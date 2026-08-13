Carolina Tejera ahora se burla de Chiky Bombom y va a Telemundo ¿karma? (VIDEO)
Publicado el13/08/2026 a las 12:07
- Tejera publica polémico video en Telemundo.
- Usuarios interpretan el mensaje como burla.
- Chiky Bombom desmiente rumores de despido.
Carolina Tejera Chiky Bombom. Carolina Tejera ha vuelto a situarse en el epicentro de la conversación digital tras compartir una grabación desde las instalaciones de Telemundo.
En el clip, la actriz y conductora pronuncia la frase: “aquí estoy en Telemundo”, un mensaje que rápidamente fue interpretado como una provocación directa hacia Chiky Bombom.
Este suceso ocurre en un momento de alta sensibilidad, justo cuando circulaban rumores sobre una supuesta salida de la presentadora de la cadena.
La acción de Tejera no pasó desapercibida, ya que avivó las tensiones previas que existen entre ambas figuras del espectáculo.
Antecedentes de una rivalidad pública
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Es importante recordar que esta no es la primera vez que la actriz arremete contra su colega.
Según se informa la conductora “ya había cuestionado públicamente la presencia de Chiky Bombom en Telemundo”, argumentando que, bajo su criterio, la presentadora “no contaba con las condiciones necesarias para formar parte de la cadena”.
Este trasfondo convirtió la nueva publicación en una herramienta para recordar sus críticas anteriores.
A pesar de no mencionar a la presentadora por su nombre, la sincronía entre el video y la incertidumbre laboral de Bombom consolidó la narrativa de una burla intencionada.
Dice que no le crean a alguien que salió de las redes sociales
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Carolina Tejera compartió un video donde dijo «en Telemundo» y donde respondió a las críticas que surgieron tras la controversia por sus declaraciones, enviando un contundente mensaje que generó nuevas reacciones.
Después de protagonizar una polémica en redes sociales por reaccionar con un emoji de risa a la disculpa pública de Chiky Bombom y en medio de rumores sobre la situación laboral de la influencer, Carolina Tejera reapareció en Telemundo, donde aprovechó para responder a las críticas y defender su postura sobre los temas políticos que han generado conversación en los últimos días.
La reaparición de la actriz ocurre semanas después de que fuera señalada por burlarse de Chiky Bombom tras la controversia originada por unas declaraciones sobre presuntos despidos masivos, un episodio que desató un intenso debate en redes sociales.
A través de sus redes sociales, la actriz venezolana reveló que tenía preparada una sorpresa para su audiencia, aunque explicó que hubo un cambio de último momento.
«Aquí estoy en Telemundo. Les cuento que les tenía una sorpresita bastante grande para hoy, pero hubo un cambio de última hora, así que estén pendientes», comentó.
Además, adelantó que su participación estaría relacionada con los temas que han provocado controversia durante los últimos días.
«Porque saben que me encanta debatir, gente que tenga que ver con las cosas que tuvieron que ver con los últimos días. Mucha gente hablando pistoladas, mucha gente haciendo fiesta donde nadie los había invitado», expresó.
Carolina Tejera Chiky Bombom: Envió un mensaje a quienes opinan en redes
Durante su intervención, Carolina Tejera aseguró que acudió a Telemundo para hablar sobre la propuesta que lanzó recientemente acerca de que Venezuela pudiera convertirse, de forma hipotética, en el estado 51 de Estados Unidos.
«Sí vine a Telemundo para explicar muchas cosas, como lo del estado 51. Yo pensé que iban a hablar de los presos políticos, son como 20 mil», señaló.
La actriz también lanzó un mensaje que muchos usuarios interpretaron como una indirecta hacia quienes han participado en la polémica reciente.
«Señores, no le crean a alguien que salió de las redes sociales», afirmó.
Sin mencionar nombres, agregó que existen personas que opinan sin fundamentos.
«Es gente sin argumentos y ustedes le hacen caso. Yo no puedo entender eso», dijo.
Carolina Tejera Chiky Bombom: Defiende su preparación para hablar de política
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Carolina Tejera sostuvo que cuenta con experiencia y preparación para abordar temas políticos, motivo por el que defendió sus opiniones durante el debate.
«Estoy desde los cuatro años en televisión. He estudiado Historia, estudié Ciencias Políticas. Yo entiendo que la política es conflictiva, hay mucha ignorancia del tema», aseguró.
Las declaraciones llegan después de que la actriz fuera invitada a Telemundo para debatir la posibilidad —planteada por ella misma como un escenario hipotético— de que Venezuela pudiera convertirse en el estado 51 de Estados Unidos, un tema que generó numerosas críticas y comentarios en redes sociales.
La respuesta de Chiky Bombom
Ante la ola de especulaciones, la aludida decidió romper el silencio para esclarecer su situación profesional. Chiky Bombom utilizó sus redes para decir en un video que cuando se abre una puerta se abre otra. Además le contestó con una indirecta a Carolina pues escribió: «para el que no entiende el significado de influenciar, wow que responsabilidad, yo los amo, gracias». Su trayectoria reciente, marcada por su participación activa en el matutino Hoy Día, le ha permitido mantener una posición sólida frente a las versiones que cuestionaban su continuidad.
Por ahora, el video de Carolina Tejera se mantiene como un episodio más en la tensa relación pública que ambas mantienen.
Esta controversia ilustra cómo los movimientos en los pasillos de las grandes cadenas se trasladan rápidamente a las plataformas digitales, donde cada publicación es analizada al detalle por una audiencia atenta a cualquier gesto que confirme, o desmienta, las rivalidades entre las estrellas de la televisión hispana.