y Glendale, Arizona, entre otras paradas programadas, señaló ‘EFE’ y ‘Debate‘.
Ver esta publicación en Instagram