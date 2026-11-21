Miss Universo Vietnam pierde la corona tras una polémica a días de la final mundial en Puerto Rico
Publicado el 20/11/2026 a las 19:49
- Quỳnh Anh perdió la corona.
- Vietnam quedó fuera del mundial.
- Final en San Juan, Puerto Rico.
Nguyễn Quỳnh Anh perdió el título de Miss Universo Vietnam 2026 el 18 de noviembre, unas seis semanas después de ganar el certamen nacional.
El comité organizador y Five6 Entertainment, la productora del concurso, atribuyeron la decisión a presuntos incumplimientos de los compromisos que acompañaban al título.
Según la empresa, Quỳnh Anh continuó aceptando invitaciones y asistió a eventos sin autorización previa, pese a que ya estaba suspendida de actividades vinculadas con la corona.
La destitución entró en vigor el mismo día del anuncio. Quỳnh Anh había sido coronada el 2 de octubre en la ciudad vietnamita de Hai Phong.
Los mensajes filtrados que desataron la polémica
👑 Miss Universe Vietnam 2026 Nguyen Quynh Anh pierde su corona
La reina de belleza vietnamita fue despojada oficialmente de su título luego de que se filtrara una serie de mensajes privados
https://t.co/Rna8nqrzk4 https://t.co/4zcQH8dUXr
— Soy 502 (@soy_502) November 20, 2026
La controversia comenzó en octubre, cuando circularon capturas atribuidas a Quỳnh Anh y a Trịnh Mỹ Anh, primera finalista del concurso nacional.
Los mensajes supuestamente incluían comentarios despectivos sobre otras concursantes y personas vinculadas al certamen. Trịnh Mỹ Anh publicó después una disculpa.
El 12 de octubre, el comité confirmó que conocía las publicaciones y anunció que revisaría su contenido antes de tomar medidas.
El 25 de octubre, la organización anunció una suspensión de seis meses para Quỳnh Anh que limitaba sus actividades bajo el título.
Qué dijo Five6 sobre los eventos y el contrato
La productora citó entre los presuntos incumplimientos su asistencia a un evento comunitario sin aviso ni aprobación, según el diario vietnamita Tuổi Trẻ.
El comité también afirmó que Quỳnh Anh había pedido tiempo para descansar y recibir tratamiento por motivos de salud mental.
Según esa versión, la modelo comunicó que no podía formalizar el contrato de representación en los términos previstos, aunque siguió aceptando invitaciones.
Signé, una agencia con sede en Seúl, anunció una colaboración con Quỳnh Anh. People informó que solicitó a sus representantes una respuesta a los señalamientos.
Por qué Vietnam se ausenta de Miss Universo 2026
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La participación de Quỳnh Anh en el certamen mundial ya se había descartado para el 21 de octubre, casi un mes antes de que perdiera la corona nacional.
Los organizadores atribuyeron esa decisión a una disputa entre la entidad con los derechos para enviar a la delegada vietnamita y la Organización Miss Universo.
La controversia por los derechos de representación deja a Vietnam fuera de la competencia internacional por primera vez desde 2014, según People.
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Alrededor de 116 candidatas competirán por la corona mundial en la edición número 75, que se celebra en Puerto Rico.
Cuándo es la final de Miss Universo 2026 y dónde verla
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La final se celebrará el martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.
El desfile de trajes típicos está programado para el sábado 21 y la competencia preliminar se realizará el domingo 22 de noviembre.
Ambas etapas previas comenzarán a las 6 p. m., hora del este, y podrán verse en el canal de YouTube de Telemundo Entretenimiento.
En Estados Unidos, la final se transmitirá en español por Telemundo a las 8 p. m., hora del este. También estará disponible en Peacock.
FUENTE: peopleenespanol