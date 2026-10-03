Alerta: amplían retiro de arándanos y frutos rojos vendidos en Walmart y Trader Joe’s por riesgo de E. coli
Publicado el 03/10/2026 a las 17:45
La alerta por arándanos congelados creció en Estados Unidos: nuevos productos vendidos en Walmart y Trader Joe’s fueron retirados por posible contaminación con E. coli.
La ampliación, anunciada el 2 de octubre, afecta arándanos orgánicos y mezclas de frutos rojos procesados por Frutas y Hortalizas del Sur S.A., de Chile.
El retiro amplía medidas iniciadas en julio y septiembre después de una investigación sanitaria relacionada con un brote de E. coli O145.
Los productos Great Value afectados llegaron a tiendas Walmart seleccionadas de 30 estados y Puerto Rico, aumentando el alcance de la advertencia para consumidores.
Retiro de arándanos congelados llega a Walmart y Trader Joe’s
Multiple varieties of frozen berries have been recalled across 33 states, including Illinois, as well as the District of Columbia and Puerto Rico.
Details: https://t.co/IgRe71BYtM pic.twitter.com/aJ5YrV0Z7Z
— WGN TV News (@WGNNews) October 3, 2026
La nueva lista incluye Great Value Organic Triple Berry Blend de 10 onzas y Great Value Organic Blueberries, también presentados en bolsas de 10 onzas.
También se incorporó un lote de Trader Joe’s Organic Mixed Berry Blend de 12 onzas, distribuido en 26 estados y Washington D.C.
TE PUEDE INTERESAR: Alerta por queso vendido en EE.UU.: brote de E. coli deja 13 enfermos y ocho hospitalizados
Entre los estados donde Walmart recibió productos afectados aparecen Illinois, Florida, Texas, Nueva York, Nueva Jersey, Georgia, Pennsylvania, Wisconsin y otros.
La FDA recomienda revisar cuidadosamente los congeladores, pues estos productos tienen fechas de consumo preferente que llegan hasta 2028.
Brote de E. coli dejó 17 casos y seis hospitalizaciones
Multiple varieties of frozen berries have been recalled across 33 states, as well as the District of Columbia and Puerto Rico.https://t.co/whRsqCQi3W pic.twitter.com/t7Q7VMASJA
— WGNO-TV (ABC) New Orleans (@WGNOtv) October 3, 2026
La investigación previa contabilizó 17 infecciones por E. coli O145 en Florida y Georgia, con seis hospitalizaciones y ninguna muerte reportada.
De 13 pacientes entrevistados, 11 dijeron haber consumido arándanos congelados, según los datos recopilados durante la investigación del brote.
Sin embargo, las autoridades no han relacionado enfermedades directamente con los nuevos lotes Great Value y Trader Joe’s incorporados a esta ampliación.
La E. coli O145 puede provocar fuertes cólicos abdominales, vómitos y diarrea, que en algunos pacientes puede contener sangre.
¿Qué hacer si tiene estos frutos rojos en casa?
La infección también puede desencadenar síndrome urémico hemolítico, una complicación grave con mayor riesgo para niños pequeños, adultos mayores e inmunodeprimidos.
Los consumidores no deben comer los productos identificados en el retiro, incluso cuando las frutas parezcan normales o permanezcan congeladas.
La compañía recomienda desechar las bolsas afectadas o devolverlas a Walmart o Trader Joe’s para solicitar un reembolso completo.
Quienes hayan consumido productos retirados y desarrollen síntomas compatibles con una infección por E. coli deben consultar a un proveedor de atención médica.
¿Por qué importa?
- Alcance: Walmart recibió productos retirados en 30 estados y Puerto Rico.
- El dato: El brote investigado acumuló 17 casos, seis hospitalizaciones y ninguna muerte.
- El proceso: El retiro iniciado durante el verano fue ampliado con nuevos lotes y productos.
- Qué pueden hacer: Revisar el congelador, no consumir los lotes afectados y devolverlos o desecharlos.
Fuentes: ABC7, Fox Business.