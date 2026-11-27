Eugenio Derbez sorprende con mensaje irónico

Sus gestos desatan reacciones en redes

Vadhir consigue amparo contra su detención

Eugenio Derbez Vadhir Derbez. Eugenio Derbez reapareció en redes sociales con motivo del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), pero su mensaje provocó numerosas reacciones debido a las polémicas que actualmente enfrentan sus hijos Vadhir y José Eduardo Derbez.

Acompañado de su esposa, Alessandra Rosaldo, el comediante mexicano compartió un video en Instagram el 26 de noviembre, en el que recurrió a su característico sentido del humor para hablar sobre los motivos de agradecimiento.

Sin embargo, sus pausas, gestos y titubeos al mencionar a sus hijos llamaron la atención de sus seguidores, quienes interpretaron sus palabras como una posible referencia a la complicada situación familiar.

Eugenio Derbez sorprende con su mensaje de Thanksgiving

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El protagonista de CODA comenzó su mensaje explicando el significado de esta importante celebración estadounidense.

“Hoy es el Thanksgiving en Estados Unidos, un día en donde agradecemos, no sé, agradeces las cosas lindas que te han pasado en el año…”, expresó el actor.

“No sé, hay muchas cosas que agradecer, no sé, agradeces por la familia, por los hijos…”, continuó Derbez antes de hacer una pausa, mientras Alessandra Rosaldo reaccionaba encogiendo los hombros.

El comediante intentó continuar hablando sobre el cariño del público, pero terminó cambiando de tema y felicitando anticipadamente a sus seguidores por Navidad, reportaron Excélsior e Infobae.