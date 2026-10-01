Alerta por queso vendido en EE.UU.: brote de E. coli deja 13 enfermos y ocho hospitalizados

13 casos de E. coli

Ocho personas fueron hospitalizadas

Nueve estados registran casos

Por qué importa: La bacteria identificada es E. coli O26, una cepa productora de toxina Shiga que puede provocar enfermedades graves.

El dato: Hay 13 casos, ocho hospitalizaciones y tres casos de SUH relacionados con el brote.

El proceso: Los consumidores deben revisar producto, presentación y UPC para determinar si tienen uno de los quesos afectados.

Qué pueden hacer: No consumir el queso retirado; desecharlo o consultar al establecimiento donde fue adquirido sobre un posible reembolso.

Retiran queso en EE.UU. por brote de E. coli

E. coli Outbreak: 13 people sick in 9 states with 8 hospitalized. Over half of the illnesses are in children age 5 or younger. Do not eat recalled raw milk cheeses sold by Sierra Neveda Cheese Company. All Graizers raw milk cheeses were recalled. See full details:… pic.twitter.com/qmc7maAyvv — CDC (@CDCgov) September 28, 2026

Una alerta sanitaria por quesos de leche cruda encendió las precauciones en Estados Unidos después de que un brote de E. coli fuera relacionado con productos Graziers. La retirada comprende los quesos Graziers de leche cruda actualmente en distribución, incluidos Monterey Jack, Jalapeño Jack y diferentes presentaciones de cheddar. Hasta el 25 de septiembre se habían identificado 13 personas enfermas y ocho hospitalizaciones, una proporción elevada entre los casos vinculados con el brote. Tres pacientes desarrollaron síndrome urémico hemolítico (SUH), una complicación grave que puede provocar insuficiencia renal y requiere atención médica.Entre los productos afectados están los cuadrados de ocho onzas de Monterey Jack, UPC 6-87652-16400-9, y Jalapeño Jack, UPC 6-87652-16403-0. También figuran el cheddar mediano de ocho onzas, UPC 6-87652-16506-8; cheddar fuerte, UPC 6-87652-16507-5; y cheddar mediano de 16 onzas, UPC 6-87652-16501-3. La retirada se extiende a presentaciones comerciales mayores de Monterey Jack, Jalapeño Jack y cheddar, por lo que restaurantes y otros compradores también deben verificar inventarios. Aunque estos quesos fueron distribuidos a nivel nacional, se han confirmado enfermedades en California, Colorado, Georgia, Kentucky, Michigan, Nevada, Oregón, Tennessee y Utah.