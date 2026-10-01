Rosalía recibirá el Premio Salón de la Fama Billboard en Miami: cuándo y dónde ver la ceremonia

Rosalía será una de las figuras centrales de los Premios Billboard de la Música Latina 2026: la artista española recibirá el Premio Salón de la Fama Billboard durante la ceremonia que se celebrará el 22 de octubre en Miami.

Telemundo anunció este jueves que Rosalía asistirá al evento para recibir el reconocimiento, que distingue a artistas cuya trayectoria ha alcanzado proyección internacional y ha cruzado géneros y fronteras musicales.

La premiación se transmitirá en vivo desde el James L. Knight Center de Miami el jueves 22 de octubre a las 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT por Telemundo y Peacock. La cobertura de la alfombra azul comenzará una hora antes, a las 7:00 p.m. ET.

Un nuevo reconocimiento tras LUX

El anuncio llega después de una etapa de fuerte desempeño comercial para Rosalía. De acuerdo con Telemundo, su álbum LUX, publicado en 2025, debutó en el puesto número 4 del Billboard 200 y logró cinco estrenos en el número 1 de listas de Billboard: Top Latin Albums, Top Latin Pop Albums, Classical Albums, Classical Crossover y World Albums.

La cadena también señaló que la cantante completó recientemente 57 fechas agotadas de su gira LUX.

Antes de ese proyecto, Motomami había llevado a Rosalía por primera vez al Billboard 200 y encabezó durante 25 semanas la lista Top Latin Pop Albums entre 2022 y 2023, según los datos incluidos en el anuncio.

¿Cuándo son los Premios Billboard de la Música Latina 2026?

Los premios se celebrarán el jueves 22 de octubre en Miami. Además de Telemundo y Peacock, la ceremonia estará disponible en Universo y la aplicación de Telemundo, mientras Telemundo Internacional llevará la transmisión a distintos mercados de América Latina y el Caribe.

La gala será el cierre de Billboard Latin Music Week, que se realizará en Miami del 19 al 22 de octubre.