Sofía Vergara recibe uno de los mayores honores de Colombia y su ciudad le rinde un emotivo homenaje
Publicado el 27/11/2026 a las 23:12
La actriz colombiana Sofía Vergara recibió uno de los reconocimientos más importantes de su ciudad natal, Barranquilla, durante una ceremonia que celebró su trayectoria internacional.
El homenaje se realizó el 24 de noviembre, cuando la estrella de Modern Family, de 54 años, recibió la Medalla de Oro de Barranquilla, en el rango de Comendadora.
La distinción reconoce sus aportaciones a la proyección internacional de Colombia y su contribución para mantener el nombre de Barranquilla presente en escenarios internacionales.
La ceremonia estuvo encabezada por el alcalde Alejandro Char y la primera dama Katia Nule, quienes acompañaron a la actriz durante este reconocimiento especial.
Sofía Vergara recibe homenaje en Barranquilla
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El reconocimiento destacó la trayectoria artística de Vergara y su papel como una de las colombianas con mayor presencia en la industria del entretenimiento estadounidense.
La actriz alcanzó reconocimiento mundial gracias a su interpretación de Gloria Delgado-Pritchett en Modern Family, producción que la convirtió en una figura internacional de la televisión.
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Durante el evento también participó la cantante Aria Vega, ganadora del Latin Grammy, quien aportó el componente musical a la celebración organizada en la ciudad.
Vergara compartió momentos de la ceremonia en sus redes sociales y agradeció a sus familiares y amigos por acompañarla durante una fecha tan significativa.
La estatua de Sofía Vergara en Barranquilla también fue protagonista
From the screen to a towering bronze tribute! Actress Sofia Vergara has been honoured with a 24-foot statue in her hometown of Barranquilla, Colombia. The star saw the sculpture in person for the first time during a ceremony on November 24. Originally unveiled in July 2025, the statue celebrates Vergara’s global success and her role in putting her hometown on the world map. A homecoming fit for a star!
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— News18 (@CNNnews18) November 28, 2026
Uno de los momentos más especiales ocurrió cuando la actriz contempló la monumental escultura de bronce construida en su honor durante 2025.
La obra fue realizada por el escultor colombiano Yino Márquez y representa a Vergara con uno de sus característicos vestidos de estilo corsé.
El monumento alcanza aproximadamente 7.3 metros de altura y pesa seis toneladas, convirtiéndose en una representación del orgullo local por la trayectoria de la actriz.
La escultura también refleja el vínculo de Vergara con Barranquilla, una ciudad que ha acompañado distintos momentos de su historia personal y profesional.
Sofía Vergara disfruta su regreso a Colombia junto a su familia
Durante su visita, la actriz también ha compartido fotografías y videos de reuniones familiares, cenas y momentos de baile en Colombia.
Las publicaciones muestran una faceta más personal de la estrella, quien aprovechó el viaje para convivir con sus seres queridos y celebrar sus raíces.
En entrevistas anteriores con PEOPLE, Vergara también habló sobre sus aspiraciones profesionales y su interés por participar en grandes producciones cinematográficas.
La colombiana expresó su deseo de formar parte de películas de gran presupuesto, mencionando como referencia producciones del estilo de Dune y otros grandes éxitos de taquilla.
¿Qué proyectos tiene Sofía Vergara para el futuro?
Además de sus reconocimientos y su trayectoria televisiva, Vergara continúa explorando oportunidades dentro de la industria cinematográfica.
Entre sus próximos proyectos figura Thumb, una película dirigida por Diana Oniunas-Pu, que forma parte de sus nuevos trabajos fuera de la televisión.
Su interés por participar en grandes franquicias demuestra que la actriz busca ampliar su carrera y explorar personajes diferentes a los que marcaron su trayectoria.
Mientras tanto, el homenaje de Barranquilla representa un reconocimiento a su impacto internacional y al orgullo que genera su historia entre los colombianos.
Fuente: People en Español