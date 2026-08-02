Conductoras de ‘Desiguales’ chocan por Galilea Montijo: el debate sobre su rostro divide opiniones
Publicado el02/08/2026 a las 09:44
- Rostro de Galilea Montijo
- Amara y Migbelis discrepan
- Explica cambio facial
La transformación física de Galilea Montijo continúa generando conversación en redes sociales y ahora también provocó un intercambio de posturas entre las conductoras del programa Desiguales.
Mientras algunos usuarios siguen preguntándose qué ocurrió con el rostro de la presentadora mexicana, el tema llegó al foro televisivo de Univision.
Durante la conversación, las opiniones coincidieron en rechazar las burlas contra Montijo, pero no en la manera de interpretar las preguntas del público.
Amara La Negra y Migbelis Castellanos expusieron puntos de vista distintos sobre hasta dónde es válido que los seguidores cuestionen la apariencia de una figura pública.
Amara La Negra considera normales las preguntas del público
Amara La Negra explicó que entiende por qué muchas personas buscan respuestas cuando observan un cambio evidente en alguien que aparece diariamente en televisión.
La presentadora dejó claro que no pretendía generar polémica, aunque defendió que el interés del público es una consecuencia natural de la exposición mediática.
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«Yo no quiero ser la manzana de la discordia, pero la verdad hay que decirla«, expresó durante el programa.
Añadió: «Si usted trabaja en televisión y usted utiliza esta parte de su cara donde todos los días te ven de cierta manera y de repente llega al trabajo y su cara parece que ha pasado algún tipo de transformación, claro que es normal que la gente pregunte y cuestione«.
La promoción de tratamientos también influye, según Amara
La conductora sostuvo que quienes suelen compartir sus procedimientos estéticos con sus seguidores generan un interés adicional cuando su apariencia cambia.
Desde su perspectiva, muchas personas relacionan esos tratamientos con el resultado que observan posteriormente en pantalla.
«Ella no estaba preparada para hacer públicas las razones por las cuales tenía la quijada, los labios un poco torcidos, o lo que sea, pero claro que es normal que la gente quiera preguntar«, comentó.
También recordó que Galilea Montijo acostumbra promocionar procedimientos estéticos en redes sociales, aunque condenó las burlas dirigidas hacia la conductora mexicana.
Migbelis Castellanos defiende el derecho a la privacidad
Migbelis Castellanos planteó una visión diferente y consideró innecesario que una figura pública tenga que responder constantemente a las dudas de los usuarios.
La conductora venezolana afirmó que la exposición mediática no obliga a una persona a explicar cada cambio físico que experimente.
«A mí lo que me molesta es que trabaja como figura pública en televisión y la mujer está en esta vulnerabilidad de mostrar los cambios de su cuerpo«, expresó.
Migbelis añadió que «uno no puede andar respondiendo cada mensaje para decirle a la gente o aclararle lo que está pasando con uno«, al defender la privacidad de Montijo.
Galilea Montijo explicó qué ocurrió con su rostro
Las dudas sobre la apariencia de Galilea Montijo comenzaron después de su participación en la emisión del 9 de marzo de 2026 del programa Hoy.
La conductora apareció con el rostro inflamado, situación que rápidamente generó comentarios y especulaciones en redes sociales.
Posteriormente explicó que se había sometido a un levantamiento de ceja y que la inflamación era consecuencia del procedimiento estético.
Más adelante, en un episodio de su podcast junto a su doctora, reveló que además enfrenta un problema en un nervio facial y que actualmente recibe tratamiento como si presentara una parálisis en esa zona.
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