Red Bull Batalla anuncia a sus 16 finalistas de EE. UU. y regresa a Los Ángeles tras cinco años
Publicado el 25/11/2026 a las 13:33
- Los Ángeles recupera la Final Nacional
- Dieciséis freestylers competirán por el título
- Dajamii Alien busca hacer historia
Red Bull Batalla, considerada la competencia de freestyle en español más grande del mundo, anunció a los 16 MCs que disputarán la Final Nacional de Estados Unidos 2026-27, que regresará a Los Ángeles por primera vez en cinco años.
El encuentro se celebrará el sábado 20 de febrero de 2027 en The Bellwether, donde los mejores exponentes del rap improvisado buscarán conquistar el título nacional.[caption id="attachment_1701577" align="alignnone" width="1200"] Los mejores exponentes del rap improvisado se enfrentarán en Los Ángeles. Foto: Red Bull.[/caption]
El ganador obtendrá la oportunidad de representar a Estados Unidos en la Final Internacional de Red Bull Batalla, programada para abril de 2027 en Perú.
De acuerdo con el comunicado de prensa emitido por Red Bull el 20 de noviembre, los participantes consiguieron su clasificación mediante diferentes competencias regionales, la fase de inscripción, el Last Chance Cypher o sus resultados en la edición anterior.[caption id="attachment_1701575" align="alignnone" width="1200"] Red Bull Batalla regresa a Los Ángeles después de cinco años. Foto: Red Bull.[/caption]
Red Bull Batalla reúne a campeones y nuevas promesas[caption id="attachment_1701569" align="alignnone" width="1200"] El ganador de la Final Nacional representará a Estados Unidos en Perú. Foto: Red Bull.[/caption]
Entre los principales protagonistas se encuentra Reverse, originario de West Palm Beach, Florida, quien llegará como actual campeón nacional y buscará ampliar su historial de triunfos.
También destaca el regreso de Yartzi, representante de Ponce, Puerto Rico, quien conquistó los campeonatos nacionales de 2019 y 2020.
Nico B, procedente de Fort Lauderdale, Florida, figura entre los contendientes habituales al título, mientras que Dajamii Alien, de Houston, Texas, buscará conseguir una hazaña histórica.
Según Red Bull, la joven revelación pretende “convertirse en la primera mujer en coronarse campeona nacional de EE. UU.”.
La combinación de campeones, competidores experimentados y nuevos talentos marcará una edición en la que la improvisación, la creatividad y el dominio del escenario serán determinantes.
¿Quiénes son los 16 finalistas de Red Bull Batalla?[caption id="attachment_1701568" align="alignnone" width="1200"] Los mejores exponentes del rap improvisado se enfrentarán en Los Ángeles. Foto: Red Bull.[/caption]
Los competidores confirmados por la organización son:
- Reverse: West Palm Beach, Florida.
- Adonys: Nueva York, Nueva York.
- Nico B: Fort Lauderdale, Florida.
- Jordi: Austin, Texas.
- Klauss MDK: Washington D. C.
- Dajamii Alien: Houston, Texas.
- Yartzi: Ponce, Puerto Rico.
- Sourius: Miami, Florida.
- El Dilema: Nueva York, Nueva York.
- Oner: Tamarac, Florida.
- TWK: Chicago, Illinois.
- Samurai: Utah.
- Girek: Sacramento, California.
- Magimbri: San Antonio, Texas.
- ADV: Los Ángeles, California.
- EFE: Washington D. C.
Los participantes deberán demostrar sus habilidades frente a un jurado integrado por figuras reconocidas del freestyle, entre ellas Chester, pionero de la disciplina, y Tito Yang, primer MC puertorriqueño en participar en una Final Internacional.
La conducción estará a cargo de Racso White Lion, fundador de la Indigo Freestyle League, y Sayonara, figura destacada dentro de la industria del freestyle.
Por su parte, DJ Solares, reconocido dentro de la escena musical de Los Ángeles, será el encargado de acompañar las batallas desde las tornamesas.
¿Cuándo y dónde será la Final Nacional?[caption id="attachment_1701567" align="alignnone" width="1200"] The Bellwether albergará la Final Nacional de Red Bull Batalla en febrero de 2027. Foto: Red Bull.[/caption]
La Final Nacional de Red Bull Batalla de Estados Unidos se realizará el sábado 20 de febrero de 2027 en The Bellwether, ubicado en el 333 S Boylston St., Los Ángeles, California.
Los boletos ya se encuentran disponibles a través del sitio oficial redbull.com/batallausa.
De acuerdo con los organizadores, cada participante pondrá a prueba “sus rimas más afiladas, su agilidad mental y su imponente presencia escénica para conquistar al jurado”.
Perú recibirá la Final Internacional de Red Bull Batalla[caption id="attachment_1701572" align="alignnone" width="1200"] Campeones y nuevas promesas del freestyle hispano competirán por un boleto a la Final Internacional. Foto: Red Bull.[/caption]
El campeón estadounidense viajará a Perú, país que volverá a recibir la Final Internacional después de la edición celebrada en Lima en 2016.
En aquella ocasión, el español Skone se coronó campeón ante miles de aficionados reunidos en la Costa Verde.
Desde 2005, Red Bull Batalla ofrece una plataforma internacional para que los exponentes del rap improvisado en español puedan desarrollar sus habilidades y competir.
La iniciativa ha reunido a representantes de América Latina, España y Estados Unidos, consolidándose como uno de los principales escaparates internacionales del freestyle hispano.
La próxima edición en Los Ángeles definirá quién tendrá la responsabilidad de representar a Estados Unidos ante los mejores improvisadores del mundo.[caption id="attachment_1701576" align="alignnone" width="1200"] Campeones y nuevas promesas del freestyle hispano competirán por un boleto a la Final Internacional. Foto: Red Bull.[/caption]