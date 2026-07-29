Padre es acusado de asesinato tras dejar morir a su hija en un auto

Una tragedia conmociona a la comunidad de Midland, Texas, luego de que una niña de apenas 2 años muriera tras permanecer durante varias horas dentro de un automóvil presuntamente olvidada por su padre.

Las autoridades identificaron a la menor como Luciana Madeline Rodríguez, mientras que su padre, Lorenzo Elías Rodríguez, de 25 años, fue arrestado y enfrenta un cargo de homicidio capital.

La niña fue encontrada dentro del vehículo

De acuerdo con la investigación, Rodriguez había consumido grandes cantidades de alcohol la noche anterior. Llegó a su vivienda con la menor, pero presuntamente olvidó bajarla del automóvil antes de quedarse dormido.

Familiares, preocupados porque el hombre no respondía llamadas, acudieron al domicilio. Tras ingresar a la vivienda y no encontrar a la pequeña, revisaron el vehículo y la localizaron inconsciente en el interior.

Intentaron salvarle la vida

Los familiares rompieron una de las ventanas del automóvil para sacar a la menor y solicitaron ayuda de los servicios de emergencia.

Pese a los esfuerzos, los paramédicos confirmaron que la niña había fallecido a consecuencia de un golpe de calor, después de permanecer durante varias horas expuesta a las altas temperaturas.