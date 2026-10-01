Alerta por queso vendido en EE.UU.: brote de E. coli deja 13 enfermos y ocho hospitalizados
Retiran quesos Graziers en EE.UU. por un brote de E. coli que deja 13 enfermos, ocho hospitalizados y casos graves.
Publicado el30/09/2026 a las 21:59
- 13 casos de E. coli
- Ocho personas fueron hospitalizadas
- Nueve estados registran casos
- Por qué importa: La bacteria identificada es E. coli O26, una cepa productora de toxina Shiga que puede provocar enfermedades graves.
- El dato: Hay 13 casos, ocho hospitalizaciones y tres casos de SUH relacionados con el brote.
- El proceso: Los consumidores deben revisar producto, presentación y UPC para determinar si tienen uno de los quesos afectados.
- Qué pueden hacer: No consumir el queso retirado; desecharlo o consultar al establecimiento donde fue adquirido sobre un posible reembolso.
Retiran queso en EE.UU. por brote de E. coli
Entre los productos afectados están los cuadrados de ocho onzas de Monterey Jack, UPC 6-87652-16400-9, y Jalapeño Jack, UPC 6-87652-16403-0. También figuran el cheddar mediano de ocho onzas, UPC 6-87652-16506-8; cheddar fuerte, UPC 6-87652-16507-5; y cheddar mediano de 16 onzas, UPC 6-87652-16501-3. La retirada se extiende a presentaciones comerciales mayores de Monterey Jack, Jalapeño Jack y cheddar, por lo que restaurantes y otros compradores también deben verificar inventarios. Aunque estos quesos fueron distribuidos a nivel nacional, se han confirmado enfermedades en California, Colorado, Georgia, Kentucky, Michigan, Nevada, Oregón, Tennessee y Utah.
E. coli Outbreak: 13 people sick in 9 states with 8 hospitalized. Over half of the illnesses are in children age 5 or younger. Do not eat recalled raw milk cheeses sold by Sierra Neveda Cheese Company. All Graizers raw milk cheeses were recalled. See full details:… pic.twitter.com/qmc7maAyvv— CDC (@CDCgov) September 28, 2026
E. coli en queso: quiénes enfrentan mayor riesgo
La preocupación se concentra especialmente en niños, adultos mayores de 65 años y personas inmunodeprimidas, quienes pueden enfrentar complicaciones más graves. La leche cruda no atraviesa la pasteurización, proceso que utiliza calor para eliminar microorganismos peligrosos que pueden estar presentes en productos lácteos.
A multistate E. coli outbreak linked to raw milk cheese has sickened at least 13 people, sending eight of them to the hospital. Sierra Nevada Cheese Company is recalling several varieties of its Graziers grass-fed raw milk cheese, including medium cheddar, sharp cheddar,… pic.twitter.com/0Of1AIOz9M— FOX Business (@FoxBusiness) September 27, 2026
TE PUEDE INTERESAR: El Departamento de Justicia abre choque con jueces de Minnesota tras críticas a redadas migratoriasLa infección por E. coli puede provocar diarrea y fuertes calambres abdominales, además de síntomas como náuseas, vómitos y fiebre leve. Quienes hayan consumido los productos retirados y presenten síntomas deben contactar a un profesional de salud, especialmente ante señales de enfermedad grave.