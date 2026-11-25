Catherine Siachoque confiesa seretos de Hilda en Sin Senos Sí Hay Paraíso
Publicado el 25/11/2026 a las 13:44
- - Catherine Siachoque revela su rechazo inicial.
- Telemundo dudó en lanzar la serie.
- Hilda enfrentará nuevos desafíos familiares
Aunque doña Hilda se ha convertido en uno de los personajes más emblemáticos de su carrera, Catherine Siachoque confesó que inicialmente no quería participar en la historia que marcaría su trayectoria en la televisión hispana.
La cuarta temporada de Sin Senos Sí Hay Paraíso ya está disponible en Estados Unidos, con el regreso de Catherine Siachoque como Hilda Santana, uno de los personajes más emblemáticos de la exitosa producción.
La serie se estrenó el pasado 16 de noviembre de 2026 por Telemundo.
En entrevista exclusiva con Alonso Bañuelas, la actriz reveló que interpretar a este personaje no fue una decisión propia hace varios años atrás, sino de los ejecutivos de Telemundo y del escritor.
“No, yo no hice casting porque era exclusiva de Telemundo y fue decisión de las cabezas y del escritor que yo tenía que ser doña Hilda”, explicó.
En aquel momento, Siachoque tenía otros planes profesionales y personales, por lo que participar en la producción no estaba entre sus prioridades.
“Yo quería hacer otros proyectos, estaba terminando otro, quería descansar, cualquier cosa menos hacer este proyecto”, confesó.
Sin embargo, casi dos décadas después, la actriz agradece que aquella decisión la llevara a interpretar uno de sus personajes más queridos.
“Gracias a Dios no se me dio y gracias a Dios me obligaron a ser doña Hilda. Aquí estamos casi 20 años después hablando del gran éxito y de uno de los personajes más lindos que he hecho”.
Telemundo tuvo dudas sobre lanzar la serie
Catherine Siachoque también recordó las dificultades que enfrentó la producción original debido a las temáticas que abordaba, consideradas polémicas para la televisión hispana de aquella época.
“En esto que incluso la empresa tuvo serias dudas en si sacar Sin Senos o no”, reveló la actriz durante la entrevista.
Asimismo, explicó que el título original del libro tuvo que modificarse para presentar la historia en Estados Unidos y otros mercados internacionales.
La incertidumbre llegó al punto de que la continuidad de las grabaciones estuvo en discusión entre los ejecutivos de la compañía.
“También hubo momentos en que no se iba a seguir grabando la primera serie; estaban reunidos en Nueva York nuestros jefes directos con las altas esferas porque que nuestra protagonista fuera una niña prepago era toda una cosa”.
¿Qué le espera a Hilda en Sin Senos Sí Hay Paraíso?
Respecto a la nueva temporada, Siachoque adelantó que Hilda continuará enfrentando situaciones complicadas relacionadas con sus hijas, aunque deberá demostrar hasta dónde está dispuesta a llegar por ellas.
“Es una mujer que ha vivido una vida de mucho sufrimiento”, expresó al recordar las tragedias familiares que han marcado al personaje.
La actriz aseguró que, pese a las adversidades, Hilda tendrá que encontrar la fortaleza necesaria para salir adelante.
“Tiene que sacar la casta, salir adelante y armarse de valor y saber hasta dónde es capaz de llegar por sus hijas”.
Aunque evitó revelar detalles específicos de la trama, confirmó que el mundo de las webcams será uno de los temas abordados en esta temporada.
“Todo lo que hay detrás de esto es lo que se va a contar y lo que van a vivir estas personas desde diferentes ángulos, con toda la problemática que hay con esto”, explicó.
Catherine Siachoque agradece el cariño del público
La actriz reconoció que el regreso de Sin Senos Sí Hay Paraíso responde al interés de los seguidores, quienes constantemente le preguntaban en las calles y redes sociales cuándo habría una nueva temporada.
“Entonces fue como hacer realidad el sueño de toda la gente que sigue la serie”, manifestó.
También destacó la emoción de reencontrarse con sus compañeros y volver a interpretar a los personajes que han acompañado al público durante tantos años.
“Era demasiada emoción y gratitud con Dios y con el público que nos ha puesto en este lugar tan privilegiado”.
La nueva temporada de Sin Senos Sí Hay Paraíso tenía previsto su estreno el 16 de noviembre a las 9/8 Centro por Telemundo, según anunció Siachoque durante la entrevista.
“Volvemos a la raíz, volvemos al origen de Sin Senos, pero con cosas inimaginables, con acción, con pasión, con drama, con todo lo que les gusta”.