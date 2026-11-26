Alicia Machado estalla contra diseñador de Miss Venezuela tras perder Miss Universo 2026: “La cagaste”
Publicado el 26/11/2026 a las 12:24
- Alicia Machado critica vestido de gala
- Responsabiliza al diseñador Ángel Sánchez
- Asegura que Clara Vegas pudo ganar
Alicia Machado arremetió contra el diseñador venezolano Ángel Sánchez por el vestido que utilizó Clara Vegas, representante de Venezuela, durante la gala final de Miss Universo 2026, celebrada en San Juan, Puerto Rico.
La ganadora del certamen internacional en 1996 consideró que la elección del traje perjudicó a la candidata venezolana y cuestionó públicamente el trabajo del reconocido diseñador.
“Es importante trabajar el ego, el ego destruye corazón, eres un tipo talentoso pero, la cagaste”, expresó Machado a través de sus redes sociales, según informó People en Español.
Sus declaraciones se sumaron a las críticas de Osmel Sousa y Rodner Figueroa, quienes también consideraron que el vestido no fue el adecuado para la gran final del concurso de belleza.
Alicia Machado arremete contra Ángel Sánchez
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La actriz venezolana, quien estuvo presente en el certamen, cuestionó tanto el color como la confección de la prenda que lució Clara Vegas durante su participación.
“El vestido, terrible, sobre todo, pésimo el color y muy mal cortado”, manifestó la exreina de belleza, quien incluso pidió al diseñador que solicitara a sus amigos de los medios de comunicación dejar de difundir las fotografías.
Aunque reconoció que el diseño era bonito, Machado señaló que las imperfecciones en la confección quedaron expuestas durante la presentación de la candidata venezolana.
“No hay derecho, de verdad que quedaste muy mal”, sentenció la actriz.
Asegura que Clara Vegas pudo ganar Miss Universo
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Machado defendió el desempeño de la representante de Venezuela y dejó claro que sus críticas estaban dirigidas al diseñador, no a la joven concursante.
“La niña hizo un trabajo espectacular... Si ella hubiera sacado el vestido de la preliminar anoche, ella hubiera ganado”, aseguró.
La prenda que Clara Vegas utilizó durante la competencia preliminar fue confeccionada por el diseñador venezolano Nidal Nouaihed, cuyo trabajo recibió el reconocimiento de Machado.
De acuerdo con el portal Al Navío, la actriz consideró que el vestido elegido para la final pudo perjudicar las posibilidades de la venezolana de conquistar el título universal.
Sin embargo, esta versión corresponde a la opinión de Machado y no constituye una confirmación de que el vestuario haya determinado el resultado del certamen.
Alicia Machado revela qué habría hecho con Miss Venezuela
¡No se aguantó! Alicia Machado lanza fuertes comentarios tras el Miss Universo y señala un culpable
La ex Miss Universo coincidió con muchos otros críticos que ya han señalado la misma falla https://t.co/7xplgqT3nP
— 2001online (@2001OnLine) November 26, 2026
La también empresaria explicó que, de haber tenido acceso al vestuario de Clara Vegas, habría trabajado personalmente con ella para preparar su presentación durante la gala final.
Machado aseguró que le habría proporcionado tres opciones de vestidos, además de ensayar su pasarela para que pudiera elegir la prenda con la que se sintiera más poderosa.
“Así es como se hace una reina”, afirmó la venezolana, quien también cuestionó el protagonismo que recibió el regreso de Ángel Sánchez al concurso internacional.
“¡Era Clara!”: Machado defiende a la candidata
Alicia Machado arremete con todo contra Ángel Sánchez 🚨 https://t.co/z4gBmV9S3R
— Enver Conde Ferrer (@EnverConde) November 26, 2026
La ex Miss Universo consideró que la atención debía concentrarse en la representante venezolana y no en el diseñador encargado de confeccionar su vestido.
“¿A quién chingado le importa el diseñador del vestido? Ángel Sánchez no era quien estaba concursando en el Miss Universo, ¡era Clara!”, expresó contundentemente.
Machado incluso mencionó a figuras internacionales de la moda como John Galliano y Christian Dior para cuestionar la importancia que se le otorgó al modista venezolano.
Sus declaraciones mantienen abierto el debate sobre la participación de Clara Vegas en Miss Universo 2026 y la importancia que tiene la elección del vestuario durante una competencia de belleza internacional.