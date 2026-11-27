Tanya Charry rompe el silencio tras su salida de Univision y aclara rumores sobre su futuro laboral
Publicado el 27/11/2026 a las 16:25
- Tanya Charry aclara salida de Univision
- Niega acuerdos con otras empresas televisivas
- La periodista decide priorizar su familia
Tanya Charry rompió el silencio ante las distintas versiones que han circulado sobre su salida de Univision, luego de que algunos periodistas aseguraran que había sido despedida o que había abandonado la cadena por una nueva oportunidad laboral.
La reconocida periodista de entretenimiento decidió compartir un comunicado para aclarar los motivos de su partida y desmentir las especulaciones relacionadas con supuestos acuerdos profesionales.
La comunicadora ha decidido hacer una pausa en su trayectoria profesional para dedicarle más tiempo a su familia, después de consolidarse como una de las entrevistadoras más destacadas de El Gordo y la Flaca.
Tanya Charry comparte contundente comunicado
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Ante las versiones difundidas sobre su salida de la cadena hispana, Charry aseguró que los motivos que había compartido previamente en una entrevista con People en Español eran verdaderos.
“Quiero aclarar algo. Lo que compartí con People en Español sobre mi salida de Univision es la única verdad”, manifestó la periodista en su declaración pública.
La comunicadora también negó que su decisión estuviera relacionada con alguna oferta laboral de otra empresa dedicada a la producción de contenidos televisivos o digitales.
“No tenía ni tengo ningún acuerdo con otra compañía de televisión ni con ninguna plataforma de streaming”, puntualizó Charry, según el comunicado.
¿Tanya Charry fue despedida de Univision?
La salida de la periodista generó distintas interpretaciones entre comunicadores especializados en el mundo del espectáculo, quienes compartieron sus propias versiones sobre lo ocurrido.
Y es que Javier Ceriani aseguró que Tanya Charry había sido despedida de Univision, mientras que la periodista Mandy Fridmann ofreció una explicación diferente.
Durante una intervención en LUBOX TV, Fridmann sostuvo que Charry había renunciado debido a un proyecto profesional con Entravision que, presuntamente, fue cancelado en el último momento.
El propio canal de YouTube presentó esa versión como la verdadera razón detrás de su salida de El Gordo y la Flaca.
Sin embargo, las declaraciones de Charry contradicen la versión sobre un supuesto acuerdo laboral con otra compañía. Las fuentes proporcionadas no presentan pruebas que confirmen dicho proyecto ni el supuesto despido.
Tanya Charry quiere dedicarle más tiempo a sus hijos
En entrevista con People en Español, la periodista explicó que su decisión responde a motivos personales y al deseo de estar más presente en la vida de sus hijos.
“Decidí tomar un break por mis hijos”, confesó la comunicadora, quien cuenta con más de 25 años de trayectoria profesional.
Entre sus prioridades se encuentra acompañar a su hija Zoe en sus decisiones y disfrutar de los momentos de crecimiento de su pequeño Bruno.
Después de dedicar buena parte de su carrera a entrevistar a figuras del entretenimiento, Charry ha optado por concentrarse en una etapa diferente de su vida.
¿Qué pasará con la carrera de Tanya Charry?
Su salida de Univision marca el cierre de una etapa profesional vinculada con El Gordo y la Flaca, espacio en el que consiguió destacar por su trabajo periodístico.
Por ahora, la comunicadora no ha anunciado su incorporación a otra cadena televisiva ni ha confirmado nuevos proyectos relacionados con plataformas digitales.
Con su comunicado, Tanya Charry buscó defender su versión de los acontecimientos y reiterar que su principal motivación es dedicarles tiempo a sus hijos, lejos de las especulaciones sobre su futuro laboral.