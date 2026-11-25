- Catherine Siachoque revela su rechazo inicial.

- Telemundo dudó en lanzar la serie.

- Hilda enfrentará nuevos desafíos familiares

Aunque doña Hilda se ha convertido en uno de los personajes más emblemáticos de su carrera, Catherine Siachoque confesó que inicialmente no quería participar en la historia que marcaría su trayectoria en la televisión hispana.

La cuarta temporada de Sin Senos Sí Hay Paraíso ya está disponible en Estados Unidos, con el regreso de Catherine Siachoque como Hilda Santana, uno de los personajes más emblemáticos de la exitosa producción.

La serie se estrenó el pasado 16 de noviembre de 2026 por Telemundo.

En entrevista exclusiva con Alonso Bañuelas, la actriz reveló que interpretar a este personaje no fue una decisión propia hace varios años atrás, sino de los ejecutivos de Telemundo y del escritor.

“No, yo no hice casting porque era exclusiva de Telemundo y fue decisión de las cabezas y del escritor que yo tenía que ser doña Hilda”, explicó.

En aquel momento, Siachoque tenía otros planes profesionales y personales, por lo que participar en la producción no estaba entre sus prioridades.

“Yo quería hacer otros proyectos, estaba terminando otro, quería descansar, cualquier cosa menos hacer este proyecto”, confesó.

Sin embargo, casi dos décadas después, la actriz agradece que aquella decisión la llevara a interpretar uno de sus personajes más queridos.

“Gracias a Dios no se me dio y gracias a Dios me obligaron a ser doña Hilda. Aquí estamos casi 20 años después hablando del gran éxito y de uno de los personajes más lindos que he hecho”.