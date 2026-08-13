Carolina Tejera ahora se burla de Chiky Bombom y va a Telemundo ¿karma? (VIDEO)

Tejera publica polémico video en Telemundo.

Usuarios interpretan el mensaje como burla.

Chiky Bombom desmiente rumores de despido.

Carolina Tejera Chiky Bombom. Carolina Tejera ha vuelto a situarse en el epicentro de la conversación digital tras compartir una grabación desde las instalaciones de Telemundo.

En el clip, la actriz y conductora pronuncia la frase: “aquí estoy en Telemundo”, un mensaje que rápidamente fue interpretado como una provocación directa hacia Chiky Bombom.

Este suceso ocurre en un momento de alta sensibilidad, justo cuando circulaban rumores sobre una supuesta salida de la presentadora de la cadena.

La acción de Tejera no pasó desapercibida, ya que avivó las tensiones previas que existen entre ambas figuras del espectáculo.

Antecedentes de una rivalidad pública

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Es importante recordar que esta no es la primera vez que la actriz arremete contra su colega.

Según se informa la conductora “ya había cuestionado públicamente la presencia de Chiky Bombom en Telemundo”, argumentando que, bajo su criterio, la presentadora “no contaba con las condiciones necesarias para formar parte de la cadena”.

Este trasfondo convirtió la nueva publicación en una herramienta para recordar sus críticas anteriores.

A pesar de no mencionar a la presentadora por su nombre, la sincronía entre el video y la incertidumbre laboral de Bombom consolidó la narrativa de una burla intencionada.