Alerta: amplían retiro de arándanos y frutos rojos vendidos en Walmart y Trader Joe’s por riesgo de E. coli

La alerta por arándanos congelados creció en Estados Unidos: nuevos productos vendidos en Walmart y Trader Joe’s fueron retirados por posible contaminación con E. coli.

La ampliación, anunciada el 2 de octubre, afecta arándanos orgánicos y mezclas de frutos rojos procesados por Frutas y Hortalizas del Sur S.A., de Chile.

El retiro amplía medidas iniciadas en julio y septiembre después de una investigación sanitaria relacionada con un brote de E. coli O145.

Los productos Great Value afectados llegaron a tiendas Walmart seleccionadas de 30 estados y Puerto Rico, aumentando el alcance de la advertencia para consumidores.

Retiro de arándanos congelados llega a Walmart y Trader Joe’s

Multiple varieties of frozen berries have been recalled across 33 states, including Illinois, as well as the District of Columbia and Puerto Rico. Details: https://t.co/IgRe71BYtM pic.twitter.com/aJ5YrV0Z7Z — WGN TV News (@WGNNews) October 3, 2026

La nueva lista incluye Great Value Organic Triple Berry Blend de 10 onzas y Great Value Organic Blueberries, también presentados en bolsas de 10 onzas.

También se incorporó un lote de Trader Joe’s Organic Mixed Berry Blend de 12 onzas, distribuido en 26 estados y Washington D.C.

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Entre los estados donde Walmart recibió productos afectados aparecen Illinois, Florida, Texas, Nueva York, Nueva Jersey, Georgia, Pennsylvania, Wisconsin y otros.

La FDA recomienda revisar cuidadosamente los congeladores, pues estos productos tienen fechas de consumo preferente que llegan hasta 2028.