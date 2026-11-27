– Alicia Machado recuerda polémico romance amoroso.

– La relación habría durado ocho años.

– Reviven las especulaciones sobre Ricardo Arjona

Alicia Machado relación casado. Alicia Machado volvió a generar controversia al revelar detalles de una relación amorosa que mantuvo durante varios años con un hombre casado, a quien conoció cuando ella apenas tenía 19 años.

Aunque la ex Miss Universo evitó mencionar directamente el nombre de su expareja, sus declaraciones revivieron las especulaciones sobre un supuesto romance con el cantante guatemalteco Ricardo Arjona.

De acuerdo con Milenio, la actriz venezolana abordó este episodio de su vida durante una entrevista con Adriana Gallardo, en la que también cuestionó las críticas que ha recibido por aquella relación sentimental.

Alicia Machado defiende su romance con un hombre casado

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La ganadora de Miss Universo 1996 lamentó que los señalamientos sobre aquella relación se hayan concentrado principalmente en ella, mientras que su expareja aparentemente ha quedado al margen de los cuestionamientos.

“Me quieren ensuciar la reputación diciendo que andaba con un hombre casado, sí, el casado era él, no yo”, manifestó la venezolana.

Machado también cuestionó que nadie le pregunte al hombre involucrado sobre los sentimientos que existieron entre ambos o los motivos por los que continuaba buscándola.

“¿Por qué nunca le han preguntado a él si fui importante? ¿Por qué no le preguntan por qué no se divorció, por qué me llamaba, por qué me perseguía, por qué se me aparecía en mi casa a las 3 de la mañana?”, expresó.