Padre es acusado de asesinato tras dejar morir a su hija en un auto
Publicado el29/07/2026 a las 09:36
Una tragedia conmociona a la comunidad de Midland, Texas, luego de que una niña de apenas 2 años muriera tras permanecer durante varias horas dentro de un automóvil presuntamente olvidada por su padre.
Las autoridades identificaron a la menor como Luciana Madeline Rodríguez, mientras que su padre, Lorenzo Elías Rodríguez, de 25 años, fue arrestado y enfrenta un cargo de homicidio capital.
La niña fue encontrada dentro del vehículo
De acuerdo con la investigación, Rodriguez había consumido grandes cantidades de alcohol la noche anterior. Llegó a su vivienda con la menor, pero presuntamente olvidó bajarla del automóvil antes de quedarse dormido.
Familiares, preocupados porque el hombre no respondía llamadas, acudieron al domicilio. Tras ingresar a la vivienda y no encontrar a la pequeña, revisaron el vehículo y la localizaron inconsciente en el interior.
Intentaron salvarle la vida
Los familiares rompieron una de las ventanas del automóvil para sacar a la menor y solicitaron ayuda de los servicios de emergencia.
Pese a los esfuerzos, los paramédicos confirmaron que la niña había fallecido a consecuencia de un golpe de calor, después de permanecer durante varias horas expuesta a las altas temperaturas.
El padre fue arrestado
Las autoridades informaron que Lorenzo Elías Rodríguez fue detenido y acusado de homicidio capital.
Además, un juez le fijó una fianza de 1.5 millones de dólares, mientras continúan las investigaciones para esclarecer por completo las circunstancias que rodearon la muerte de la menor.
El caso ha generado una profunda conmoción en Texas y reavivó el llamado de las autoridades a revisar siempre el interior de los vehículos antes de alejarlos, especialmente durante los meses de calor extremo.
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