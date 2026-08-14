¿Le fue infiel a Georgina? Cristiano Ronaldo enfrenta una vieja polémica: Gabriela Guillén confirma que tuvieron una relación
Publicado el14/08/2026 a las 15:28
- Cristiano Ronaldo y Gabriela Guillén
- Fechas generan dudas sobre Georgina
- Modelo evita revelar más detalles
Apenas días después de su boda con Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo quedó nuevamente en el centro de una controversia por una relación sentimental de su pasado.
La modelo paraguaya Gabriela Guillén confirmó que tuvo un vínculo con el futbolista, luego de que una periodista española asegurara que la relación habría comenzado en 2015 y durado dos años.
La polémica gira alrededor de las fechas: Georgina ha señalado anteriormente que su historia con Ronaldo comenzó a mediados de 2016, lo que provocó especulaciones sobre una posible coincidencia entre ambas relaciones.
Sin embargo, Guillén no confirmó fechas ni afirmó que existiera una infidelidad, por lo que hasta ahora no hay una declaración directa que permita asegurar que Ronaldo engañó a Georgina.
Gabriela Guillén confirma su relación con Cristiano Ronaldo
La controversia comenzó después de que la periodista Leticia Requejo hablara en “El verano se mueve”, de Telecinco, sobre el supuesto romance entre Ronaldo y Guillén.
“Podemos confirmar que ha mantenido una relación durante dos años con él. No ha querido darme las fechas”, afirmó Requejo al explicar la información que había obtenido.
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La periodista aseguró que el acercamiento habría comenzado “a principios de 2015”, cuando Cristiano estaba soltero después de finalizar su relación con la modelo Irina Shayk.
La duración señalada por Requejo generó preguntas debido a que, según declaraciones previas de Georgina, ella comenzó su relación con el futbolista durante 2016.
¿Cristiano Ronaldo le fue infiel a Georgina Rodríguez?
Gabriela Guillén decidió pronunciarse sobre la historia, aunque dejó claro que no fue ella quien hizo pública nuevamente la relación que mantuvo con Ronaldo.
“Esto no ha salido de mí. Lo ha sacado una compañera y lo sabéis. No quiero decir nada más”, declaró en conversación con “Y ahora Sonsoles”, de Antena 3.
“Es algo que pasó hace mucho tiempo y no tiene ningún tipo de importancia hoy en día”, agregó la modelo, evitando precisar cuándo comenzó o terminó exactamente aquel vínculo.
Esa falta de fechas resulta clave: aunque Guillén reconoce que existió una relación, sus declaraciones no demuestran que esta coincidiera con el inicio del noviazgo de Ronaldo y Georgina.
Gabriela Guillén cuestiona que el romance resurja tras la boda
La modelo paraguaya también expresó su molestia porque la historia haya recuperado atención precisamente después del reciente matrimonio del futbolista.
“Ya se dijo en su momento y no se dio importancia, pero ahora que se ha casado sí. Me parece que ahora es todo del mal gusto”, manifestó.
Guillén insistió en que no pretende revelar detalles adicionales: “No voy a contar más cosas sobre aquello porque, además, da igual lo que yo diga porque después se inventan las cosas”.
Su postura fue contundente sobre el alcance de sus declaraciones: confirmó que existió el vínculo sentimental, pero decidió mantener en privado las circunstancias que rodearon aquella relación.
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La modelo habla de Ronaldo y le desea felicidad con Georgina
“Lo único que he hecho es confirmarlo. Es algo importante para mí que pasó en mi vida. Es mi pasado y lo tengo para mí”, aseguró Guillén.
La modelo también describió a Ronaldo como “una persona bastante importante para mí que admiro muchísimo”, al referirse a su trayectoria profesional y personal.
Lejos de atacar al futbolista o a Georgina, Guillén aseguró estar feliz por la nueva etapa de la pareja: “Se merece toda la felicidad del mundo”.
Así, el romance del pasado queda confirmado por una de sus protagonistas, pero la pregunta sobre una posible infidelidad continúa sin respuesta debido a que no existen fechas confirmadas por Guillén que prueben un cruce entre las relaciones.
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