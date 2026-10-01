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Alerta por queso vendido en EE.UU.: brote de E. coli deja 13 enfermos y ocho hospitalizados
Retiran quesos Graziers en EE.UU. por un brote de E. coli que deja 13 enfermos, ocho hospitalizados y casos graves.
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Retiran queso en EE.UU. por brote de E. coli
Foto Ilustración: generada con IA — MundoNow

Publicado el30/09/2026 a las 21:59

  • 13 casos de E. coli
  • Ocho personas fueron hospitalizadas
  • Nueve estados registran casos
Una alerta sanitaria por quesos de leche cruda encendió las precauciones en Estados Unidos después de que un brote de E. coli fuera relacionado con productos Graziers. La retirada comprende los quesos Graziers de leche cruda actualmente en distribución, incluidos Monterey Jack, Jalapeño Jack y diferentes presentaciones de cheddar. Hasta el 25 de septiembre se habían identificado 13 personas enfermas y ocho hospitalizaciones, una proporción elevada entre los casos vinculados con el brote. Tres pacientes desarrollaron síndrome urémico hemolítico (SUH), una complicación grave que puede provocar insuficiencia renal y requiere atención médica.
  • Por qué importa: La bacteria identificada es E. coli O26, una cepa productora de toxina Shiga que puede provocar enfermedades graves.
  • El dato: Hay 13 casos, ocho hospitalizaciones y tres casos de SUH relacionados con el brote.
  • El proceso: Los consumidores deben revisar producto, presentación y UPC para determinar si tienen uno de los quesos afectados.
  • Qué pueden hacer: No consumir el queso retirado; desecharlo o consultar al establecimiento donde fue adquirido sobre un posible reembolso.

Retiran queso en EE.UU. por brote de E. coli

Entre los productos afectados están los cuadrados de ocho onzas de Monterey Jack, UPC 6-87652-16400-9, y Jalapeño Jack, UPC 6-87652-16403-0. También figuran el cheddar mediano de ocho onzas, UPC 6-87652-16506-8; cheddar fuerte, UPC 6-87652-16507-5; y cheddar mediano de 16 onzas, UPC 6-87652-16501-3. La retirada se extiende a presentaciones comerciales mayores de Monterey Jack, Jalapeño Jack y cheddar, por lo que restaurantes y otros compradores también deben verificar inventarios. Aunque estos quesos fueron distribuidos a nivel nacional, se han confirmado enfermedades en California, Colorado, Georgia, Kentucky, Michigan, Nevada, Oregón, Tennessee y Utah.

E. coli en queso: quiénes enfrentan mayor riesgo

La preocupación se concentra especialmente en niños, adultos mayores de 65 años y personas inmunodeprimidas, quienes pueden enfrentar complicaciones más graves. La leche cruda no atraviesa la pasteurización, proceso que utiliza calor para eliminar microorganismos peligrosos que pueden estar presentes en productos lácteos.
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La infección por E. coli puede provocar diarrea y fuertes calambres abdominales, además de síntomas como náuseas, vómitos y fiebre leve. Quienes hayan consumido los productos retirados y presenten síntomas deben contactar a un profesional de salud, especialmente ante señales de enfermedad grave.

¿Qué revisar ahora mismo en el refrigerador?

La recomendación principal es no probar el queso para determinar si está contaminado, ya que la presencia de bacterias no puede confirmarse por apariencia, olor o sabor. Los consumidores deben comparar cuidadosamente la marca, variedad, tamaño y código UPC con la información incluida en la retirada. Sierra Nevada Cheese Company habilitó el (530) 934-8662, de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., hora del Pacífico, para consultas. También está disponible el correo recallinfo@sierranevadacheese.com para consumidores con preguntas relacionadas con los productos incluidos en el retiro. Fuentes: Fox Business, ABC News.
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