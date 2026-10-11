Cirujano de las celebridades es asesinado a tiros en su clínica: investigan posible venganza de un paciente

El asesinato del cirujano Alexander Aslani conmocionó a Marbella, España, después de que un hombre armado ingresara a su clínica y le disparara.

El médico, de 57 años, era conocido por sus procedimientos estéticos y por atender a figuras de populares programas de televisión británicos.

Las autoridades españolas detuvieron el jueves 8 de octubre a un joven de 18 años, presuntamente de nacionalidad sueca, relacionado con el crimen.

La investigación busca determinar si el ataque estuvo vinculado con amenazas de un paciente descontento o si existió una contratación para cometer el asesinato.

¿Cómo ocurrió el asesinato del cirujano Alexander Aslani?

Who was Dr. Alexander Aslani? Celebrity plastic surgeon shot dead inside Marbella clinic https://t.co/50yGvwjQcy — Hindustan Times (@htTweets) October 10, 2026

El ataque ocurrió el miércoles 7 de octubre, aproximadamente a las 6:00 de la tarde, dentro de Cirumed Clinic Marbella, establecimiento fundado por Aslani.

Según reportes de medios españoles, un individuo encapuchado disparó varias veces contra la cabeza del especialista, provocándole heridas que finalmente resultaron mortales.

La esposa del cirujano, quien también trabajaba en el establecimiento, alertó sobre lo sucedido y pidió ayuda desesperadamente tras escuchar el ataque.

Los servicios de emergencia encontraron al médico todavía con signos vitales e intentaron estabilizarlo, pero falleció debido a la gravedad de sus lesiones.