Los Ángeles recupera la Final Nacional

Dieciséis freestylers competirán por el título

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Red Bull Batalla, considerada la competencia de freestyle en español más grande del mundo, anunció a los 16 MCs que disputarán la Final Nacional de Estados Unidos 2026-27, que regresará a Los Ángeles por primera vez en cinco años.

El encuentro se celebrará el sábado 20 de febrero de 2027 en The Bellwether, donde los mejores exponentes del rap improvisado buscarán conquistar el título nacional.

[caption id="attachment_1701577" align="alignnone" width="1200"]Los mejores exponentes del rap improvisado se enfrentarán en Los Ángeles. Foto: Red Bull.[/caption]

El ganador obtendrá la oportunidad de representar a Estados Unidos en la Final Internacional de Red Bull Batalla, programada para abril de 2027 en Perú.

De acuerdo con el comunicado de prensa emitido por Red Bull el 20 de noviembre, los participantes consiguieron su clasificación mediante diferentes competencias regionales, la fase de inscripción, el Last Chance Cypher o sus resultados en la edición anterior.

[caption id="attachment_1701575" align="alignnone" width="1200"]Red Bull Batalla regresa a Los Ángeles después de cinco años. Foto: Red Bull.[/caption]