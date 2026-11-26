William Levy sorprende por su apariencia

Internautas cuestionan su imagen a los 46

Kailey Levy debuta en el cine

William Levy se convirtió en tema de conversación en redes sociales tras reaparecer junto a su hija Kailey Alexandra durante la presentación de la película ‘Bajo un fuego’, en Madrid, España.

Aunque el encuentro con los medios tenía como propósito promocionar su nuevo proyecto cinematográfico, numerosos internautas centraron su atención en la apariencia física del actor cubano de 46 años.

El protagonista de telenovelas recibió comentarios sobre sus líneas de expresión, su peinado y lo diferente que luce respecto a la imagen que muchos conservan de sus años como galán de televisión.

Sin embargo, también hubo admiradores que salieron en su defensa y cuestionaron las críticas hacia el proceso natural de envejecimiento.

William Levy sorprende por su apariencia física

Las imágenes del actor durante una entrevista junto a su hija provocaron numerosas reacciones en Instagram y Facebook.

“Se me envejeció mi galán”, “Parece que tuviese 60 años” y “Ese Corte de cabello no le favorece a William pára nada”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

Otros usuarios incluso especularon sobre la posibilidad de que el actor estuviera utilizando un peluquín, aunque no existe confirmación de ello en la información disponible.

También hubo quienes compararon su apariencia actual con la de otros actores y con la de su expareja, Elizabeth Gutiérrez.