Hija de Lili Estefan revela que padece esclerosis múltiple: “Todo el lado derecho de mi cuerpo estaba paralizado”
Publicado el 26/11/2026 a las 11:15
- Lina Luaces revela su difícil diagnóstico
- Perdió movilidad del lado derecho
- Famosos reaccionan con mensajes de apoyo
Hija de Lili Estefan, Lina Luaces, y también que fue Miss Universo Cuba 2025, reveló que fue diagnosticada con esclerosis múltiple tras experimentar preocupantes síntomas que terminaron afectando gravemente su movilidad.
La joven compartió su testimonio a través de redes sociales, donde confesó que en septiembre de 2026 despertó sin poder mover una mano y que su estado de salud empeoró rápidamente.
“Entré al hospital y, para finales de esa semana, todo el lado derecho de mi cuerpo estaba paralizado, desde la cara hasta el pie”, relató en declaraciones recogidas por People en Español.
Desde entonces, la modelo se ha sometido a intensas sesiones de rehabilitación para recuperar su movilidad, aprender nuevamente a caminar y volver a utilizar sus manos.
Lina Luaces sufrió síntomas durante Miss Universo
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Los primeros problemas de salud aparecieron durante su reinado como Miss Universo Cuba 2025, cuando enfrentaba jornadas de preparación de hasta 16 horas diarias.
La hija de Lili Estefan experimentó agotamiento extremo, niebla mental, dificultades para caminar y pérdida de sensibilidad en su pierna derecha, desde la cadera hasta el pie.
Según informó Milenio, pese a las recomendaciones de abandonar la competencia para atender su salud, Luaces decidió continuar con su preparación y viajar a Tailandia para representar a Cuba.
Durante aquel periodo también enfrentó críticas y burlas en redes sociales, mientras intentaba comprender qué estaba sucediendo con su cuerpo.
“La gente veía los vestidos, las presentaciones y las fotografías, pero no veía el dolor, la presión ni lo que estaba viviendo en privado”, confesó.
Hija de Lili Estefan: El difícil proceso de recuperación
Tras regresar a Miami, la movilidad de su pierna comenzó a mejorar, aunque el agotamiento y la niebla mental persistieron durante casi otro año.
Luaces se sometió a diferentes estudios médicos sin obtener respuestas concluyentes hasta que, en septiembre, recibió el diagnóstico de esclerosis múltiple.
“Ha sido un proceso muy difícil, tanto física como emocionalmente”, reconoció la modelo, quien también expresó su incertidumbre sobre el impacto de la enfermedad en su futuro profesional.
La reina de belleza destacó que su fe en Jesucristo y el respaldo de su familia han sido fundamentales durante los momentos más complicados de su recuperación.
Famosos se solidarizan con la hija de Lili Estefan[caption id="attachment_1701660" align="alignnone" width="1200"] Miss Universo Cuba 2025 confesó que perdió la movilidad del lado derecho de su cuerpo. (MEZCALENT)[/caption]
El testimonio de Lina provocó numerosas muestras de cariño entre figuras de Univision y Telemundo, según informó People en Español.
“Eres fuerte y valiente. Dios tiene el control de todo y te acompañará siempre”, escribió Adamari López.
Por su parte, Clarissa Molina expresó: “Lina, Dios es tu mayor fortaleza. Te quiero mucho. Eres una guerrera”.
Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Pamela Silva, Jackie Guerrido, Jomari Goyso, Karina Banda y María Elena Salinas también manifestaron su solidaridad con la joven.
¿Qué es la esclerosis múltiple y tiene cura?[caption id="attachment_1701659" align="alignnone" width="1200"] Lina Luaces reveló que fue diagnosticada con esclerosis múltiple. (MEZCALENT)[/caption]
De acuerdo con la National Multiple Sclerosis Society, la esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central que afecta la comunicación entre el cerebro y el resto del organismo.
Según Mayo Clinic, citada por Milenio, esta afección ocurre cuando el sistema inmunitario ataca la mielina, la capa protectora que recubre las fibras nerviosas.
Entre sus síntomas se encuentran la fatiga, debilidad, dificultades para caminar, problemas de memoria, pérdida de sensibilidad y alteraciones de la visión.
Actualmente, la enfermedad no tiene cura, aunque existen tratamientos que permiten controlar los síntomas, reducir la frecuencia de los brotes y ralentizar su progresión.
Luaces decidió compartir su experiencia junto a la National Multiple Sclerosis Society para generar conciencia y acompañar a otras personas que enfrentan este diagnóstico.
“Tengo fe en que lo mejor está por venir”, concluyó la hija de Lili Estefan.