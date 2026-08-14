¡Se quedan sin trabajo! Ola de despidos en Univisión; confirman salida de conductor (VIDEO)
Publicado el14/08/2026 a las 10:52
- Recortes impactan WLTV Univision 23.
- Despidos en Univisión: Salen Ambrosio Hernández y Zugasti.
- TelevisaUnivision evalúa nuevas posiciones
Despidos en Univisión. La cadena TelevisaUnivision habría realizado una nueva ronda de recortes que habría alcanzado a la estación WLTV Univision 23, en Miami.
Esta reestructuración ha sacudido a la industria de la televisión hispana en Estados Unidos, marcando la salida de figuras clave de la información local.
Entre los nombres que habrían quedado fuera se encuentra el periodista cubano Ambrosio Hernández, uno de los presentadores más veteranos de la pantalla hispana.
De acuerdo con información publicada por El Nuevo Herald y citada por People en Español, el comunicador habría salido de la estación junto con la directora de noticias Yolanda “Yoly” Zugasti.
Despidos en Univisión: Una trayectoria de más de cuatro décadas
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Hernández cuenta con una trayectoria de más de 40 años en el periodismo, la cual comenzó en la radio antes de consolidarse en la televisión. Su relación con Univision se remonta a la década de 1980, cuando llegó a Univision 23 en 1987.
Posteriormente, desarrolló una extensa carrera de 25 años en Telemundo 51 antes de regresar a Univision en 2015.
Durante esta segunda etapa, el ganador de ocho premios Emmy estuvo al frente de Noticias 23 y del programa de entrevistas y análisis Al Punto Florida.
La noticia de su salida ocurre pocos días después de que el periodista fuera homenajeado por sus cuatro décadas de trayectoria.
Despidos en Univisión: Reorganización interna y postura de la empresa
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La salida de Hernández y Zugasti también fue reportada por Media Moves, medio que señaló que estos despidos forman parte de una serie de recortes en distintas estaciones de TelevisaUnivision. Ante la vacante, Mario Vallejo asumiría provisionalmente la edición de las 6:00 p.m.
Sobre los cambios, un portavoz de TelevisaUnivision indicó: “Estamos actualmente en el proceso de evaluación y pronto anunciaremos quiénes han sido seleccionados para ocupar esas posiciones”. Por su parte, el comunicador no ha emitido una confirmación oficial.
Incertidumbre para muchos conductores
Una nueva ola de recortes en TelevisaUnivision afectó a la estación WLTV Univision 23 de Miami, provocando la salida de dos figuras clave de su estructura: el veterano presentador Ambrosio Hernández y la directora de noticias Yolanda «Yoly» Zugasti.
El despido de Hernández marca el fin de una etapa para uno de los rostros más reconocidos de la televisión hispana en Estados Unidos, quien acumulaba más de cuatro décadas de trayectoria, incluyendo 25 años en Telemundo 51 y más de una década en su segunda etapa en Univision.
La reestructuración no se limitó a Miami, ya que los recortes también impactaron estaciones en otras ciudades, como el caso de Oswaldo Borraez en KMEX Univision 34 en Los Ángeles, evidenciando una tendencia generalizada de reducción de personal en los medios tradicionales.
Ante las vacantes generadas, TelevisaUnivision señaló a Media Moves que se encuentra evaluando a los futuros reemplazos, mientras que de forma provisional Mario Vallejo ha asumido la conducción de la edición de las 6:00 p.m. en Miami.