Hijo de Ricky Martin presume a su novia Daniela Sofía y le dedica romántica declaración de amor: “Mi nena preciosa”

Valentino Martin presume públicamente a su novia.

Daniela Sofía recibió una romántica felicitación.

La pareja ya había compartido fotografías.

Valentino Martin, uno de los hijos del cantante puertorriqueño Ricky Martin, volvió a llamar la atención en redes sociales al compartir una romántica declaración de amor dedicada a su novia, Daniela Sofía, con motivo de su cumpleaños.

El joven artista publicó en sus historias de Instagram un collage de fotografías en el que aparece acompañado de su pareja, además de imágenes individuales de ella, mostrando algunos de los momentos que han compartido.

¿Qué le dijo Valentino Martin a su novia?

[caption id="attachment_1695965" align="alignnone" width="798"]Novia hijo Ricky Martin[/caption]

“Feliz cumpleaños, mi nena preciosa”, escribió Valentino junto a las fotografías que publicó para celebrar el día especial de Daniela.

La dedicatoria fue breve, pero suficiente para mostrar públicamente el cariño que siente por la joven, con quien mantiene una relación que ya había dejado ver en otras publicaciones.

De acuerdo con People en Español, en una nota firmada por Teresa Aranguez este 8 de octubre, Valentino suele ser cuidadoso al compartir detalles de su vida sentimental.

Sin embargo, el cumpleaños de Daniela fue una ocasión especial para mostrar su relación y dedicarle unas palabras frente a sus seguidores.