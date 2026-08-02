Conductoras de ‘Desiguales’ chocan por Galilea Montijo: el debate sobre su rostro divide opiniones

Rostro de Galilea Montijo

Amara y Migbelis discrepan

Explica cambio facial

La transformación física de Galilea Montijo continúa generando conversación en redes sociales y ahora también provocó un intercambio de posturas entre las conductoras del programa Desiguales.

Mientras algunos usuarios siguen preguntándose qué ocurrió con el rostro de la presentadora mexicana, el tema llegó al foro televisivo de Univision.

Durante la conversación, las opiniones coincidieron en rechazar las burlas contra Montijo, pero no en la manera de interpretar las preguntas del público.

Amara La Negra y Migbelis Castellanos expusieron puntos de vista distintos sobre hasta dónde es válido que los seguidores cuestionen la apariencia de una figura pública.

Amara La Negra considera normales las preguntas del público

Amara La Negra explicó que entiende por qué muchas personas buscan respuestas cuando observan un cambio evidente en alguien que aparece diariamente en televisión.

La presentadora dejó claro que no pretendía generar polémica, aunque defendió que el interés del público es una consecuencia natural de la exposición mediática.

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«Yo no quiero ser la manzana de la discordia, pero la verdad hay que decirla«, expresó durante el programa.

Añadió: «Si usted trabaja en televisión y usted utiliza esta parte de su cara donde todos los días te ven de cierta manera y de repente llega al trabajo y su cara parece que ha pasado algún tipo de transformación, claro que es normal que la gente pregunte y cuestione«.