Fátima Bosch presume su nuevo amor

Alejandro Canahuati le dedica emotivas palabras.

El empresario es originario de Honduras

Fátima Bosch comienza una nueva etapa en su vida personal tras entregar la corona de Miss Universo. La modelo mexicana confirmó su romance con el empresario hondureño Alejandro Canahuati Farah mediante una publicación en redes sociales.

La reina de belleza, quien recientemente entregó la corona a Jennifer Barreto, compartió una fotografía en la que aparece muy cercana al empresario, acompañada de un mensaje de agradecimiento.

[caption id="attachment_1701610" align="alignnone" width="808"]Fátima Bosch confirma su romance con el empresario Alejandro Canahuati Farah. Foto: Instagram.[/caption] [caption id="attachment_1701611" align="alignnone" width="782"]La mexicana dedicó un emotivo mensaje a su pareja tras finalizar su reinado. Foto: Instagram.[/caption]

De acuerdo con la información publicada por la periodista Ana Laura Barroso, la mexicana reconoció el apoyo que recibió de Canahuati durante su etapa como representante de Miss Universo.

“Gracias por acompañarme en este proceso (que no fue fácil), por tu paciencia, tus detalles, tus sorpresas y tu amor”, escribió Fátima Bosch.

La dedicatoria llega después de varias semanas de especulaciones sobre su vida sentimental, pues ambos habían sido captados juntos en distintas ocasiones.

Alejandro Canahuati dedica emotivo mensaje a Fátima Bosch

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El empresario hondureño también estuvo presente durante un evento organizado en honor de Fátima Bosch por su despedida como Miss Universo 2025.

De acuerdo con El Universal, Canahuati acudió al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde escuchó atentamente el discurso preparado por la modelo tabasqueña.

Durante la ceremonia, el empresario tomó el micrófono para expresar públicamente la admiración que siente por Fátima, destacando sus cualidades personales más allá de sus logros profesionales.

“Primero, te quiero decir que te ves hermosa y, estoy muy feliz de estar aquí, admiro mucho tu fe inquebrantable, tu convicción para servir a los demás”, expresó.

Canahuati también destacó la determinación de la mexicana para conseguir sus objetivos, así como su sensibilidad y el impacto que ha tenido en otras personas.

“Has tocado la vida de muchas personas, los has inspirado, sin duda, has dejado tu huella en ellos, incluída la mía”, agregó el empresario.

Tras escuchar sus palabras, Fátima Bosch sonrió y realizó un gesto de corazón con una de sus manos, mientras los asistentes aplaudían.