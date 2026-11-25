Fátima Bosch confirma su romance con Alejandro Canahuati Farah tras despedirse de Miss Universo
Publicado el 25/11/2026 a las 15:52
- Fátima Bosch presume su nuevo amor
- Alejandro Canahuati le dedica emotivas palabras.
- El empresario es originario de Honduras
Fátima Bosch comienza una nueva etapa en su vida personal tras entregar la corona de Miss Universo. La modelo mexicana confirmó su romance con el empresario hondureño Alejandro Canahuati Farah mediante una publicación en redes sociales.
La reina de belleza, quien recientemente entregó la corona a Jennifer Barreto, compartió una fotografía en la que aparece muy cercana al empresario, acompañada de un mensaje de agradecimiento.[caption id="attachment_1701610" align="alignnone" width="808"] Fátima Bosch confirma su romance con el empresario Alejandro Canahuati Farah. Foto: Instagram.[/caption] [caption id="attachment_1701611" align="alignnone" width="782"] La mexicana dedicó un emotivo mensaje a su pareja tras finalizar su reinado. Foto: Instagram.[/caption]
De acuerdo con la información publicada por la periodista Ana Laura Barroso, la mexicana reconoció el apoyo que recibió de Canahuati durante su etapa como representante de Miss Universo.
“Gracias por acompañarme en este proceso (que no fue fácil), por tu paciencia, tus detalles, tus sorpresas y tu amor”, escribió Fátima Bosch.
La dedicatoria llega después de varias semanas de especulaciones sobre su vida sentimental, pues ambos habían sido captados juntos en distintas ocasiones.
Alejandro Canahuati dedica emotivo mensaje a Fátima Bosch
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El empresario hondureño también estuvo presente durante un evento organizado en honor de Fátima Bosch por su despedida como Miss Universo 2025.
De acuerdo con El Universal, Canahuati acudió al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde escuchó atentamente el discurso preparado por la modelo tabasqueña.
Durante la ceremonia, el empresario tomó el micrófono para expresar públicamente la admiración que siente por Fátima, destacando sus cualidades personales más allá de sus logros profesionales.
“Primero, te quiero decir que te ves hermosa y, estoy muy feliz de estar aquí, admiro mucho tu fe inquebrantable, tu convicción para servir a los demás”, expresó.
Canahuati también destacó la determinación de la mexicana para conseguir sus objetivos, así como su sensibilidad y el impacto que ha tenido en otras personas.
“Has tocado la vida de muchas personas, los has inspirado, sin duda, has dejado tu huella en ellos, incluída la mía”, agregó el empresario.
Tras escuchar sus palabras, Fátima Bosch sonrió y realizó un gesto de corazón con una de sus manos, mientras los asistentes aplaudían.
¿Quién es Alejandro Canahuati Farah, novio de Fátima Bosch?
Alejandro Canahuati Farah es un empresario originario de San Pedro Sula, Honduras, vinculado con la industria textil y la fabricación de prendas de vestir.
Su nombre comenzó a despertar interés entre los seguidores de la reina de belleza después de que circularan fotografías y videos de ambos juntos.
Según información de CARAS México, la pareja fue captada caminando de la mano durante una visita a Mérida, Yucatán, a finales de octubre de 2026.
Aunque desde entonces surgieron especulaciones sobre un posible noviazgo, ninguno de los dos había confirmado públicamente su relación sentimental.
La presencia del empresario durante las actividades de la edición número 75 de Miss Universo y las recientes declaraciones de ambos terminaron por dar mayor visibilidad a su romance.
Fátima Bosch se despide de Miss Universo
Fátima historias IG, hace oficial su relación con el empresario Alejandro canahuati!
#FátimaBosch
#MU2025 https://t.co/nD7FcgM6j4
— 🇲🇽 Eunice Camacho (@eunice96294) November 25, 2026
Durante el evento de despedida, la modelo mexicana también compartió un discurso en el que reconoció lo difícil que resultaba poner en palabras el significado de concluir su reinado.
“No sé por qué me pongo tan nerviosa cuando hablo, (pero) hay capítulos en la vida que son tan extraordinarios que, cuando llega el momento de cerrarlos, las palabras parecen quedarse cortas”, expresó.
Mientras Fátima pronunciaba su discurso, varios asistentes captaron con sus teléfonos celulares las reacciones de Alejandro Canahuati, quien permaneció sonriente y atento a las palabras de la mexicana.
La despedida de Bosch como Miss Universo 2025 estuvo marcada así por el cierre de una etapa profesional y por las muestras públicas de cariño entre la modelo y el empresario hondureño.
Ahora, tras entregar la corona a Jennifer Barreto, Fátima Bosch inicia un nuevo capítulo en el que ha decidido compartir con sus seguidores una faceta más personal de su vida.