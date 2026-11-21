Quỳnh Anh perdió la corona.

Vietnam quedó fuera del mundial.

Final en San Juan, Puerto Rico.

Nguyễn Quỳnh Anh perdió el título de Miss Universo Vietnam 2026 el 18 de noviembre, unas seis semanas después de ganar el certamen nacional.

El comité organizador y Five6 Entertainment, la productora del concurso, atribuyeron la decisión a presuntos incumplimientos de los compromisos que acompañaban al título.

Según la empresa, Quỳnh Anh continuó aceptando invitaciones y asistió a eventos sin autorización previa, pese a que ya estaba suspendida de actividades vinculadas con la corona.

La destitución entró en vigor el mismo día del anuncio. Quỳnh Anh había sido coronada el 2 de octubre en la ciudad vietnamita de Hai Phong.

Los mensajes filtrados que desataron la polémica

👑 Miss Universe Vietnam 2026 Nguyen Quynh Anh pierde su corona La reina de belleza vietnamita fue despojada oficialmente de su título luego de que se filtrara una serie de mensajes privados https://t.co/Rna8nqrzk4 https://t.co/4zcQH8dUXr — Soy 502 (@soy_502) November 20, 2026



La controversia comenzó en octubre, cuando circularon capturas atribuidas a Quỳnh Anh y a Trịnh Mỹ Anh, primera finalista del concurso nacional.

Los mensajes supuestamente incluían comentarios despectivos sobre otras concursantes y personas vinculadas al certamen. Trịnh Mỹ Anh publicó después una disculpa.

El 12 de octubre, el comité confirmó que conocía las publicaciones y anunció que revisaría su contenido antes de tomar medidas.

El 25 de octubre, la organización anunció una suspensión de seis meses para Quỳnh Anh que limitaba sus actividades bajo el título.