Lina Luaces revela su difícil diagnóstico

Perdió movilidad del lado derecho

Famosos reaccionan con mensajes de apoyo

Hija de Lili Estefan, Lina Luaces, y también que fue Miss Universo Cuba 2025, reveló que fue diagnosticada con esclerosis múltiple tras experimentar preocupantes síntomas que terminaron afectando gravemente su movilidad.

La joven compartió su testimonio a través de redes sociales, donde confesó que en septiembre de 2026 despertó sin poder mover una mano y que su estado de salud empeoró rápidamente.

“Entré al hospital y, para finales de esa semana, todo el lado derecho de mi cuerpo estaba paralizado, desde la cara hasta el pie”, relató en declaraciones recogidas por People en Español.

Desde entonces, la modelo se ha sometido a intensas sesiones de rehabilitación para recuperar su movilidad, aprender nuevamente a caminar y volver a utilizar sus manos.

Lina Luaces sufrió síntomas durante Miss Universo

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Los primeros problemas de salud aparecieron durante su reinado como Miss Universo Cuba 2025, cuando enfrentaba jornadas de preparación de hasta 16 horas diarias.

La hija de Lili Estefan experimentó agotamiento extremo, niebla mental, dificultades para caminar y pérdida de sensibilidad en su pierna derecha, desde la cadera hasta el pie.

Según informó Milenio, pese a las recomendaciones de abandonar la competencia para atender su salud, Luaces decidió continuar con su preparación y viajar a Tailandia para representar a Cuba.

Durante aquel periodo también enfrentó críticas y burlas en redes sociales, mientras intentaba comprender qué estaba sucediendo con su cuerpo.

“La gente veía los vestidos, las presentaciones y las fotografías, pero no veía el dolor, la presión ni lo que estaba viviendo en privado”, confesó.