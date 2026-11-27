Chiky Bombom sufre percance de salud

La conductora temió por su vida.

Recibe el alta y retoma actividades

Chiky Bombom encendió las alarmas entre sus seguidores luego de sufrir un inesperado problema de salud que obligó a trasladarla a un hospital de Puerto Rico, donde se encuentra cumpliendo compromisos profesionales.

La presentadora dominicana de Telemundo compartió desde el centro médico detalles del angustiante episodio que vivió el lunes 23 de noviembre, durante el cual llegó a pensar que perdería la vida.

De acuerdo con People en Español, la también influencer explicó que el exceso de trabajo, la falta de descanso y una alimentación inadecuada habrían provocado un fuerte desgaste físico.

Chiky Bombom confiesa que temió por su vida

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A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la conductora relató los momentos de desesperación que experimentó antes de recibir atención médica.

“Todavía me siento débil porque luché por mi vida, peleé con la muerte hoy porque yo sentía que yo me iba a morir”, expresó la dominicana desde el hospital.

La presentadora recordó que, en medio del temor que experimentaba, se aferró a la esperanza de superar aquel difícil momento.

“Tú no me vas a llevar ahora, tú no vas a ser más fuerte que yo. Yo sentía que me iba a morir”, agregó durante su testimonio.

Sus declaraciones permitieron conocer la magnitud del susto que sufrió, aunque posteriormente informó que los resultados de los estudios médicos habían sido satisfactorios.