Tanya Charry aclara salida de Univision

Niega acuerdos con otras empresas televisivas

La periodista decide priorizar su familia

Tanya Charry rompió el silencio ante las distintas versiones que han circulado sobre su salida de Univision, luego de que algunos periodistas aseguraran que había sido despedida o que había abandonado la cadena por una nueva oportunidad laboral.

La reconocida periodista de entretenimiento decidió compartir un comunicado para aclarar los motivos de su partida y desmentir las especulaciones relacionadas con supuestos acuerdos profesionales.

La comunicadora ha decidido hacer una pausa en su trayectoria profesional para dedicarle más tiempo a su familia, después de consolidarse como una de las entrevistadoras más destacadas de El Gordo y la Flaca.

Tanya Charry comparte contundente comunicado

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Ante las versiones difundidas sobre su salida de la cadena hispana, Charry aseguró que los motivos que había compartido previamente en una entrevista con People en Español eran verdaderos.

“Quiero aclarar algo. Lo que compartí con People en Español sobre mi salida de Univision es la única verdad”, manifestó la periodista en su declaración pública.

La comunicadora también negó que su decisión estuviera relacionada con alguna oferta laboral de otra empresa dedicada a la producción de contenidos televisivos o digitales.

“No tenía ni tengo ningún acuerdo con otra compañía de televisión ni con ninguna plataforma de streaming”, puntualizó Charry, según el comunicado.