Leonardo Aguilar quiere ser tío.

No existe un embarazo confirmado.

Leonardo revela detalles de su relación.

A más de dos años de haber contraído matrimonio, Ángela Aguilar y Christian Nodal continúan generando expectativas entre sus seguidores sobre la posibilidad de convertirse en padres.

La pareja del regional mexicano ha protagonizado numerosos rumores relacionados con un supuesto embarazo, aunque ninguno ha sido confirmado.

Ahora, Leonardo Aguilar volvió a colocar el tema bajo los reflectores al compartir una revelación sobre sus conversaciones familiares.

El hermano de la cantante reconoció que uno de sus mayores deseos es convertirse en tío y que incluso ya se lo ha comunicado a Ángela.

Leonardo Aguilar revela la petición que hizo a su hermana



Durante una entrevista con TV Azteca, retomada por Infobae, Leonardo confesó que ha animado a su hermana a tener un bebé.

El cantante explicó que le emociona imaginarse comprando pequeños accesorios y regalos para un futuro sobrino.

Entre risas, aseguró que disfrutaría pasar tiempo con el pequeño sin tener que asumir todas las responsabilidades que implica la paternidad.

Sus declaraciones dejaron en evidencia el entusiasmo que existe dentro de la familia Aguilar ante la posibilidad de recibir a un nuevo integrante.