Cirujano de las celebridades es asesinado a tiros en su clínica: investigan posible venganza de un paciente
Publicado el 11/10/2026 a las 14:07
El asesinato del cirujano Alexander Aslani conmocionó a Marbella, España, después de que un hombre armado ingresara a su clínica y le disparara.
El médico, de 57 años, era conocido por sus procedimientos estéticos y por atender a figuras de populares programas de televisión británicos.
Las autoridades españolas detuvieron el jueves 8 de octubre a un joven de 18 años, presuntamente de nacionalidad sueca, relacionado con el crimen.
La investigación busca determinar si el ataque estuvo vinculado con amenazas de un paciente descontento o si existió una contratación para cometer el asesinato.
¿Cómo ocurrió el asesinato del cirujano Alexander Aslani?
Who was Dr. Alexander Aslani? Celebrity plastic surgeon shot dead inside Marbella clinic
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— Hindustan Times (@htTweets) October 10, 2026
El ataque ocurrió el miércoles 7 de octubre, aproximadamente a las 6:00 de la tarde, dentro de Cirumed Clinic Marbella, establecimiento fundado por Aslani.
Según reportes de medios españoles, un individuo encapuchado disparó varias veces contra la cabeza del especialista, provocándole heridas que finalmente resultaron mortales.
La esposa del cirujano, quien también trabajaba en el establecimiento, alertó sobre lo sucedido y pidió ayuda desesperadamente tras escuchar el ataque.
Los servicios de emergencia encontraron al médico todavía con signos vitales e intentaron estabilizarlo, pero falleció debido a la gravedad de sus lesiones.
Investigan amenazas de un paciente antes del asesinato
⚫ El doctor Alexander Aslani, el conocido cirujano plástico que ha terminado asesinado en su clínica de Marbella
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#AlexanderAslani #Fallecido #CirujanoPlastico #Marbella
— 101tv.es Granada (@101tvGranada) October 7, 2026
De acuerdo con información difundida por El Mundo, los investigadores examinan una posible disputa relacionada con los resultados de una intervención estética.
Horas antes del asesinato, un cliente habría enviado mensajes amenazantes a la clínica, reclamando un reembolso por un procedimiento que consideraba insatisfactorio.
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Los detectives también investigan si el presunto atacante recibió colaboración de otra persona para organizar el crimen, aunque esta hipótesis continúa bajo investigación.
La detención del joven no establece su culpabilidad ni confirma que las amenazas estén relacionadas directamente con el homicidio del reconocido especialista.
¿Quién era Alexander Aslani, el cirujano de las celebridades?
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Alexander Aslani acumulaba más de tres décadas de experiencia en cirugía plástica, especialmente en procedimientos de remodelación corporal y tratamientos faciales.
Su clínica destacaba por los levantamientos de glúteos brasileños, conocidos como BBL, con más de 7,000 intervenciones atribuidas al especialista durante 16 años.
Entre sus pacientes figuraban personalidades británicas como Chloe Sims, Aisleyne Horgan-Wallace y Hannah Elizabeth, conocidas por participar en programas de telerrealidad.
Horgan-Wallace reaccionó públicamente a su fallecimiento mediante una fotografía compartida en Instagram, acompañada de un símbolo de corazón roto.
¿Qué sigue en la investigación del asesinato en España?
El cuerpo del especialista fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga para practicarle una autopsia que permita documentar las lesiones.
Los investigadores deberán analizar las comunicaciones recibidas por la clínica, reconstruir los movimientos del sospechoso y determinar si participaron otras personas.
El caso también ha generado atención internacional debido a la popularidad del médico, quien superaba los 200,000 seguidores en Instagram.
Por ahora, las autoridades no han confirmado oficialmente el móvil del asesinato ni establecido públicamente que algún paciente haya ordenado el ataque.