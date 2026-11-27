Alicia Machado confiesa que tuvo un romance con un hombre casado cuando tenía 19 años: ¿Fue Ricardo Arjona?
Publicado el 27/11/2026 a las 17:05
- – Alicia Machado recuerda polémico romance amoroso.
– La relación habría durado ocho años.
– Reviven las especulaciones sobre Ricardo Arjona
Alicia Machado relación casado. Alicia Machado volvió a generar controversia al revelar detalles de una relación amorosa que mantuvo durante varios años con un hombre casado, a quien conoció cuando ella apenas tenía 19 años.
Aunque la ex Miss Universo evitó mencionar directamente el nombre de su expareja, sus declaraciones revivieron las especulaciones sobre un supuesto romance con el cantante guatemalteco Ricardo Arjona.
De acuerdo con Milenio, la actriz venezolana abordó este episodio de su vida durante una entrevista con Adriana Gallardo, en la que también cuestionó las críticas que ha recibido por aquella relación sentimental.
Alicia Machado defiende su romance con un hombre casado
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La ganadora de Miss Universo 1996 lamentó que los señalamientos sobre aquella relación se hayan concentrado principalmente en ella, mientras que su expareja aparentemente ha quedado al margen de los cuestionamientos.
“Me quieren ensuciar la reputación diciendo que andaba con un hombre casado, sí, el casado era él, no yo”, manifestó la venezolana.
Machado también cuestionó que nadie le pregunte al hombre involucrado sobre los sentimientos que existieron entre ambos o los motivos por los que continuaba buscándola.
“¿Por qué nunca le han preguntado a él si fui importante? ¿Por qué no le preguntan por qué no se divorció, por qué me llamaba, por qué me perseguía, por qué se me aparecía en mi casa a las 3 de la mañana?”, expresó.
Alicia Machado asegura que estuvo muy enamorada
Durante la conversación, la también conductora confesó que aquella relación habría durado aproximadamente ocho años y aseguró que estuvo profundamente enamorada de aquel hombre.
Según su testimonio, cada vez que intentaba comenzar una nueva relación sentimental, su expareja regresaba a su vida.
“Cada vez que yo salía con alguien que me podía dar una bonita relación, ahí volvía y aparecía, no dejaba que tuviera un novio, que me quedara con alguien”, recordó.
“Yo sí estuve muy enamorada; fueron como ocho años, era una niña de 19 años cuando lo conocí y él tenía 40, pero siempre se quita la edad”, agregó Machado.
¿Fue Ricardo Arjona el hombre que conquistó a Alicia Machado?
Aunque la exreina de belleza no reveló la identidad del hombre casado, Milenio destacó que hizo referencia a un platillo que había preparado durante su participación en el reality show Top Chef.
En aquella ocasión, Alicia Machado sí mencionó a Ricardo Arjona, situación que alimentó las especulaciones sobre la identidad del protagonista de su historia.
Sin embargo, existe una discrepancia entre las edades mencionadas por la actriz y los años de nacimiento de ambos artistas.
Arjona nació en 1964, mientras que Machado nació en 1976, por lo que la diferencia de edad entre ambos es de aproximadamente 12 años.
Durante la década de los noventa, el intérprete guatemalteco estaba casado con la modelo y exreina de belleza puertorriqueña Leslie Torres, recordó Milenio.
¿Ricardo Arjona le dedicó una canción a Alicia Machado?
Otro momento que llamó la atención ocurrió cuando Adriana Gallardo le preguntó a la venezolana si consideraba que aquel hombre le había dedicado alguna canción.
“No la puedo decir porque si no ya van a saber de quién estoy hablando, pero siempre hay muchos problemas en la vida”, respondió Machado.
La frase hizo recordar el tema El Problema, que Ricardo Arjona lanzó en 2002 y que se convirtió en uno de los clásicos de su repertorio musical.
Pese a las aparentes pistas, Alicia Machado no confirmó expresamente durante esta entrevista que se tratara del cantante guatemalteco.