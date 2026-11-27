Chiky Bombom termina en el hospital tras sufrir un fuerte desgaste físico: “Yo sentía que me iba a morir”
Publicado el 27/11/2026 a las 17:22
- Chiky Bombom sufre percance de salud
- La conductora temió por su vida.
- Recibe el alta y retoma actividades
Chiky Bombom encendió las alarmas entre sus seguidores luego de sufrir un inesperado problema de salud que obligó a trasladarla a un hospital de Puerto Rico, donde se encuentra cumpliendo compromisos profesionales.
La presentadora dominicana de Telemundo compartió desde el centro médico detalles del angustiante episodio que vivió el lunes 23 de noviembre, durante el cual llegó a pensar que perdería la vida.
De acuerdo con People en Español, la también influencer explicó que el exceso de trabajo, la falta de descanso y una alimentación inadecuada habrían provocado un fuerte desgaste físico.
Chiky Bombom confiesa que temió por su vida
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A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la conductora relató los momentos de desesperación que experimentó antes de recibir atención médica.
“Todavía me siento débil porque luché por mi vida, peleé con la muerte hoy porque yo sentía que yo me iba a morir”, expresó la dominicana desde el hospital.
La presentadora recordó que, en medio del temor que experimentaba, se aferró a la esperanza de superar aquel difícil momento.
“Tú no me vas a llevar ahora, tú no vas a ser más fuerte que yo. Yo sentía que me iba a morir”, agregó durante su testimonio.
Sus declaraciones permitieron conocer la magnitud del susto que sufrió, aunque posteriormente informó que los resultados de los estudios médicos habían sido satisfactorios.
¿Qué le pasó a Chiky Bombom en Puerto Rico?
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Según informó Luminarias TV, la conductora recibió atención médica en el hospital Ashford, en Puerto Rico, donde fue sometida a diferentes evaluaciones para conocer su estado de salud.
“Me pusieron electrocardiograma, me sacaron sangre, me hicieron placa del pecho, placa de cabeza… y todo ha sido un éxito”, explicó la presentadora.
Tras recibir atención médica, Chiky Bombom atribuyó lo sucedido al ritmo de trabajo que había mantenido y a la falta de atención a las señales de su cuerpo.
“Fue simplemente un sustito, un desgaste corporal, un desgaste por trabajar mucho, un desgaste por no alimentarme bien, por no descansar, por no prestarle atención a lo que mi cuerpo me está diciendo”, confesó.
Aunque la dominicana aseguró que los resultados fueron favorables, reconoció que todavía experimentaba debilidad física cuando compartió su testimonio desde el hospital.
Chiky Bombom recibe el alta hospitalaria
Después de permanecer varias horas bajo observación médica, la presentadora recibió el alta hospitalaria y pudo retomar sus compromisos laborales en Puerto Rico, informó People en Español.
“Ya estamos bien”, expresó la conductora para tranquilizar a quienes estuvieron pendientes de su evolución.
La influencer también agradeció las muestras de cariño y preocupación que recibió, así como la atención del personal médico que la atendió durante su estancia en el hospital.
De acuerdo con Luminarias TV, Chiky Bombom agradeció especialmente al doctor José Renta por la asistencia que recibió en el centro hospitalario.
“Hoy pasé el susto de mi vida y peleé con la muerte por mi vida, y aquí estamos una vez más. Gracias a todos los que se han preocupado por mí”, escribió en Instagram.
Otra presentadora de Telemundo enfrentó problemas de salud
Chiky Bombom no es la única figura de Telemundo que recientemente ha tenido que recibir atención médica por problemas de salud.
People en Español recordó que Andrea Meza también se ausentó temporalmente de La mesa caliente después de pasar varias semanas sintiéndose mal.
En el caso de Chiky Bombom, la conductora aseguró encontrarse mejor tras el episodio y reconoció la importancia de prestar mayor atención a las necesidades de su cuerpo.