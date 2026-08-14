¡Inesperado! Alejandra Jaramillo visita México tras ser despedida de Univisión por burlarse de mexicanos (VIDEOS)

Alejandra Jaramillo visita México tras ser despedida de Univisión El regreso de Alejandra Jaramillo a México y su reaparición en Jalisco

Alejandra Jaramillo reapareció en Jalisco tras polémica.

Ofreció disculpas por sus comentarios mundialistas.

Presentó nuevos proyectos con Disney y ESPN Alejandra Jaramillo visita México. El regreso de Alejandra Jaramillo a México y su reaparición en Jalisco. Tras burlarse de los mexicanos y ser despedida de Univision, Alejandra Jaramillo regresó a México y sorprende lo que dijo durante su paso por la alfombra roja del Heat Latin Music Awards Release Party en Jalisco. La conductora ecuatoriana, conocida como “La Caramelo”, aprovechó el espacio para cerrar el capítulo de la controversia que marcó su salida de ¡Siéntese Quien Pueda!. Frente a los medios de comunicación, la presentadora afirmó de manera contundente: “México es un país que amo y respeto”. Asimismo, la famosa añadió ante la prensa local: “Tengo amigos mexicanos que amo y que respeto. ¿Cómo voy a tener miedo de volver a esa tierra tan linda?”. Alejandra Jaramillo visita México: La polémica del Mundial y su salida de la televisión Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ALEJANDRA JARAMILLO🍬 (@ale_jaramillo) La tormenta mediática estalló cuando la selección mexicana cayó ante Inglaterra en el Mundial 2026, momento en el que Jaramillo celebró la derrota del Tri en sus redes sociales con videos donde aseguraba haber “salado” al equipo. Ante la presión del público, la ecuatoriana ofreció disculpas públicas, señalando que su reacción se debió a la pasión por el torneo y que se «pudo malinterpretar». Días después de la controversia se confirmó su salida del elenco regular de ¡Siéntese Quien Pueda! en Univision, un movimiento que alimentó la percepción en redes sociales de que ambos sucesos estaban vinculados, aunque la cadena no especificó los motivos exactos.

Alejandra Jaramillo visita México: Nuevos proyectos internacionales y su paso por la alfombra Ver este video en su propia página → De acuerdo con la información difundida, la conductora le da vuelta a la página enfocándose en su carrera internacional de la mano de grandes plataformas. La ecuatoriana confirmó que “viajará a Nueva York e Italia para cubrir la Fórmula 1 junto a Disney y ESPN”. Además de sus proyectos en puerta, la presentadora desató elogios en el evento de Jalisco al desfilar con un ajustado modelo y bailar al ritmo de música urbana, demostrando que mantiene una actitud positiva y cercana con sus seguidores en esta nueva etapa profesional.

Así iba vestida Alejandra Jaramillo en la alfombra roja Ver este video en su propia página → La entrada de la presentadora fue totalmente triunfal, acaparando las miradas con un diseño que marcó su espectacular figura, cada vez más en forma, tonificada y musculosa. El atuendo seleccionado no pasó desapercibido, ya que fue escogido directamente con la ayuda y las sugerencias de sus seguidores, con quienes mantiene una estrecha relación y quienes se han convertido en un gran apoyo durante esta etapa de transición. Entre los múltiples halagos, algunos fanáticos comentaban sobre su atuendo diciendo: «Las piernas es el mejor accesorio» y «Esas piernas son el outfit».

Lo que dijo Alejandra Jaramillo Alejandra Jaramillo reveló en exclusiva para Publimetro lo que viene en su futuro profesional, al confirmar que trabajará en la cobertura de la Fórmula 1.

📹 @Montse_Tula / #PublimetroMX pic.twitter.com/OwNlFscMyE — Publimetro México 🌐 (@PublimetroMX) August 14, 2026 Ante las cámaras y los asistentes al evento, la conductora expresó su entusiasmo y buen humor al desfilar con un atuendo elegido por su comunidad virtual y al sonar la música del artista del momento. A través de sus redes sociales compartió su sentir escribiendo: «Yo no me puedo quedar quieta si piso la alfombra roja y me ponen al conejo malo» y añadió respecto a la dinámica con su público: «Me encantó el resultado final de que uds me armen el look, qué divertido! Repetimos?».

Alejandra Jaramillo visita México: Comentarios de la gente en el post Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ALEJANDRA JARAMILLO🍬 (@ale_jaramillo) La publicación de la conductora generó una ola masiva de reacciones y comentarios divididos entre muestras de cariño, apoyo incondicional y algunos mensajes críticos por su pasado reciente. Entre las muestras de apoyo más destacadas, una seguidora le escribió: «Ojalá Dios me permita verte y darte ese abrazo y sientas que no todos los mexicanos pensamos igual. Hay muchísimos que te admiramos, te queremos y estamos orgullosos de tu trabajo». Por otro lado, la comunidad también se volcó en elogios hacia su disciplina física y su energía positiva con comentarios como «Entrenando todos los días y alimentándose bien, cualquiera, bellísimaaa» y de igual forma celebraron su regreso triunfal a los escenarios públicos.