Jennifer Barreto hace historia en Miss Universo

Su esposo e hija celebraron juntos.

Puerto Rico conquista su sexta corona

Jennifer Barreto hizo historia al convertirse en la primera madre y mujer casada en conquistar la corona de Miss Universo. La representante de Puerto Rico celebró su triunfo acompañada de su esposo, Jean Carlos Barreto, y de su hija Penélope, de siete años.

La reina de belleza, de 27 años, protagonizó una emotiva celebración familiar tras imponerse a las demás candidatas durante la final realizada el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

En fotografías proporcionadas por Telemundo y difundidas por El Universal, la puertorriqueña aparece compartiendo la felicidad de su coronación con su esposo y su pequeña hija.

Su victoria también puso fin a una espera de 20 años para Puerto Rico, que consiguió su sexta corona en la historia del certamen internacional.

Esposo de Jennifer Barreto rompe el silencio tras su coronación

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Jean Carlos Barreto no ocultó su emoción al presenciar el momento en que su esposa fue nombrada Miss Universo 2026.

En declaraciones al periódico El Nuevo Día, el esposo de la reina de belleza describió cómo vivió la coronación ante miles de asistentes.

“Fue increíble. Estoy sin palabras. Estar aquí en el Coliseo y verla coronada… la euforia es increíble”, expresó.

También reveló que la participación de Jennifer en el concurso fue una decisión que tomaron juntos y que contó con el respaldo de toda su familia.

“Desde el principio hubo un soporte familiar. Cuando tomó la decisión, tomamos la decisión juntos. Nos preparamos. Va a ser increíble. Tiene una determinación, ya ustedes lo verán”, compartió.