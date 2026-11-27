Ángela Aguilar comparte inédita fotografía romántica

Nodal estuvo ausente en Thanksgiving familiar

La publicación revive polémica con Cazzu

Ángela Aguilar aprovechó la celebración del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) para compartir una fotografía inédita junto a Christian Nodal, correspondiente al viaje a Roma en el que celebraron su boda espiritual en mayo de 2024.

La publicación de la cantante mexicana revivió la controversia que rodeó el inicio de su relación con el sonorense, quien había anunciado públicamente su separación de Cazzu apenas unos días antes de aquel enlace.

De acuerdo con Milenio, aunque Ángela no especificó cuándo fue tomada la fotografía, la vestimenta de ambos coincide con la que utilizaron durante su estancia en Italia en 2024.

Ángela Aguilar presume su amor por Christian Nodal

[caption id="attachment_1701701" align="alignnone" width="1040"]Ángela Aguilar y Christian Nodal celebraron una boda espiritual en Italia en mayo de 2024. Foto: instagram Angela[/caption]

En la imagen compartida mediante sus historias de Instagram, los intérpretes de regional mexicano aparecen abrazados y recargados sobre una barda. La cantante acompañó la publicación con la palabra “Thankful” (agradecida).

La hija de Pepe Aguilar también compartió fotografías de sus familiares y mascotas, además de un mensaje en el que expresó su agradecimiento por las bendiciones recibidas.

“Por todo, por tanto y por un día más: gracias Dios”, escribió la artista de 23 años.

Sin embargo, la fotografía con Nodal generó comentarios negativos entre algunos internautas, quienes recordaron la polémica que acompañó el inicio del romance.

“Qué manera de querer llamar la atención”, “Como el talento ya se les canceló, solo les queda subir fotos” y “Se nota la cara de felicidad que tiene Nodal”, fueron algunas de las reacciones recopiladas por Milenio.