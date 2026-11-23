Venezuela y Puerto Rico destacan.

Filipinas figura entre las favoritas.

Final el 24 de noviembre.

Venezuela, Puerto Rico y Filipinas llegan a la final de Miss Universo 2026 con tres de las candidatas más mencionadas en los pronósticos y en redes sociales.

La corona se disputará este martes 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, donde competirán 116 delegadas.

Venezuela y Puerto Rico fueron las únicas delegaciones que coincidieron en las tres listas de favoritas que comparó Revista Mercado antes de la gala.

La mexicana Fátima Bosch entregará la corona al cierre de la 75.ª edición, un año después de ganar el certamen en Tailandia.

Clara Vegas, Jennifer Barreto y Bea Millan-Windorski

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Clara Vegas Goetz representa a Venezuela y busca la octava corona del país. Su actuación en la preliminar reforzó las expectativas en torno a su candidatura.

La venezolana también tiene un vínculo familiar con el certamen. Su madre, Andreína Goetz, ganó el título de Miss Venezuela en 1990.

Jennifer Barreto compite ante el público de Puerto Rico y figura entre las cinco favoritas de Osmel Sousa, uno de los especialistas que difundió su pronóstico.

Bea Millan-Windorski, representante de Filipinas, también aparece en la selección de Sousa. Su experiencia en certámenes y su facilidad de palabra forman parte de su perfil competitivo.