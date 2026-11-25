¿Bebé en camino? Hermano de Ángela Aguilar revela la inesperada petición que hizo a la cantante y Nodal
Publicado el 25/11/2026 a las 18:26
- Leonardo Aguilar quiere ser tío.
- No existe un embarazo confirmado.
- Leonardo revela detalles de su relación.
A más de dos años de haber contraído matrimonio, Ángela Aguilar y Christian Nodal continúan generando expectativas entre sus seguidores sobre la posibilidad de convertirse en padres.
La pareja del regional mexicano ha protagonizado numerosos rumores relacionados con un supuesto embarazo, aunque ninguno ha sido confirmado.
Ahora, Leonardo Aguilar volvió a colocar el tema bajo los reflectores al compartir una revelación sobre sus conversaciones familiares.
El hermano de la cantante reconoció que uno de sus mayores deseos es convertirse en tío y que incluso ya se lo ha comunicado a Ángela.
Leonardo Aguilar revela la petición que hizo a su hermana
Durante una entrevista con TV Azteca, retomada por Infobae, Leonardo confesó que ha animado a su hermana a tener un bebé.
El cantante explicó que le emociona imaginarse comprando pequeños accesorios y regalos para un futuro sobrino.
Entre risas, aseguró que disfrutaría pasar tiempo con el pequeño sin tener que asumir todas las responsabilidades que implica la paternidad.
Sus declaraciones dejaron en evidencia el entusiasmo que existe dentro de la familia Aguilar ante la posibilidad de recibir a un nuevo integrante.
¿Ángela Aguilar está embarazada de Christian Nodal?[caption id="attachment_1701630" align="alignnone" width="1200"] ¿Ángela Aguilar y Nodal tendrán un bebé? Su hermano habla FOTO: mezcalent[/caption]
Pese a las constantes especulaciones que circulan en redes sociales, Leonardo Aguilar aclaró que, hasta donde tiene conocimiento, su hermana no está embarazada.
El intérprete tampoco reveló que exista una fecha o planes concretos para que el matrimonio tenga su primer hijo en común.
Sin embargo, sorprendió al asegurar que le gustaría ser el encargado de comunicar públicamente la noticia cuando finalmente suceda.
“Cuando pase, yo lo voy a filtrar”, expresó el cantante en tono de broma, mostrando su entusiasmo por convertirse en tío.
Leonardo Aguilar sorprende al entregar un anillo a su novia
Las declaraciones sobre Ángela y Nodal surgieron en medio de las novedades sentimentales del propio Leonardo Aguilar.
El hijo de Pepe Aguilar reveló que entregó un anillo a su novia, Adriana Caballero, despertando especulaciones sobre un posible compromiso matrimonial.
Durante una conversación con el programa Sale el Sol, el artista aseguró sentirse feliz y tranquilo con la etapa personal que atraviesa.
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No obstante, evitó confirmar que la entrega de la joya signifique que próximamente llegará al altar.
¿Leonardo Aguilar tiene planes de matrimonio?
El representante de la dinastía Aguilar reconoció que cree en el matrimonio y que le gustaría formar una familia en algún momento.
Sin embargo, explicó que actualmente su principal prioridad es consolidar su trayectoria dentro de la industria musical.
Leonardo considera que comienza a encontrar el rumbo profesional que ha buscado durante años y pretende aprovechar esta etapa.
Mientras tanto, los planes familiares de Ángela Aguilar y Christian Nodal permanecen en el terreno privado, sin ningún anuncio oficial sobre un embarazo.
FUENTE : univision