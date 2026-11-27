Eugenio Derbez lanza irónico mensaje por Thanksgiving en medio de las polémicas de Vadhir y José Eduardo
Publicado el 27/11/2026 a las 12:27
- Eugenio Derbez sorprende con mensaje irónico
- Sus gestos desatan reacciones en redes
- Vadhir consigue amparo contra su detención
Eugenio Derbez Vadhir Derbez. Eugenio Derbez reapareció en redes sociales con motivo del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), pero su mensaje provocó numerosas reacciones debido a las polémicas que actualmente enfrentan sus hijos Vadhir y José Eduardo Derbez.
Acompañado de su esposa, Alessandra Rosaldo, el comediante mexicano compartió un video en Instagram el 26 de noviembre, en el que recurrió a su característico sentido del humor para hablar sobre los motivos de agradecimiento.
Sin embargo, sus pausas, gestos y titubeos al mencionar a sus hijos llamaron la atención de sus seguidores, quienes interpretaron sus palabras como una posible referencia a la complicada situación familiar.
Eugenio Derbez sorprende con su mensaje de Thanksgiving
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El protagonista de CODA comenzó su mensaje explicando el significado de esta importante celebración estadounidense.
“Hoy es el Thanksgiving en Estados Unidos, un día en donde agradecemos, no sé, agradeces las cosas lindas que te han pasado en el año…”, expresó el actor.
“No sé, hay muchas cosas que agradecer, no sé, agradeces por la familia, por los hijos…”, continuó Derbez antes de hacer una pausa, mientras Alessandra Rosaldo reaccionaba encogiendo los hombros.
El comediante intentó continuar hablando sobre el cariño del público, pero terminó cambiando de tema y felicitando anticipadamente a sus seguidores por Navidad, reportaron Excélsior e Infobae.
Seguidores reaccionan a los gestos de Eugenio Derbez
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Aunque algunos internautas consideraron que se trataba de una broma, otros interpretaron las expresiones del actor como una señal de preocupación por las situaciones que atraviesan sus hijos.
“Podrá tener humor para chistes y lo que quieran, pero sus ojos dicen otra cosa, sabe que sus hijos no andan bien”, escribió un usuario.
“¡Yo también sentí su tristeza!” y “Se nota que quiso hacer su humor, pero se nota su tristeza, los padres no son culpables de nuestras decisiones”, fueron otras de las reacciones.
No obstante, Eugenio no mencionó directamente a Vadhir ni a José Eduardo, por lo que no está confirmado que su mensaje estuviera relacionado con sus respectivas controversias.
Vadhir Derbez consigue amparo contra orden de aprehensión
La publicación coincidió con la resolución del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal, que confirmó por unanimidad el amparo concedido a Vadhir Derbez contra una orden de aprehensión.
Según Infobae, los magistrados determinaron que los elementos presentados por el Ministerio Público eran insuficientes para justificar dicha medida dentro de una investigación por presunta violación.
Sin embargo, esta resolución no implica que el actor haya sido absuelto ni que la investigación haya concluido. La Fiscalía de la Ciudad de México mantiene abierta la carpeta de investigación.
Agencia México informó que existe una segunda denuncia relacionada con presuntos hechos ocurridos en un crucero. Vadhir ha rechazado públicamente las acusaciones y sostiene que enfrenta un presunto intento de extorsión.
José Eduardo Derbez también enfrenta polémica sentimental
Por otra parte, José Eduardo Derbez continúa acaparando titulares tras anunciar su separación de Paola Dalay, madre de su hija Tessa, y ser relacionado sentimentalmente con la DJ Mariana BO.
El pasado 26 de noviembre, el actor compartió un comunicado en Instagram para aclarar su situación sentimental.
“No estoy estrenando romance, no tengo novia secreta, ni estoy haciendo casting para una nueva relación”, escribió José Eduardo.
En medio de ambas controversias, Eugenio Derbez optó por recurrir al humor durante su mensaje de Thanksgiving, sin pronunciarse directamente sobre las situaciones que enfrentan sus hijos.