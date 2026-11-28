La actriz colombiana Sofía Vergara recibió uno de los reconocimientos más importantes de su ciudad natal, Barranquilla, durante una ceremonia que celebró su trayectoria internacional.

El homenaje se realizó el 24 de noviembre, cuando la estrella de Modern Family, de 54 años, recibió la Medalla de Oro de Barranquilla, en el rango de Comendadora.

La distinción reconoce sus aportaciones a la proyección internacional de Colombia y su contribución para mantener el nombre de Barranquilla presente en escenarios internacionales.

La ceremonia estuvo encabezada por el alcalde Alejandro Char y la primera dama Katia Nule, quienes acompañaron a la actriz durante este reconocimiento especial.

Sofía Vergara recibe homenaje en Barranquilla

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El reconocimiento destacó la trayectoria artística de Vergara y su papel como una de las colombianas con mayor presencia en la industria del entretenimiento estadounidense.

La actriz alcanzó reconocimiento mundial gracias a su interpretación de Gloria Delgado-Pritchett en Modern Family, producción que la convirtió en una figura internacional de la televisión.

Durante el evento también participó la cantante Aria Vega, ganadora del Latin Grammy, quien aportó el componente musical a la celebración organizada en la ciudad.

Vergara compartió momentos de la ceremonia en sus redes sociales y agradeció a sus familiares y amigos por acompañarla durante una fecha tan significativa.