¿Qué le pasó a William Levy? El galán sorprende por su apariencia a los 46 años y desata críticas
Publicado el 26/11/2026 a las 13:23
- William Levy sorprende por su apariencia
- Internautas cuestionan su imagen a los 46
- Kailey Levy debuta en el cine
William Levy se convirtió en tema de conversación en redes sociales tras reaparecer junto a su hija Kailey Alexandra durante la presentación de la película ‘Bajo un fuego’, en Madrid, España.
Aunque el encuentro con los medios tenía como propósito promocionar su nuevo proyecto cinematográfico, numerosos internautas centraron su atención en la apariencia física del actor cubano de 46 años.
El protagonista de telenovelas recibió comentarios sobre sus líneas de expresión, su peinado y lo diferente que luce respecto a la imagen que muchos conservan de sus años como galán de televisión.
Sin embargo, también hubo admiradores que salieron en su defensa y cuestionaron las críticas hacia el proceso natural de envejecimiento.
William Levy sorprende por su apariencia física
Las imágenes del actor durante una entrevista junto a su hija provocaron numerosas reacciones en Instagram y Facebook.
“Se me envejeció mi galán”, “Parece que tuviese 60 años” y “Ese Corte de cabello no le favorece a William pára nada”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.
Otros usuarios incluso especularon sobre la posibilidad de que el actor estuviera utilizando un peluquín, aunque no existe confirmación de ello en la información disponible.
También hubo quienes compararon su apariencia actual con la de otros actores y con la de su expareja, Elizabeth Gutiérrez.
Admiradores salen en defensa de William Levy
Ver esta publicación en Instagram
En medio de las críticas, numerosos seguidores del actor cubano recordaron que el paso de los años es inevitable y defendieron su atractivo físico.
“Líneas de expresión y arrugas propias de su edad, cual es la noticia?” y “No lo veo tan envejecido es muy guapo”, fueron algunas de las respuestas en Facebook.
Otros admiradores destacaron que el carisma, la elegancia y la personalidad del actor son cualidades que van más allá de su apariencia.
William Levy presume el talento de su hija Kailey
Más allá de los comentarios sobre su imagen, el actor vivió un momento especial al presentar junto a su hija la película ‘Bajo un fuego’, dirigida por Martín Cuervo.
De acuerdo con El Universal y Excélsior, Kailey Alexandra, de 16 años, compartió su entusiasmo por iniciar formalmente su carrera como actriz.
“Me siento muy bien, estoy muy emocionada, espero que les guste, estoy muy feliz con cómo quedó la película y estoy muy agradecida”, declaró la adolescente.
Por su parte, William Levy reconoció que quedó sorprendido por el talento de su hija durante las grabaciones.
“Para serte honesto me ha dejado impresionado, estoy tan orgulloso de ella”, expresó el actor durante la conferencia de prensa.
Elizabeth Gutiérrez celebra el debut de su hija
Aunque Elizabeth Gutiérrez no acompañó a Kailey durante la presentación, manifestó su orgullo mediante un mensaje en redes sociales.
La actriz alentó a su hija a seguir persiguiendo sus sueños, trabajar arduamente y mantenerse humilde y agradecida.
William Levy y Elizabeth Gutiérrez anunciaron su separación definitiva en abril de 2024, después de casi dos décadas de relación.
Ambos tienen dos hijos: Christopher Alexander, quien ha elegido el camino del béisbol, y Kailey Alexandra, quien decidió seguir los pasos de sus padres en la actuación.
La película ‘Bajo un fuego’, en la que William y Kailey comparten créditos, llegará a los cines de España en diciembre de 2026.