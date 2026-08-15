Karol G convierte su Tropitour en Los Ángeles en una causa por Colombia y Venezuela

Karol G por Colombia y Venezuela

Con Cora recauda fondos

Tropitour llegó a Los Ángeles

Karol G inició este viernes la primera de tres noches en el SoFi Stadium de Los Ángeles con una versión renovada de su gira “Viajando por el mundo Tropitour” y una iniciativa que llevó el espectáculo más allá de la música.

El dato: La colombiana abrió un fondo para apoyar la reconstrucción de viviendas afectadas por los terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio y en Colombia el 10 de agosto.

A través de su fundación Con Cora, la artista invitó al público a realizar aportes mediante códigos QR distribuidos en el recinto y asumió un compromiso adicional durante sus conciertos del fin de semana.

Karol G anunció que duplicará cada dólar aportado por sus seguidores: “En mi caso se siente egoísta acostarse a dormir, se siente una culpa increíble seguir la vida sabiendo simplemente que hay gente que no la está pasando bien”, expresó.

Karol G duplicará las donaciones para Colombia y Venezuela

Por qué importa: La cantante aprovechó uno de los escenarios más importantes de su gira para movilizar a miles de seguidores y convertir las tres presentaciones en Los Ángeles en una oportunidad de recaudar recursos.

“Por favor no nos abandonemos, acompañémonos, nos necesitamos, esta vez es Colombia, mi casa, esta vez es Venezuela también, y en el futuro estaremos ahí todos para todos”, dijo la artista nacida en Medellín.

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El proceso: Las personas que asistan a los conciertos pueden acceder a los códigos QR disponibles en el estadio y realizar sus donaciones, mientras Con Cora se encargará de duplicar lo reunido durante estas presentaciones.

La iniciativa acompañó un espectáculo de más de dos horas que conservó la estética presentada por Karol G en Coachella, con un escenario inspirado en las cavernas y una apertura encabezada por “Latina Foreva”.