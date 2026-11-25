Inés Gómez Mont fue enviada a España tras su detención en Miami. Claudia Sheinbaum confirmó que México solicitó su extradición

Inés Gómez Mont abandona Estados Unidos

México solicita su extradición a España.

Sheinbaum anuncia protesta diplomática a Washington La situación legal de Inés Gómez Mont dio un nuevo giro luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmara este miércoles 25 de noviembre que la expresentadora de televisión fue enviada a España tras su detención en Miami, Florida. La mandataria también reveló que el Gobierno mexicano solicitó su extradición a las autoridades españolas para que responda ante la justicia por los delitos que presuntamente se le atribuyen. “Ya la deportaron a España”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia de prensa, según informó la agencia EFE. De acuerdo con la presidenta, las autoridades estadounidenses argumentaron que enviaron a Gómez Mont a España porque había ingresado a Estados Unidos con pasaporte español, debido a que cuenta con doble nacionalidad.

México solicita la extradición de Inés Gómez Mont Ya se pidió la extradición de Inés Gómez Mont al gobierno de España: presidenta Claudia Sheinbaum.

Añade que enviará una nota diplomática a Estados Unidos pues su gobierno sabía que la exconductora tiene órdenes de aprehensión vigentes en México. https://t.co/IE8vEunzWl — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) November 25, 2026 Sheinbaum confirmó que su administración ya inició las gestiones ante las autoridades españolas para conseguir la entrega de la exconductora de televisión. “Ya pedimos la orden de extradición a España, también. Ya la solicitamos”, declaró la mandataria mexicana. Asimismo, anunció que enviará una nota diplomática de protesta a Washington, debido a que las autoridades estadounidenses “saben que hay una orden de aprehensión” contra Gómez Mont. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos describió el procedimiento como una salida voluntaria, según informó a EFE. La exconductora había sido detenida el pasado 30 de octubre en Miami por irregularidades migratorias y abandonó territorio estadounidense el 23 de noviembre. Sheinbaum también exigió explicaciones a Interpol por haber retirado, aproximadamente un mes antes, la ficha roja de detención de la presentadora.

¿De qué acusan a Inés Gómez Mont? 🚨 🇪🇸 #Mañanera #AlMomento | Inés Gómez Mont fue deportada a España por entrar a EU con pasaporte de esta nacionalidad La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que ya se realizó la solicitud de extradición a España https://t.co/uKUcdkXNrv — El Universal (@El_Universal_Mx) November 25, 2026

La exconductora de 43 años enfrenta tres órdenes de captura en México, relacionadas con presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. La Fiscalía mexicana acusa a Gómez Mont y a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, de participar en una presunta red que desvió recursos destinados a la seguridad de las prisiones federales. Según las investigaciones, empresas fantasma habrían simulado operaciones mediante contratos públicos y parte de los recursos habría llegado a cuentas personales de la presentadora. La fiscal general de México, Ernestina Godoy, cifró en aproximadamente 2,450 millones de pesos, equivalentes a unos 128.8 millones de dólares, el valor de los contratos penitenciarios vinculados al presunto desvío. La Fiscalía General de la República también sostiene que Gómez Mont declaró ingresos inferiores a los que obtuvo durante 2014 y 2016. Sin embargo, la expresentadora negó en 2021 haber recibido dinero procedente de dichos contratos o pertenecer al crimen organizado.