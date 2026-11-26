Alicia Machado critica vestido de gala

Responsabiliza al diseñador Ángel Sánchez

Asegura que Clara Vegas pudo ganar

Alicia Machado arremetió contra el diseñador venezolano Ángel Sánchez por el vestido que utilizó Clara Vegas, representante de Venezuela, durante la gala final de Miss Universo 2026, celebrada en San Juan, Puerto Rico.

La ganadora del certamen internacional en 1996 consideró que la elección del traje perjudicó a la candidata venezolana y cuestionó públicamente el trabajo del reconocido diseñador.

“Es importante trabajar el ego, el ego destruye corazón, eres un tipo talentoso pero, la cagaste”, expresó Machado a través de sus redes sociales, según informó People en Español.

Sus declaraciones se sumaron a las críticas de Osmel Sousa y Rodner Figueroa, quienes también consideraron que el vestido no fue el adecuado para la gran final del concurso de belleza.

Alicia Machado arremete contra Ángel Sánchez

Evening Gown Miss Universe Venezuela Clara Vegas Goetz ✨️ https://t.co/jel5el3yCJ — ©️ (@eqml11) November 25, 2026

La actriz venezolana, quien estuvo presente en el certamen, cuestionó tanto el color como la confección de la prenda que lució Clara Vegas durante su participación.

“El vestido, terrible, sobre todo, pésimo el color y muy mal cortado”, manifestó la exreina de belleza, quien incluso pidió al diseñador que solicitara a sus amigos de los medios de comunicación dejar de difundir las fotografías.

Aunque reconoció que el diseño era bonito, Machado señaló que las imperfecciones en la confección quedaron expuestas durante la presentación de la candidata venezolana.

“No hay derecho, de verdad que quedaste muy mal”, sentenció la actriz.