Mujer detenida se vuelve viral por su increíble parecido con Jennifer Lopez
Foto policial desata comparaciones con JLo Fue detenida por presunto hurto Usuarios reviven “Jenny from the Block” Una fotografía policial terminó convirtiendo un caso de presunto hurto en una historia viral. Cyrena Anne Quast, de 35 años, fue detenida en Minnesota, pero fueron sus facciones y su supuesto parecido con Jennifer López los que terminaron […]
Publicado el17/09/2026 a las 14:15
- Foto policial desata comparaciones con JLo
- Fue detenida por presunto hurto
- Usuarios reviven “Jenny from the Block”
Una fotografía policial terminó convirtiendo un caso de presunto hurto en una historia viral. Cyrena Anne Quast, de 35 años, fue detenida en Minnesota, pero fueron sus facciones y su supuesto parecido con Jennifer López los que terminaron acaparando la conversación en redes sociales.
La imagen de Quast fue tomada después de su ingreso a la cárcel del condado de Wright. Una vez que comenzó a circular en internet, usuarios compararon inmediatamente a la mujer con la cantante y actriz de origen puertorriqueño.
¿Quién es la mujer comparada con Jennifer López?
MINNESOTA WOMAN’S SHOPLIFTING MUGSHOT GOES VIRAL AFTER SOCIAL MEDIA USERS SAY SHE LOOKS JUST LIKE JENNIFER LOPEZ 😳👀😂📸 pic.twitter.com/7Y72pxqDaG
— Poetik Flakko (@Poetikflakko) September 17, 2026
Cyrena Anne Quast fue detenida el 30 de agosto en Monticello, Minnesota. De acuerdo con ABC Noticias, Contramuro y El Universal, una denuncia penal señala que presuntamente sustrajo dos paquetes dobles de baterías para herramientas eléctricas de una tienda.
La mercancía tenía un valor aproximado de 580 dólares. Un empleado llamó a las autoridades después de reconocer a Quast y señalar que presuntamente había estado involucrada en otro incidente similar ocurrido días antes.
ABC Noticias reportó que Quast habría reconocido haber tomado las baterías. Contramuro, citando la denuncia y otros reportes periodísticos, indicó que la mujer fue registrada por hurto y posteriormente recuperó su libertad.
Es importante precisar que el caso corresponde a una acusación y no equivale a una condena. Las fuentes consultadas señalan que el proceso legal seguía abierto al momento de sus publicaciones.
El parecido con Jennifer López desata bromas
Minnesota shoplifter’s mugshot goes viral for striking resemblance to Jennifer Lopez https://t.co/idTVZ6D5xj pic.twitter.com/duouBfbLc3
— New York Post (@nypost) September 17, 2026
Sin embargo, el expediente judicial pronto quedó eclipsado en redes por la fotografía policial. Usuarios comenzaron a señalar un parecido con Jennifer López, aunque no existe ninguna relación conocida entre ambas mujeres.
“Por un momento pensé que era JLo, jajaja”, escribió un usuario citado por ABC Noticias. Otro reaccionó: “Hay un fallo en la matriz, jajaja”.
Las bromas inevitablemente llegaron hasta “Jenny from the Block”, uno de los grandes éxitos de López. Algunos internautas transformaron el título para hacer referencias a la cárcel, mientras otros llegaron a bromear con que ambas podían ser hermanas.
El parecido generó tal sorpresa que, según Contramuro, otro comentario decía: “Se parece más a Jennifer López que la propia Jennifer López”.
¿Qué relación tiene Cyrena Anne Quast con JLo?
Minnesota woman’s mugshot is going viral for looking like Jennifer Lopez pic.twitter.com/mFF6ImmV3F
— Complex (@Complex) September 17, 2026
Ninguna conocida. El Universal enfatiza que Quast no tiene relación identificada con Jennifer López y que toda la conversación surgió exclusivamente por la semejanza física que algunos internautas percibieron en la fotografía.
La comparación cobra mayor dimensión por tratarse de una de las figuras latinas más reconocidas del entretenimiento estadounidense. López ha desarrollado durante más de tres décadas una carrera que abarca música, cine y televisión.
Entre sus canciones más conocidas están “If You Had My Love”, “Love Don’t Cost a Thing”, “Jenny from the Block” y “On the Floor”.
En esta ocasión, sin embargo, JLo no hizo absolutamente nada para convertirse en tendencia: bastó con que los internautas encontraran a una mujer que, al menos para muchos de ellos, podría pasar por su doble.