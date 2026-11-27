Ángela Aguilar comparte foto inédita de su viaje de boda con Christian Nodal a Roma y desata críticas
Publicado el 27/11/2026 a las 12:41
- Ángela Aguilar comparte inédita fotografía romántica
- Nodal estuvo ausente en Thanksgiving familiar
- La publicación revive polémica con Cazzu
Ángela Aguilar aprovechó la celebración del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) para compartir una fotografía inédita junto a Christian Nodal, correspondiente al viaje a Roma en el que celebraron su boda espiritual en mayo de 2024.
La publicación de la cantante mexicana revivió la controversia que rodeó el inicio de su relación con el sonorense, quien había anunciado públicamente su separación de Cazzu apenas unos días antes de aquel enlace.
De acuerdo con Milenio, aunque Ángela no especificó cuándo fue tomada la fotografía, la vestimenta de ambos coincide con la que utilizaron durante su estancia en Italia en 2024.
Ángela Aguilar presume su amor por Christian Nodal[caption id="attachment_1701701" align="alignnone" width="1040"] Ángela Aguilar y Christian Nodal celebraron una boda espiritual en Italia en mayo de 2024. Foto: instagram Angela[/caption]
En la imagen compartida mediante sus historias de Instagram, los intérpretes de regional mexicano aparecen abrazados y recargados sobre una barda. La cantante acompañó la publicación con la palabra “Thankful” (agradecida).
La hija de Pepe Aguilar también compartió fotografías de sus familiares y mascotas, además de un mensaje en el que expresó su agradecimiento por las bendiciones recibidas.
“Por todo, por tanto y por un día más: gracias Dios”, escribió la artista de 23 años.
Sin embargo, la fotografía con Nodal generó comentarios negativos entre algunos internautas, quienes recordaron la polémica que acompañó el inicio del romance.
“Qué manera de querer llamar la atención”, “Como el talento ya se les canceló, solo les queda subir fotos” y “Se nota la cara de felicidad que tiene Nodal”, fueron algunas de las reacciones recopiladas por Milenio.
Christian Nodal habría celebrado Thanksgiving lejos de los Aguilar
Según Infobae, la familia Aguilar celebró el Día de Acción de Gracias en su residencia de Magnolia, Texas, cerca de Houston, aunque en esta ocasión Christian Nodal no asistió a la reunión.
Entre los presentes estuvieron Pepe Aguilar, su esposa Aneliz Álvarez, sus hijos y Adriana Caballero Fridstein, quien recientemente anunció su compromiso matrimonial con Leonardo Aguilar.
Por su parte, El Universal informó que la familia disfrutó de una cena con platillos preparados principalmente por Aneliz, mientras Ángela compartió mensajes de agradecimiento por su salud, su familia y sus amistades.
La polémica boda espiritual de Ángela Aguilar y Nodal
En 2025, Christian Nodal reveló durante una entrevista con Adela Micha que había terminado su relación con Cazzu aproximadamente el 8 de mayo de 2024, aunque la separación se anunció públicamente hasta el día 23.
Según su versión, el primer beso con Ángela ocurrió el 14 de mayo y el 29 del mismo mes celebraron una boda espiritual en Roma.
“Toda esa experiencia fue hermosa, fue una aventura, se respiraba el amor, se sentía el amor en todas partes”, recordó el cantante.
Infobae señaló que las primeras sospechas sobre el enlace surgieron después de que un maquillista italiano compartiera imágenes de Ángela y se refiriera a ella como “Mrs.”, tratamiento utilizado para mujeres casadas.
La pareja confirmó públicamente su romance el 10 de junio de 2024 y contrajo matrimonio por el civil el 24 de julio en la hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos.
¿Por qué Ángela Aguilar y Nodal pospusieron su boda religiosa?
Los cantantes tenían previsto celebrar su boda religiosa en mayo de 2026 en Zacatecas. Sin embargo, según Milenio, decidieron posponer sus planes después de quedar cerca de un enfrentamiento armado en febrero.
“Mi esposa tenía mucho miedo, me tocó tirarme al piso, simplemente mucho miedo”, relató Nodal ante los medios de comunicación.
Hasta ahora, las fuentes consultadas no señalan una nueva fecha para la ceremonia religiosa.