¿Le fue infiel a Georgina? Cristiano Ronaldo enfrenta una vieja polémica: Gabriela Guillén confirma que tuvieron una relación

Cristiano Ronaldo y Gabriela Guillén

Fechas generan dudas sobre Georgina

Modelo evita revelar más detalles

Apenas días después de su boda con Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo quedó nuevamente en el centro de una controversia por una relación sentimental de su pasado.

La modelo paraguaya Gabriela Guillén confirmó que tuvo un vínculo con el futbolista, luego de que una periodista española asegurara que la relación habría comenzado en 2015 y durado dos años.

La polémica gira alrededor de las fechas: Georgina ha señalado anteriormente que su historia con Ronaldo comenzó a mediados de 2016, lo que provocó especulaciones sobre una posible coincidencia entre ambas relaciones.

Sin embargo, Guillén no confirmó fechas ni afirmó que existiera una infidelidad, por lo que hasta ahora no hay una declaración directa que permita asegurar que Ronaldo engañó a Georgina.

Gabriela Guillén confirma su relación con Cristiano Ronaldo

La controversia comenzó después de que la periodista Leticia Requejo hablara en “El verano se mueve”, de Telecinco, sobre el supuesto romance entre Ronaldo y Guillén.

“Podemos confirmar que ha mantenido una relación durante dos años con él. No ha querido darme las fechas”, afirmó Requejo al explicar la información que había obtenido.

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La periodista aseguró que el acercamiento habría comenzado “a principios de 2015”, cuando Cristiano estaba soltero después de finalizar su relación con la modelo Irina Shayk.

La duración señalada por Requejo generó preguntas debido a que, según declaraciones previas de Georgina, ella comenzó su relación con el futbolista durante 2016.