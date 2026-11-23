La corona de Miss Universo 2026 se decide en Puerto Rico: quiénes llegan como favoritas
Publicado el 23/11/2026 a las 18:32
- Venezuela y Puerto Rico destacan.
- Filipinas figura entre las favoritas.
- Final el 24 de noviembre.
Venezuela, Puerto Rico y Filipinas llegan a la final de Miss Universo 2026 con tres de las candidatas más mencionadas en los pronósticos y en redes sociales.
La corona se disputará este martes 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, donde competirán 116 delegadas.
Venezuela y Puerto Rico fueron las únicas delegaciones que coincidieron en las tres listas de favoritas que comparó Revista Mercado antes de la gala.
La mexicana Fátima Bosch entregará la corona al cierre de la 75.ª edición, un año después de ganar el certamen en Tailandia.
Clara Vegas, Jennifer Barreto y Bea Millan-Windorski
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Clara Vegas Goetz representa a Venezuela y busca la octava corona del país. Su actuación en la preliminar reforzó las expectativas en torno a su candidatura.
La venezolana también tiene un vínculo familiar con el certamen. Su madre, Andreína Goetz, ganó el título de Miss Venezuela en 1990.
Jennifer Barreto compite ante el público de Puerto Rico y figura entre las cinco favoritas de Osmel Sousa, uno de los especialistas que difundió su pronóstico.
Bea Millan-Windorski, representante de Filipinas, también aparece en la selección de Sousa. Su experiencia en certámenes y su facilidad de palabra forman parte de su perfil competitivo.
Francia, Nueva Zelanda y México también buscan la corona[caption id="attachment_1701494" align="alignnone" width="1200"] Miss Universo 2026 en EE. UU. Horario, canales y favoritas FOTO: DepositPhotos[/caption]
Garance Authié, modelo y representante de Francia, figura en la lista de Sousa junto a las tres candidatas que concentran buena parte de la atención.
El especialista también incluyó a Georgia Waddington, representante de Nueva Zelanda, entre sus cinco elegidas para la noche de coronación.
Por México compite María Guadalupe Vargas Naranjo, originaria de Copalita, en Zapopan, Jalisco. Su objetivo es conseguir el segundo triunfo consecutivo para el país.
Colombia cuenta con María Alejandra López Pérez, otra de las candidatas destacadas en la cobertura previa a la final.
Cómo funciona el voto del público en Miss Universo 2026[caption id="attachment_1701495" align="alignnone" width="1200"] Miss Universo 2026 en EE. UU. Horario, canales y favoritas FOTO: EFE[/caption]
La organización abrió una votación digital para que los seguidores del certamen apoyen a su candidata favorita antes de la coronación.
La concursante que reúna más votos del público obtiene un pase directo al grupo de 30 semifinalistas de la edición 2026.
Ese pase le permite seguir en competencia durante la gala, donde se resolverá quién sucede a Fátima Bosch.
Los seguidores pueden consultar los perfiles de las delegadas y revisar si la votación sigue habilitada en el portal oficial del certamen.
A qué hora ver Miss Universo 2026 en Estados Unidos
Telemundo abrirá su cobertura en español el martes 24 de noviembre a las 7 p. m. ET, 6 p. m. CT y 4 p. m. PT.
La gala de coronación comenzará una hora después, a las 8 p. m. ET, 7 p. m. CT y 5 p. m. PT.
En español, el canal de televisión es Telemundo. El programa completo también estará disponible en Peacock y en la app de Telemundo.
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En inglés, REELZ transmitirá la gala en vivo a la misma hora. También podrá verse en REELZ+ y en YouTube con la membresía REELZ
Qué dijo Fátima Bosch sobre sus supuestas favoritas
La mexicana Fátima Bosch, actual Miss Universo, desmintió una versión que circuló en TikTok y le atribuía una lista de posibles finalistas.
En un comunicado, Bosch aseguró que no hizo una transmisión en vivo en esa plataforma ni difundió una selección de candidatas preferidas.
La reina explicó que todavía no había conocido a todas las concursantes y que, por su papel en el certamen, «no me corresponde dar un top ni mostrar preferencias».
En entrevista con El Vocero, dijo que recibe con entusiasmo y gratitud el fin de su reinado, valoró los vínculos que formó durante el año y se mostró lista para el relevo.
FUENTE: N+