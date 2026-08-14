¡Se quedan sin trabajo! Ola de despidos en Univisión; confirman salida de conductor (VIDEO)

Recortes impactan WLTV Univision 23.

Despidos en Univisión: Salen Ambrosio Hernández y Zugasti.

TelevisaUnivision evalúa nuevas posiciones

Despidos en Univisión. La cadena TelevisaUnivision habría realizado una nueva ronda de recortes que habría alcanzado a la estación WLTV Univision 23, en Miami.

Esta reestructuración ha sacudido a la industria de la televisión hispana en Estados Unidos, marcando la salida de figuras clave de la información local.

Entre los nombres que habrían quedado fuera se encuentra el periodista cubano Ambrosio Hernández, uno de los presentadores más veteranos de la pantalla hispana.

De acuerdo con información publicada por El Nuevo Herald y citada por People en Español, el comunicador habría salido de la estación junto con la directora de noticias Yolanda “Yoly” Zugasti.

Despidos en Univisión: Una trayectoria de más de cuatro décadas

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ambrosio Hernandez (@ambrosiohdez)

Hernández cuenta con una trayectoria de más de 40 años en el periodismo, la cual comenzó en la radio antes de consolidarse en la televisión. Su relación con Univision se remonta a la década de 1980, cuando llegó a Univision 23 en 1987.

Posteriormente, desarrolló una extensa carrera de 25 años en Telemundo 51 antes de regresar a Univision en 2015.

Durante esta segunda etapa, el ganador de ocho premios Emmy estuvo al frente de Noticias 23 y del programa de entrevistas y análisis Al Punto Florida.

La noticia de su salida ocurre pocos días después de que el periodista fuera homenajeado por sus cuatro décadas de trayectoria.