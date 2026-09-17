Mujer detenida se vuelve viral por su increíble parecido con Jennifer Lopez

Foto policial desata comparaciones con JLo

Fue detenida por presunto hurto

Usuarios reviven “Jenny from the Block”

Una fotografía policial terminó convirtiendo un caso de presunto hurto en una historia viral. Cyrena Anne Quast, de 35 años, fue detenida en Minnesota, pero fueron sus facciones y su supuesto parecido con Jennifer López los que terminaron acaparando la conversación en redes sociales.

La imagen de Quast fue tomada después de su ingreso a la cárcel del condado de Wright. Una vez que comenzó a circular en internet, usuarios compararon inmediatamente a la mujer con la cantante y actriz de origen puertorriqueño.

¿Quién es la mujer comparada con Jennifer López?

MINNESOTA WOMAN’S SHOPLIFTING MUGSHOT GOES VIRAL AFTER SOCIAL MEDIA USERS SAY SHE LOOKS JUST LIKE JENNIFER LOPEZ 😳👀😂📸 pic.twitter.com/7Y72pxqDaG — Poetik Flakko (@Poetikflakko) September 17, 2026

Cyrena Anne Quast fue detenida el 30 de agosto en Monticello, Minnesota. De acuerdo con ABC Noticias, Contramuro y El Universal, una denuncia penal señala que presuntamente sustrajo dos paquetes dobles de baterías para herramientas eléctricas de una tienda.

La mercancía tenía un valor aproximado de 580 dólares. Un empleado llamó a las autoridades después de reconocer a Quast y señalar que presuntamente había estado involucrada en otro incidente similar ocurrido días antes.

ABC Noticias reportó que Quast habría reconocido haber tomado las baterías. Contramuro, citando la denuncia y otros reportes periodísticos, indicó que la mujer fue registrada por hurto y posteriormente recuperó su libertad.

Es importante precisar que el caso corresponde a una acusación y no equivale a una condena. Las fuentes consultadas señalan que el proceso legal seguía abierto al momento de sus publicaciones.