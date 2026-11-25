Jennifer Barreto, Miss Universo 2026, celebra su triunfo junto a su esposo y su hija de siete años
Publicado el 25/11/2026 a las 16:00
- Jennifer Barreto hace historia en Miss Universo
- Su esposo e hija celebraron juntos.
- Puerto Rico conquista su sexta corona
Jennifer Barreto hizo historia al convertirse en la primera madre y mujer casada en conquistar la corona de Miss Universo. La representante de Puerto Rico celebró su triunfo acompañada de su esposo, Jean Carlos Barreto, y de su hija Penélope, de siete años.
La reina de belleza, de 27 años, protagonizó una emotiva celebración familiar tras imponerse a las demás candidatas durante la final realizada el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.
En fotografías proporcionadas por Telemundo y difundidas por El Universal, la puertorriqueña aparece compartiendo la felicidad de su coronación con su esposo y su pequeña hija.
Su victoria también puso fin a una espera de 20 años para Puerto Rico, que consiguió su sexta corona en la historia del certamen internacional.
Esposo de Jennifer Barreto rompe el silencio tras su coronación
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Jean Carlos Barreto no ocultó su emoción al presenciar el momento en que su esposa fue nombrada Miss Universo 2026.
En declaraciones al periódico El Nuevo Día, el esposo de la reina de belleza describió cómo vivió la coronación ante miles de asistentes.
“Fue increíble. Estoy sin palabras. Estar aquí en el Coliseo y verla coronada… la euforia es increíble”, expresó.
También reveló que la participación de Jennifer en el concurso fue una decisión que tomaron juntos y que contó con el respaldo de toda su familia.
“Desde el principio hubo un soporte familiar. Cuando tomó la decisión, tomamos la decisión juntos. Nos preparamos. Va a ser increíble. Tiene una determinación, ya ustedes lo verán”, compartió.
Madre de Miss Universo presume su orgullo
Alicia Mora González, madre de Jennifer Barreto, también manifestó su felicidad por el triunfo de su hija y recordó la confianza que siempre depositó en ella.
“Yo la coroné desde que nació”, expresó, según publicó El Universal.
Además, destacó la importancia de que su hija represente a las mujeres que buscan alcanzar sus objetivos profesionales sin renunciar a la maternidad o al matrimonio.
“Mi hija está abriendo las puertas a otras mujeres y demostrando que sí podemos. Todas las mujeres lo hacemos como esposas, profesionales, hijas, madres. Todos los días hacemos ese trabajo”, señaló.
Tras la coronación, Alicia pudo abrazar a Jennifer y dedicarle unas palabras para la nueva etapa que comienza: “Le di un abrazo y le dije: ‘A volar’”.
¿Quién es Jennifer Barreto, Miss Universo 2026?
Jennifer Barreto es originaria de San Sebastián, Puerto Rico, una localidad de aproximadamente 39 mil habitantes, donde sus vecinos celebraron su victoria con caravanas.
La nueva Miss Universo cuenta con maestrías en psicología de la investigación y trabajo social clínico, además de desempeñarse como especialista en prevención en el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
De acuerdo con EFE, también ha colaborado con la Asociación de Diabetes Pediátrica en Puerto Rico.
Entre sus objetivos como reina de belleza se encuentran impulsar el servicio y la filantropía, así como generar un impacto positivo en la vida de otras personas.
Puerto Rico consigue su sexta corona de Miss Universo
Jennifer Barreto se impuso entre 116 delegadas durante la edición número 75 de Miss Universo, celebrada en San Juan.
La dominicana Melissa Núñez quedó como primera finalista, seguida de la venezolana Clara Vegas, la filipina Bea Millan-Windorski y la neozelandesa Georgia Waddington.
Según EFE, esta es la segunda ocasión en que Puerto Rico conquista el certamen en su propio territorio, después del triunfo de Denise Quiñones en 2001.
La coronación de Jennifer también marca un precedente desde que Miss Universo modificó sus reglas en 2023 para permitir la participación de mujeres casadas y madres.
Con su victoria, Barreto sucede a la mexicana Fátima Bosch y devuelve a Puerto Rico una corona que no conseguía desde el triunfo de Zuleyka Rivera en 2006.